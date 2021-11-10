《內向者的優勢》認識內向者的九大長處！

文／希薇亞．洛肯（Sylvia Löhken）

內向者的長處：祕密的寶藏

長處藏寶箱

本章就如一只藏寶箱，在這裡你可以對內向者特有的長處有所認識。對我而言這部分格外重要。在一個看重外向溝通方式的世界裡，內向者的才能、成就與不可或缺的特質很容易被忽視。事實上，內向者憑藉其長處同樣可以遂行其利益、鼓舞他人、展開並深化與他人的接觸、充滿自信地迎接挑戰。簡言之，所有在溝通方面外向者辦得到的，內向者同樣也辦得到。他們會採取自己的方式，運用自己的工具。

內向者具有自我批判的傾向

以下內容正是以這些工具作為主軸。在多年來研究內向者的過程中，我將這些工具收集起來，並將它們做了整理。某些當事人甚至對自己在溝通方面的這些長處渾然不覺。內向者具有嚴以律己的傾向，往往必須先有意識地發現自己好的一面。嚴以律己是件好事，因為他們會以高標準要求自己，期許自己的所做所為達到所立下的標準，然而過於批判自己容易降低自信，在嚴重的情況下甚至會導致自我毀滅。

內向者往往被人聽而不聞

為了不（再）讓這樣的事發生在你身上，你不僅要清楚觀察自己的長處，還要培養一種能力，去認識自己長處所具有的價值。接下來的內容將幫助你完成上述任務。這或許意味著，你將有許多全新的發現，因為眼前擁有的，往往被看作是理所當然。此外，由於內向者的長處通常很低調安靜，也因此被忽略。其實內向者的長處可以在與自己或與他人的溝通中發揮巨大的影響力。我保證，在閱讀完本章之後你必能找出自己的優勢。 透過第一章的說明可以知道，在神經生物學方面，內向者的「運行方式」與外向者不同。內向者的大腦傳導通道與植物神經系統，特別有利於專注、學習、自省與記憶。相對地，外向者的大腦則是較有利於活潑的行動以及接受外來的刺激。 兩種類型的特殊長處同樣也奠基於此差異上。然而，這並不意味著，「所有」內向者都具備以下「全部」十種強項。此外，這也不代表著，所列舉的強項完全只屬於內向者，事實上，外向者也可能強於分析或精通寫作。只不過，以下十種長處特別常出現在內向者身上，這不單是我個人長期觀察的結果，與內向者有關的各種研究也都得出相同結論。閱讀本章時，請最好不斷反問自己以下這個問題： 我能在自己身上觀察到這些長處嗎？

各項長處的概觀

在閱讀完本章後，你可以將自己的答案以一目了然的方式整合起來，讓那些成果成為你個人專屬的藏寶箱。為了方便讀者們有個初步的認識，先以關鍵字整理出一個概述。

內向者的長處概述：

長處一：謹慎 行事小心，避免風險與冒險，仔細觀察事物，態度恭敬，發言之前先經思考，不冒失，逐步釋放與自己有關的資訊 長處二：實在 依據自己的深刻體驗，強調本質，傳達有意義、深度與素養的內容，言之有物 長處三：專注 能集中注意力、將能量投注於某個內在或外在的活動上、密集且持續關注著某件事、聚精會神 長處四：傾聽 從對方的言談中過濾出資訊、立場與需求、能建構對話 長處五：平靜 以內心的平靜作為專注、放鬆、清楚認知以及實在的基礎 長處六：擅長分析 擅長計劃與組織、擅於對錯綜複雜的關係抽絲剝繭並藉此有系統地從中找出資訊、立場、解答與對應措施 長處七：獨立 能獨處、自主、不在乎別人的看法而恪守自己的原則、能自我節制 長處八：穩定 富有耐心，並且能在某件事情上長期奮戰以求達成目標 長處九：書寫（取代談話） 相較於用口語，更偏好也更擅長以書寫的方式來溝通 長處十：為人著想的能力 能體諒溝通對象的處境、較少與人發生衝突、優先考量共同點與共同利益、願意妥協、能有謀略地斡旋。

長處一：謹慎

在細膩的互動中表現出敬意

乍看之下，在溝通方面謹慎似乎根本不是什麼特別的長處。然而，這種看法是錯的。一個謹慎的人會在與他人的互動中以細膩來取代粗野與壓迫，他會去理解對方、尊重對方，不會堅決主張自己的立場。 如你所知，內向者與外向者具備不同的神經生理條件，這導致外向者的行為有報酬取向，內向者的行為則有安全取向。而謹慎這個長處正是追求安全的正面結果。在冒風險之前內向者會先全盤觀察並深思熟慮一番，如果他們非得冒風險不可的話。 並非只有在高空彈跳或金融資產方面才有風險，就連溝通也可能危機四伏。諸如大膽的比喻、具有攻擊性的建議、突發奇想或正面攻擊，這些都不是謹慎的內向者所樂於採用的工具。在與他人的互動中他們很重視兩件事：首先，他們偏好採取敬而遠之的態度。不會輕易對人掏心掏肺。他們煩惱些什麼、重視什麼、傾心於什麼，這些只會保留給真正的好朋友。他們對人客客氣氣，寧可先保持安全距離。其次，謹慎的人不喜歡脫口說出一些未經思考的話，也不喜歡因一時衝動做出決定。他們對自己有更多的期許，在表達意見之前會再三斟酌。對於他人未經思索的言語，他們也會給予負面的評價。

