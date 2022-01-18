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你有「氣鬱」體質嗎？古傳中醫教你判斷這些常見症狀

聯合新聞網 / 三采文化
示意圖（圖／Pexels）
示意圖（圖／Pexels）

海內外超過800萬讀者追隨、古傳中醫傳人胡塗醫，在《醫易閑話》中除探悉術數、八卦，引領讀者通達中醫養生及整體信息，舉治病實例展現「醫易同源」環環相扣的奧妙之處，同時更以古傳中醫角度解析中藥及食材性質、體質及治病實例，將古傳中醫之妙。 （編按）

文／胡塗醫（古傳中醫傳人、《醫易閑話》作者）

「氣鬱」指的是身體經絡中的氣運行不暢，氣鬱體質的人通常體型偏瘦。表情看上去有點兒「鬱悶，不開心」。如果是咱們黃種人，往往面色發黃，面無光澤。那些氣鬱嚴重的，面色會有點兒青黃青黃的。這類人經常愛嘆氣。中醫書上叫做善太息。嘆氣是氣機鬱滯，鬱滯了他就會覺得悶、不舒服，就會無意識地通過嘆氣來舒展氣機，所以常嘆氣。此外，氣鬱體質的人，容易咽喉不利，中醫書上一般叫做梅核氣，他們總是感覺咽部有異物，吐又吐不出來。有些女士月經前會有比較明顯的乳房脹痛和小腹脹痛，這是氣鬱體質的明顯特徵，體內鬱滯不行所致。

氣鬱體質，平時多吃一些行氣食物

氣鬱體質的人由於體內的氣運行不順，因此容易睡眠不好。中醫問診，常要問大便如何，比如，若是大便乾，糞便在腸道待的時間就會長，水分就會被吸收的多一些，所以就會乾燥，這是氣鬱體質的一大特徵。

如何判斷自己是否氣鬱體質呢？看看是否有這些常見症狀就可以判別：

1.常常無端端的感到悶悶不樂、情緒低沉。男士們在秋天，容易有這種感覺。男子陽剛之氣，比較容易跟秋冬的陰柔之氣相感應。秋天的時候，目睹到處樹上碩果累累，男士們在這個時候若是反觀自己一無所成，或者孤身一人的話，往往就容易沒來由的「悲從中來」！秋氣所帶來的這種「氣鬱」，易於焦慮煩躁，也容易導致心肺方面的疾病。哈哈，我們的老祖宗太聰明，秋後問斬、秋後算帳，都是要用秋天這股肅殺之氣。

古代徵兵，總在秋天進行。因為在秋天把精壯男青年聚在一起，鼓勵他們從軍打仗，可以輕鬆化解秋天的悲情。過去中國民間，喜歡在秋天的時候給男子定親事，也是為了平息男子身上的肅殺之氣。用訂親來激勵成年男子，使男孩子們不放任這股秋天陰鬱情感，同時讓他們學會明確身為「未婚夫」的責任感，我原來以為這是中華文明特有的，後來發現歐洲人也喜歡在秋天辦訂婚宴，難得東西方文化還有這麼一個共同點！

2.精神緊張、焦慮不安、多愁善感、心理脆弱、易受驚嚇，經常無意識地無端嘆氣，乃至時不時脅肋部或乳房脹痛。這些都是氣鬱體質的辨別方法。

氣鬱體質是怎麼形成的呢？ Again，父母中的一方或雙方天生帶有憂鬱氣質，孩子就容易「模仿」這類氣質。此外，一個人如果小時候不幸經歷過比較大的壞事，從小自信心受到過打擊，長大後也容易形成氣鬱體質。現代的學習及工作壓力大但是卻得不到很好的釋放，也容易形成氣鬱體質。那些過度要求完美的處女座，也很容易形成氣鬱體質。順便說一下，氣鬱體質的人，容易出現憂鬱症、狂躁症、甲亢等。若是女士，容易提前進入更年期。氣鬱體質的人還容易失眠，胸、兩肋脹痛，氣鬱體質的女士容易月經週期紊亂、痛經。臨床上，胡塗醫治過的很多乳腺增生的女士多半都是氣鬱體質。

