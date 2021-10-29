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陳維壽／七十年的蝴蝶情──《蝴蝶熱》導讀

聯合新聞網 / 貓頭鷹出版社
書名：《蝴蝶熱：一段追尋美與蛻變的科學自然史》 作者：蘿賽(Sharman Apt Russell) 出版社：貓頭鷹／城邦文化 出版時間：2021年5月4日
書名：《蝴蝶熱：一段追尋美與蛻變的科學自然史》
作者：蘿賽(Sharman Apt Russell)
出版社：貓頭鷹／城邦文化
出版時間：2021年5月4日

美國AMAZON連續20年四顆半星高分好評！《蝴蝶熱：一段追尋美與蛻變的科學自然史》第一本細膩記錄人類狂蒐集蝴蝶的歷史軌跡，深入描述蝶類生態的專書。（編按）

文／陳維壽 （成功高中昆蟲博物館榮譽館長）

七十年的蝴蝶情

一九三五年我第一次上學的時候，在校園小灌木上發現了鮮綠色狀如花蕾的東西。奇怪的是，用手指碰觸時，它會擺動身子，當時我以為是會動的花蕾，因此期望它能夠開出一朵會動的花。隔了幾天的清晨，它裂開了，並爬出一隻很醜的小蟲子。失望之餘，想要把牠打下來時，那又皺又難看的翅膀像一把扇子打開來了，於是美麗的色彩、精緻的花紋依序出現，就變成一隻很美的蝴蝶。當我感動地伸手想摸牠時，牠就展開翅膀飛向天空了。

看到了蝶蛹羽化成蝶的美妙情景後，我對蝴蝶發生了很濃厚的興趣。有幸的是，在中小學遇到熱心的老師，自動而積極地輔導我踏入蝴蝶的世界，從此七十多年來，蝴蝶時時刻刻帶給我快樂和驚喜。

我閱讀過的蝴蝶書籍不下三千本，卻是第一次碰到如此夠奇妙的蝴蝶書！這一本書以成千上百種觀察、實驗研究過程與成果為基礎，巧妙地匯集，形成脈動，最後整合成一條有關蝴蝶的知識大道。我們不但可以從中了解有關蝴蝶的基本知識，還可以透過本書感覺到人類愛憐蝴蝶的情感，從蝴蝶每一個看似不經意的行為中，讀到人與蝴蝶間的微妙感情。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

本書的主軸當然是有關蝴蝶的資料：從形態、生態、生活史、生理以及環境的縱橫事項。然而它不像市面上到處可見的各種蝴蝶書籍，不是以制式方式解析、敘述蝴蝶的生命，而是由人蝶的關係切入，並且引用生物化學、生物物理學，甚至哲學深入剖解。本書也是近三百多年來，從人類有意識地和蝴蝶開始接觸後的一部人蝶互動關係與發展歷史。書中還介紹了收藏三千萬件昆蟲標本和無數相關資料的倫敦自然博物館的發展過程，它像羅馬城的豐富輝煌，並不是一天造成，而且它不只是由眾多權威學者的結晶築成，書中列舉數百年來另有無數業餘蝴蝶專家、名不經傳的民間蝴蝶收藏家、愛好家以及分散到世界各處蠻荒原始森林的原住民採蝶工人，個別努力一點一滴的貢獻，共同築成這座偉大金字塔，作者也帶領讀者深入博物館標本寶藏內一窺究竟。

本書也述及人們對蝴蝶發生奇妙情感的動機與發展，它列舉了眾多大小人物被蝴蝶的美姿吸引，進而對蝴蝶產生興趣、收藏或研究，因而孕育了眾多優秀的學者與業餘研究家、收藏家，他們有創意的研究方法、細膩的觀察，終於練出輝煌的成果。例如書中一定能使台灣蝴蝶界大開眼界的實例，即分布全世界各處最普遍的姬紅蛺蝶大群跨越州際大遷移，蝴蝶態變生涯中態期轉換過程中的細胞、組織之分解重組器官系統的細緻變化等等，不勝枚舉。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

對台灣的蝴蝶界而言，最值得參考與深思的是，本書對蝴蝶資源之保育開發問題，以獨特而先進的角度切入，其中最令人意外的是，作者並不反對以賺錢為目的的蝴蝶產業，但徹底反對類似曾在台灣出現過毫無禁忌大規模採捉蝴蝶及相關的加工業。人類不僅能使蝴蝶資源之保護與開發導入平衡，甚至能使兩者互成互補，而這樣的理念已經在世界蝴蝶最著名的產地哥斯大黎加及新幾內亞實現了。在這兩個產地，蝴蝶的生產養活了無數赤貧的原住民，同時保障了蝴蝶原始資源，學者可獲得研究材料，收藏家能滿足收集慾，學生可得實驗觀察材料，一般民眾可以在自己家鄉欣賞蝴蝶飛舞美姿……。

如果你閱讀本書後，除了知識，尚無法深深感覺到人蝶的芬芳情感，我建議你最好也常常投入大自然懷抱，放空自己，深入觀察蝴蝶行為細節，再翻閱世界蝴蝶圖鑑，重新品嘗本書。當你能夠接觸到本書真髓，你會覺得突然眼界大開，而能夠享受賞蝶的最高境界。

陳維壽　二○○七年春

●本文摘自 貓頭鷹出版社 出版之《蝴蝶熱：一段追尋美與蛻變的科學自然史》專文導讀。


博物館 原住民 貓頭鷹出版 閱讀風向球

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