當謹慎變成畏首畏尾

謹慎也可能帶來過度矜持的反面效果，令內向者不容易與他人談論自己或分享自己有興趣事物。這會讓外向的對話者覺得內向者冷漠、拒人於千里之外。在極端的情況下，謹慎甚至會變質為恐懼，反倒成了內向者的障礙。下一章就會從這個問題談起。 事實上，內向者的謹慎態度可以讓對話者產生好感，他們會感到自己受對方重視，但不會有遭人咄咄相逼的負擔。此外，內向者以謹慎的態度所表達出的意見得體且言之有物。這一點正可以順勢接續到第二項長處上。

長處二：實在

有深度的溝通

內向者幾乎是不斷在消化各種外來的刺激，他們總是持續在處理自己觀察、思考與經驗到的事情。在醒著的時間裡，他們思索自己與他人、意義與價值、應然與實然等問題。這種內向者大腦特有的幕後活動讓他們積累出「實在」這項資產，這是相當美好的結果。這意味著，內向者所做的溝通（與他人分享的事）基本上都是有深度的。由於所陳述的內容泰半已先在腦海裡經過一番過濾與檢驗，諸如重要性、正確性、準確性、事情原委等。因此，內向者的陳述往往具有意義、深度或素養。所謂的「實在」指的便是這三方面。

看重深厚、真摰的友誼

「實在」也會影響到與他人來往的方式。對於一個「實在」的人來說，在社交場合中，與少數人進行真正的對話，會比粗淺地結識一群人來得值得且愉快。此外，相較於意見的措詞與表達，他們更重視的是意見的內容。他們可以與人建立起深厚、真摯的友誼，並且至死不渝。相較於龐大卻鬆散的人脈，這些極為罕有的關係對他們來說更為重要。

被動的印象

不過「實在」也有其缺點，它跟許多美好的事物一樣都需要熟成的時間。換言之，在需要「迅速」溝通的情況中，極為「實在」的人往往動作太慢，因為若想達到期望的深度，大腦需要付出相應的處理時間。在權衡利弊或據理力爭的情況下更容易陷入這樣的困境。如此一來，極為「實在」的人會給人一種被動或遲鈍的錯誤印象，因為在他們腦袋裡的密集活動是不會被人看見的。 相反地，虛榮的行為與無關緊要的交流，對「實在」的人而言並不重要，有些人甚至對此完全陌生。這種態度在許多情況下都有利於內向者，包括要進行一場好的談話、學術辯論，研讀哲學性文章，或是在一場解決問題的企劃會議中。

長處三：專注

在專注中成長

許多內向者都具有相當厲害的專注本事，他們可以長時間全神貫注於某件事情上。這點不難理解，因為不同於外向者，內向者不太需要反饋，也不依賴外來的感官刺激。深度專注能在許多方面帶來好結果，例如專注的人做事會比容易分心的人更順利更好，而他們所專注的事情有很大的可能會持續成長。溝通研究方面的前輩尼古勞斯‧恩克爾曼（Nikolaus Enkelmann），曾將這項成長原則列為人生發展的十四項法則之一，並稱為「專注法則」。

專注所帶來的強大實力

專注的人會付出全部精神與氣力來處理現在正面對的事，他們會散發出某種力量，不僅能增加氣勢，還能讓與他們對話的人留下深刻印象。例如演講時內向者能運用這些低調的手法來吸引觀眾的注意，而不需要依賴投射在你身上的聚光燈。溝通時你既不需要舞台的中央位置，也不需要大批聽眾。對你的談話對象來說，這會帶來愉快的結果：你可以配合他們，給予他們真正的關注。在社交中關注是很有價值的「貨幣」，因為每個人都需要「被別人認真對待」的感覺。專注的能力是多麼珍貴的一項資產啊！ 溝通時能真正給予他人空間的人，將在社交場合中體驗到許多美好的交談，這些交談還會從長處二（實在）那裡得到額外的養分。接下來的長處也是一項助力。

（圖／Unsplash）

長處四：傾聽

獨白取代了真正的對話

傾聽可算是人際關係中被嚴重低估的一項能力。若仔細觀察典型的交談，將會發現，特別是在那些外向者的對話組合裡，所謂的「對話」其實只是一系列的獨白，當一方說話時另一方並沒有全心聆聽，而是在思索自己想說的話。然而傾聽是有機會在互動中創造一段真正的對話，讓對話的一方針對從對方那裡所聽到的事，進行更深刻的討論。如此一來，對話結束後才能完全明白對方的觀點。