氣鬱體質的人，平時可以多吃一些行氣的食物，如韭菜、茴香菜、大蒜、刀豆、佛手、柳丁、橘皮、蕎麥和西班牙黑豬火腿等。少食收斂酸澀的食物，比如泡菜、烏梅、楊梅、草莓、楊桃、酸棗、李子、檸檬等。盡量避免冷凍食品。

此外，多練習古傳中醫的「顫抖功」可以明顯改善氣鬱。氣鬱體質的女士，可以去香港買中成藥「逍遙丸」或「姑嫂調經丸」來吃上3 回。此外，艾灸或按摩位於兩側乳頭正中間與胸骨中線的交接點（膻中穴）也可以緩解氣鬱，特別適合女士們！

另外，平時可以小喝一點兒茅臺（鐵蓋茅臺尤佳）以活動血脈，提高情緒。

示意圖（圖／Pexels）
示意圖（圖／Pexels）

血瘀體質的人，要著力於活血化瘀

血瘀是血行遲緩不暢。本來，血行體脈，本當流通無滯，但若氣血運行不暢，停而為瘀，久而久之，就容易形成血瘀體質。血瘀體質的主要特徵是（順便介紹一下傳統中醫的「望診」內容）：

1. 從皮膚上看：灰暗沒有光澤，膚質粗糙，有皮屑，乾燥。

2. 從頭髮上看：易掉易脫。

3. 從嘴唇上看：顏色很深，特別是唇沿周圍顏色明顯加深。

4. 從舌頭上看：青紫或有點紫色。

5. 從眼睛周圍看：眼眶暗黑，上下眼瞼也呈紫黑色。

6. 一到冬天，頭、胸、腹、背、腰、四肢等部位常有一些固定的痛點，時不時發作。

7. 常覺得胃脘部飽脹難消，若用手按該部位時會感覺不適。女士常有痛經、閉經等情況。

書名：《醫易閑話：古傳中醫傳人胡塗醫，貫通醫道與易學的88堂醫易合一課》。作者：胡塗醫出版社：三采文化出版時間：2021年11月17日
書名：《醫易閑話：古傳中醫傳人胡塗醫，貫通醫道與易學的88堂醫易合一課》。
作者：胡塗醫
出版社：三采文化
出版時間：2021年11月17日

所以若是傳統的「四診」，望聞問切，「望」和「問」就要問及這些方面。我們微店裡的「問事兒」，我特別交待義工們要問清女士們的月經情況，就是為了方便判斷她們是否血瘀。

血瘀體質的人，要著力於活血化瘀！古傳中醫的「甩煩惱心經祕法」可以多做。最關鍵的是要學會調整積極樂觀的心理狀態，多曬太陽多鍛鍊也很有幫助。飲食上可以有意識多吃活血類型的食物：血鰻（這種魚不好找，潮汕地區偶爾有人捕到）、海帶、昆布、雞心、豬心、蓮藕、洋蔥、猴頭菇等。此外，我們群裡介紹過的食療湯，特別是當歸煮蛋（備註），可以多喝。血瘀的人，也可以多喝點兒茅臺酒，哈哈，我們那個補丹田元氣酒最好！可惜存量不多了。

氣虛、氣鬱、血瘀有可能同時存在，尤其女士多見！女士若出現皮膚晦暗、膚色不均、沒有光澤、黑眼圈凝重，唇色也會比正常人深一些，時不時要嘆氣，常常鬱鬱寡歡，疲勞易累，基本就可以判斷為氣虛、氣鬱和血瘀體質。

備註

當歸煮雞蛋

1整支當歸、切開，土雞蛋4 個。雞蛋當歸洗淨，武火煮開轉小火煮5 分鐘，打破雞蛋殼，下紅糖適量，再煮20 分鐘。療效：活血、補血、補腦、通月經、令手腳溫暖。

●本文摘選自三采文化出版之《醫易閑話：古傳中醫傳人胡塗醫，貫通醫道與易學的88堂醫易合一課》。


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