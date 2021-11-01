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摩卡壺的前世今生，設計原理竟是來自洗衣機？！

聯合新聞網 / 寫樂文化
書名：《家用咖啡器具簡史、沖煮、保養指南》 作者：朴成圭, Samuel Lee 出版社：寫樂文化 出版時間：2017年9月19日
書名：《家用咖啡器具簡史、沖煮、保養指南》
作者：朴成圭, Samuel Lee
出版社：寫樂文化
出版時間：2017年9月19日

文/朴成圭, Samuel Lee

居家咖啡館的代表器具

摩卡壺發明之前，咖啡是在咖啡館裡社交聚會的男性們才能享用的飲料。但隨著摩卡壺的普及，在家就可以享用的居家咖啡文化，以女性為中心逐漸展開。摩卡壺就像手沖滴濾壺一樣，不需要什麼技巧，因此成為想在家品味咖啡的人們趨之若鶩的器具。隨著愛樂壓Aeropress的問市，摩卡壺的地位雖然遭受到威脅，但對於剛開始嘗試居家咖啡館的人們來說，仍舊是最具吸引力的器具。

（圖／寫樂文化　提供）
（圖／寫樂文化　提供）

戰爭都無法剝奪，喝杯咖啡的閒暇

義大利軍隊的餐飲出了名的豪華，甚至有人說，義大利在二次世界大戰之所以會慘敗，原因就出於飲食上。從英國隨軍記者亞蘭 . 穆爾黑德（Alan Moorehead）的《非洲隨軍記三部曲》內容，就會發現這個說法雖然令人驚訝卻一點也不誇張。亞蘭在自己親身採訪的「羅盤行動」（譯註：英軍於1940年12月針對義大利軍隊在北非發動的戰爭）裡，報導了只有三萬人的英國部隊，殲滅了十三萬人的義大利部隊，而在這場大勝中，也目睹了深具衝擊性的場景。義大利軍的營房裡，隨處可見各種義大利麵條、壓縮的脫水蔬菜、帕馬森起司（Parmesan Cheese）、葡萄酒等食物，甚至士兵們還會在飯後，以各自攜帶的小摩卡壺，為自己煮上一杯義式濃縮咖啡作為一餐的結束。就算是戰爭，也無法剝奪義大利人喝一杯咖啡的閒暇。

（圖／寫樂文化　提供）
（圖／寫樂文化　提供）

尋找「克力瑪」

咖啡館裡所使用的咖啡淬取機，一般都是以9bar（壓力單位）的高壓來萃取濃縮咖啡液，因此上面會覆蓋一層金黃色的泡沫。這層細緻的泡沫稱為克力瑪（Crema），也就是咖啡脂，被視為是新鮮濃縮咖啡液的標準。但是摩卡壺只能以1～2bar的低壓來萃取濃縮咖啡，很少出現細沫。因此對於重視克力瑪的人來說，摩卡壺就不具太大的吸引力。比亞樂堤公司在原有的摩卡壺裡加入壓力錘，以4bar的壓力來萃取濃縮咖啡液，開發出名為「BRIKKA」的加壓式摩卡壺。這項新產品雖然還不夠完美，但也足以讓人們在家享受義式濃縮咖啡的香醇滋味，因此深受好評，也為摩卡壺的克力瑪之爭畫下休止符。

再來一杯義式濃縮咖啡～

比亞樂堤的摩卡壺身上，印了高舉一根手指頭的八字鬍紳士，這是1958年阿方索‧比亞樂堤的兒子雷納度（Renato Bialetti）筆下的Q版老爸。高舉一根手指頭的姿態，表示「再來一杯義式濃縮咖啡」的意思，利用這個Q版形象打出的電視廣告，馬上成了熱門焦點，也大大地帶動了摩卡壺的銷售量。

（圖／寫樂文化　提供）
（圖／寫樂文化　提供）

沉睡在摩卡壺裡的男人

2016年3月11日義大利的一家天主教聖堂中，舉行了一場別開生面的葬禮彌撒，遺族們對著一個巨大的摩卡壺，難掩心中的悲傷沉痛。他們前面沒有棺槨，只有一個摩卡壺，這個特製的摩卡壺，就是高齡93歲去世的雷納度‧比亞樂堤的骨灰罈。比亞樂堤公司的掌門人雷納度‧比亞樂堤，不僅是摩卡壺發明者阿方索‧比亞樂堤的兒子，也是將摩卡壺事業擴展到全世界的人，葬禮中以摩卡壺作為骨灰罈，乃是根據雷納度‧比亞樂堤生前的遺囑，由此也可看出這個將摩卡壺由義大利推向全世界的男人，對摩卡壺深深的愛戀。

●本文摘自 寫樂文化 出版之《家用咖啡器具簡史、沖煮、保養指南》。


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