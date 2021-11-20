土產不只是土產，日本人送禮大有學問！

文／Miho

◆ 是紀念品，更是代表平常說不出口的謝意。

伴手禮在日文寫為「お土産」（おみやげ，omiyage），直接從漢字來看的話，土產意指產於當地的物品，但是這個詞彙在江戶時代的原型為「宮笥」，泛指在神社祈福而來的木板。而虔誠的庶民，每個人都想至少一生去一次伊勢神宮參拜，然而因為旅費高昂，因此每個村落會在每年與眾人集資後派出一位代表，集資人們將賽錢（香油錢）遞給代表後、並傳達自己的心願，讓代表可以在伊勢神宮參拜時，代替自己說出心願。而完成任務的代表，則會買在神社祈福而來的木板分發給村民們。這時腦筋動很快的商人因為想要拓展生意，開始在伊勢神宮附近擺攤賣特產吸引大家回村之前購買，於是「土產文化」便漸漸普及並成為主流。

相較於歐美主要送給自己與家人的紀念品文化，對日本人而言，伴手禮不只是買給自己與親人，還要送給職場同事、客戶等任何平常受到他們照顧的人。因此常常在搭車之前或旅途中只要經過任何一家伴手禮店，都會忍不住花上一點時間在裡面精挑細選。有時候伴手禮挑得太忘我，還會忘記搭車時間！不少朋友就發生過在機場聽到廣播呼喚自己名字，連忙趕快辦理登機手續的糗事。而旅行一趟回來，打開行李箱便會發現光是伴手禮就佔了一半的空間。送伴手禮的這個行為，其實也包含了平時說不出口的謝意，或者感謝公司讓自己休假，同時是一種打招呼的方式。

只要親手將伴手禮遞到對方面前，就能很自然地打開話題，而對方也就可以順勢詢問「這趟旅行好玩嗎？」、「這是當地的特產嗎？我第一次看到耶！好特別喔！」，因此伴手禮對不擅言詞又害羞的日本人來說，可以說是增進感情的超級救星也不為過！

愛媛縣道後溫泉地區限定，豆腐包裝的今治毛巾。（圖／創意市集出版 提供）

◆ 想分享喜悅的那份心意

書名：《東京．時時刻刻：那些輕描淡寫的日本真實生活，疫情之下的第一手點滴記錄》作者：Miho出版社：創意市集出版/br>出版時間：2021年5月20日/br>

我任職的公司偏向觀光屬性，除了有許多到日本各地出差的機會，同事們私下也都熱愛旅行，只要到了旅遊旺季或返鄉潮，辦公桌上就會堆滿來自世界各地的伴手禮。由於收到伴手禮的頻率實在太高，常常一放就忘了賞味期限，只好塞給不介意過期的鐵胃同事們。公司甚至還曾經收過一整箱從九州寄來的柑橘，為了盡快清空，老闆自己還在一天當中剝了十顆享用，整個辦公室都散發著柑橘的清香。

或許有人會覺得，出差就已經很累了，為何還要自掏腰包買伴手禮回來？的確出差光是不斷移動就算了，還會遇到很多難以控制的事情而容易感到精疲力盡，但是唯一能享受的就是用雙眼與味蕾去感受當地才有的景色及美食。

若想把這份僅有的美好分享給周圍的人，或許最簡單的方式就是在挑選物品時想起那個人，並在下次見面時親自送伴手禮給他吧。

●文章摘選自創意市集出版之《東京．時時刻刻：那些輕描淡寫的日本真實生活，疫情之下的第一手點滴記錄》。