內向優勢：真正的傾聽

許多內向者的傾聽能力遠超過平均水準。身為天生的觀察者與外來刺激處理者，他們會吸收清楚理解的資訊，並運用到接下來的思考與回答中。他們懂得從陳述中過濾出扼要的內容，並藉此釐清，什麼對他人是重要的？哪些資訊是有意義的？一切又如何相關？因此，真正的傾聽是一種非常主動、密集的活動，它們會從長處三（亦即專注）那裡獲得額外的動能。 對於說話受到傾聽的人而言，傾聽是難能可貴的長處，因為對方的洗耳恭聽給予他全然受到尊重的感覺。人人都能從中獲益，無論是要建立關係、緩和交涉的氣氛或是解決紛爭，傾聽都能帶來意想不到的正面影響。

長處五：平靜

內在與外在平靜的意義

平靜這個概念具有雙重含義。「外在的平靜」意味著沒有外來刺激，「內在的平靜」則是一種心靈狀態。雖然這兩種面向都可以在溝通中幫助內向者，但嚴格說來，只有內在的平靜才屬於個人的長處。儘管如此，外在的平靜對內向者的重要性仍是不可小覷。

外在的平靜

在平靜中汲取能量

內向者都知道，密集工作或是補充新能量時，外在的平靜對他們是有益的。例如若必須思考或是在一段令人身心俱疲的經歷後，內向者會將自己抽離到安靜的空間，以取得平靜。在日本這種傾向內向的文化裡，即便會談時保留共同沉默的空間，仍能維持良好的氛圍。溝通專家建議，在某些情況不妨刻意保持沉默。對於內向者而言，這可當作一種有力的修辭工具，不論是在閒聊時（參閱第六章）或是在與人談判交涉中（參閱第七章）。外在的平靜所帶來的益處就在於排除了刺激，這不僅有利於消化所吸收的資訊，也能幫助內向者獲得內在的平靜。內向者若無法讓自己在少刺激的環境中得到平靜，便會明顯感覺到緊張、神經緊繃、疲憊。

平靜是健康的

外在的平靜是舒適感的來源之一。芬蘭有一項與心血管疾病相關的長期研究（《芬蘭青年心血管風險研究》〔Cardiovascular Risk in Young Finns Study〕），結果顯示，對聲音敏感的女性平均壽命較短。在聽覺壓力與身體壓力之間顯然存在著某種關聯性，這會導致脈搏與血壓升高，增加中風與心肌梗塞的風險。內向者往往聽覺敏感，這項研究的結果對內向者是重要的警訊。盡量安排較長的聲音貧乏期，不僅能讓內向者感到舒適，同時有益健康。不過目前尚不清楚，這樣的狀態對外向者是否同樣有益？ 榮格早已指出，內向者顯然比外向者較不需要外來的刺激。許多內向者覺得外在的平靜會讓他們感到自在，無關乎能量的汲取。事實上，他們藉由自己旺盛的「精神生活」已獲得充分的刺激，所以較不容易受外界的吸引而分心。這讓他們有更多空間去進行思考或消化知覺到的事物。內向者的平靜對外向者而言也是很有價值的，因為內向者能激勵他們留意自身以及自己的需求，並且三思而後行。從這個角度來看，創造外在平靜的能力應被視為一項長處。

書名：《內向者的優勢：安靜的人如何展現你的存在，並讓別人聽你的》作者：希薇亞．洛肯（Sylvia Löhken）出版社：商周出版／城邦文化出版時間：2021年9月7日

內在的平靜

通往明晰之路

然而，平靜並非只是無外來刺激而已，它也是通往明晰的唯一道路（誠如千百年來的心靈傳統所示），包括認識自己、別人或生命。這裡指的是「內在的平靜」，此狀態能在腦部引發可測度的改變。

沉思所帶來的內心平和

從經常沉思的人身上可以得到證實。神經學的相關研究（例如安德魯‧紐柏格〔Andrew Newberg〕與尤金‧達基里〔Eugene D’Aquili〕）顯示，當人處於沉思狀態時可以測量到，大腦中專司幸福、內心平和以及聯繫自我與外界的區塊，活動較為旺盛。與此同時，沉思者投注到專司攻擊、逃逸或強迫行為區域的能量比較少。

長處六：擅長分析

與外界保持更多的距離

擅長分析雖非內向者所獨有，不過許多內向者在這方面的確格外在行。由於持續進行心智活動，因此比起外向者，內向者與外界保持更多的距離。他們利用自己的專注與穩定（長處三與長處八）不斷過濾、消化各種想法，不僅思考得更久，也更為細膩。

●本文摘選自商周出版之《內向者的優勢：安靜的人如何展現你的存在，並讓別人聽你的》。