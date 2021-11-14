不容忽視健康問題！你知道「自律神經」幾歲開始逐漸失調？
自律神經系統，又稱「植物神經系統」、「自主神經系統」，主要分為「交感神經」與「副交感神經」，前者在早上活躍，讓我們能有精神地活動；後者則在夜晚被喚起，讓我們一覺到天亮，同時身體進入修復程序。自律神經無法由我們的意志來控制，當兩者運作變得紊亂不規律，就是所謂的「自律神經失調」，不但人體無法正常運行，連帶影響到全身器官，使身體出現不適症狀、外表老化，長期下來，甚至可能引發嚴重病痛。
《自律神經超圖解》本書由日本最強名醫權威專醫精心規劃，以最清楚詳盡的圖解說明，教你從生活習慣、飲食、心理、運動多管齊下，帶我們快速掌握自律神經運作原理，養出不易生病、比實際年紀更年輕的好身體！（編按）
文／小林弘幸
◆ 自律神經開始失調的年齡
〔男性自三十多歲，女性自四十多歲開始失調〕
自律神經失調的原因不只是壓力與不規律的生活習慣，年齡也會影響自律神經的正常運作。十幾二十歲的時候，副交感神經比較活躍，所以稍微操勞一點或是熬夜，只要睡個一晚，就能消除疲勞，但就我們診所的資料顯示，男性自三十多歲起，副交感神經便會突然失去活力，交感神經則一路占據優勢，前面也提過，在這種狀態下，血液循環會變糟，全身的機能也會衰退。大部分的男性在過了三十五歲之後，神經與肌肉會無法攝取足夠的營養，體力與肌耐力也會明顯衰退。這也是為什麼大部分的男性運動選手也都在這個年紀退休。副交感神經的衰退會對身體機能造成影響一事，已得到了醫學上的證實。女性則是會在四十多歲之後，身心開始出現各種不適的症狀。一般認為，泡完澡頭昏、眼花、心悸、煩躁……等這些更年期特有的症狀，都是因為荷爾蒙在這個年紀失調的緣故。
集中力、判斷力下滑，再怎麼休息也無法消除疲勞，都屬於上了年紀變得明顯的症狀，而這些症狀與自律神經息息相關。隨著年紀變大，自律神經一定會逐漸失調，所以最好未雨綢繆，早思對策。
〔男性自30多歲開始，女性自40多歲開始，自律神經功能下滑〕
目前已知的是，隨著年紀增長，交感神經不會明顯衰退，反倒是副交感神經的機能會急速下滑，而且男女出現這類症狀的年紀也不一樣，男性約莫是從30多歲之後出現，女性則是從40多歲開始。雖然每個人的情況不見得相同，但大多都是從這個年紀開始出現血液循環變差、肌肉和大腦變得遲鈍等現象，也很容易變得疲勞。
〔年輕的時候，副交感神經十分活潑〕
───男性自30多歲開始，女性自40多歲開始───
男女到了這個年紀之後，副交感神經會急速衰退，此時若像年輕的時候一樣熬夜，隔天就會一整天都覺得很疲勞。
───10多歲～20多歲───
年輕人之所以能如此快恢復，全因副交感神經十分活躍，就算自律神經稍微失調，副交感神經也會立刻予以恢復。
●本文摘自創意市集出版之《自律神經超圖解：身體怪怪的，都是因為它？學會與最不受控的人體系統和平共處》。
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