唯品風尚集團執行長周品均　教你分辨慣老闆特質

文／周品均

如果真要說到什麼是不好的老闆，我來提出幾種類型，大家也可以試著釐清，你目前的老闆到底是不是慣老闆?

＃六大不值得跟的慣老闆特質

一、情緒管理有問題

動不動就暴怒發飆，而且不一定是針對公事，甚至會對員工做人身攻擊。覺得付錢就是老大，經常踐踏你的尊嚴，這種老闆連自己的情緒都管理不好，你還要期待什麼？

二、愛凹人又不給錢

可能是要你加班又不給加班費，或者經常要員工在下班時間處理公事，甚至是非公務的一堆事。老是跟你說：自己人不要計較、這個無所謂，可是發薪水或福利的時候，就不把你當自己人了。這種長期硬凹、占員工便宜的老闆，就別跟了吧！

三、明明有賺錢卻裝窮

有些老闆為了不發年終或獎金，一直告訴員工要共體時艱，如果公司確實營運有困難還可以理解，但我聽過有些公司明明正常營運，也有不錯的獲利，老闆卻還故意裝窮，告訴員工沒賺錢，獲利完全不願和員工分享，這種又要馬兒跑，又要馬兒不吃草的老闆，你還是快點走人吧。

（圖／Unsplash）

四、沒想法又愛朝令夕改

大家要能夠分辨，什麼樣的朝令夕改是為了公司好，什麼樣的朝令夕改則是因為你的老闆根本沒有想法。如果老闆做事毫無邏輯、雜亂無章，想法反覆又老是愛亂改，你整天收爛攤子都來不及，還指望能學到什麼呢？這只是將帥無能，累死三軍啊。

五、狠操壓榨員工

有些老闆死都不多請人，把一個人當五個人用，卻又不願意給更高的薪資， 把員工都操壞了，還罵你不耐操。控管人事成本是有個限度的，不是無止緊的省錢、壓榨，就能變成獲利，這樣的老闆還是快快遠離。

六、出事先推員工扛

平常不聽員工的意見，一旦出事就推員工去扛。雖然有些事情確實不需要老闆事必躬親，但必須讓員工知道公司能做他的後盾，才能讓前線放心去衝刺。自私自利、處處不挺員工的老闆，也很難讓員工挺他挺得下去。

用這些標準去檢視一下，你的老闆是慣老闆嗎？

如果你的老闆是那種對員工有所要求，但都是為了公司績效，你做出成績， 他幫你加薪，公司有獲利，他會拿出來發獎金，這樣也算慣老闆嗎？應該不是吧！ 如果你的老闆是那種平常努力也沒比你少，有事情他挽起袖子和你一起奮鬥，遇到問題，他也和你一起解決，出了什麼事他先跳出來扛的人，這樣也慣老闆嗎？應該不是吧！ 薪水給得多，平常又沒有工作上的要求，讓你爽領高薪又不用做事的才叫好老闆嗎？任何一家有賺錢的正常企業，都不可能會是如此啊。所以真的不要隨便就把慣老闆的帽子扣在每個老闆身上，一竿子就打翻一船人。開口閉口就把慣老闆掛在嘴邊的人，都不是有正確職場邏輯的人，往往也是在職場表現不佳的人， 應該敬而遠之。

（圖／Unsplash）

我認為的好老闆，應該要能做到這些：

一、能讓公司穩定獲利，就算暫時不賺錢，也能有穩定的現金流

換句話說就是：讓公司不缺錢。缺錢的公司風險太大，隨時有倒閉的風險， 好老闆如果不是很會賺錢，就要很會找錢。不缺錢的公司，才能準時發薪水給你，才能給你穩定的福利，不會總是想著怎麼壓榨員工。前面我們說過，創業的成功機率只有三％，其他九七％都是倒閉，所以能做到讓公司不缺錢、穩定營運，已經是很稀少的三％優秀老闆，大家要更對這點有感覺：光是要讓公司生存，就不是件容易的事啊。

二、不當濫好人，懂得顧群體利益

有時候他甚至願意當壞人，做出有魄力的決定，就算被討厭、被誤解也無所謂，因為他更注重的是群體的利益，替公司做出最正確的決策。

三、正派經營、注重道德，把員工當作企業的寶貴資產

他在追求整體利益的同時，也會兼顧員工的基本權益與安全，如果出了什麼問題，他有肩膀、有擔當，不會躲在後面推員工去扛，或罔顧員工的安全。例如他不會為了讓公司賺更多錢，就要你做違法的事。又例如在疫情嚴重時期，不會為了業績，犧牲你的安全。你應該要能看出老闆的價值觀，去判斷這是不是一個品行良好的老闆。

四、能創造良性競爭的環境與正面的企業文化

你的工作表現提升，他肯用加薪回饋，而不是一直剝削你。他希望你工作時認真負責，也希望你注重生活的平衡。每家公司的企業文化不同，有些公司注重效率、穩定、踏實，有些公司嚴謹、注重數據管理，有些公司追求創新、靈活的彈性，有些公司很溫情、像一個大家庭。我認為沒有什麼對與錯，每家公司總是會有自己的一個樣子、一個風格、一種態度，而那通常也就是「老闆這個人的樣子」。

看到這裡，是否覺得什麼老闆會不會罵人、會不會帶人、懂不懂得稱讚人， 跟上述這些更重要的事情比起來，真的都只是無關緊要的小事了呢？ 綜合來說，「能夠注重公司利益、準時給薪、能把你的工作表現化為實質的報酬，為人正派且具道德，讓公司能夠穩健的存活」，這才是一個老闆該做的事情，也才是你該對老闆有的期待。

【職場辣雞湯】 你可以主動離開慣老闆，而不是抱怨他， 你在找的是好老闆，不是幼稚園老師。

●摘自商周出版之《職場又不是沙發，追求舒適要幹嘛？周品均的35堂犀利職場課》一書