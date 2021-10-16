你要富人的財產還是自由？培養真富人的思維

文／史景仁（사경인）

你會賣掉家傳祕方嗎？

假設你已經受夠了凍漲的薪水，以及隨時都有可能被解雇的職場生活，於是開始苦思該不該離職創業。

你想到廚藝精湛的外婆，過世前曾傳授你幾個獨家祕方，品嚐過的人都讚不絕口，而且跟你說，用這個祕方開店的話一定會成功。

終於你鼓起勇氣開了一間泡菜鍋專門店，結果獲得熱烈的迴響，經過電視節目介紹後，客人絡繹不絕，扣除人事費用、店面的租金後，每個月還有2,000萬韓元（即每年2億4,000萬韓元，約新台幣562萬元）淨利。如果過去在職場上的年薪是4,000萬韓元（約新台幣93.7萬元），相較之下，收入增加了6倍之多。

不過有一天，一家公司突然前來提議：「如果把泡菜鍋的祕方給我，我每個月就固定給你500萬韓元（約新台幣11.7萬元）。」

如果願意提供祕方，每個月可以收到500萬韓元，公司也會補償裝潢費用與權利金等所有的支出。不過交出祕方後，就無法繼續使用祕方，也不能再給第三人。你會怎麼做？

你會把每月賺2,000萬韓元的祕方，以每月500萬韓元的價格交給別人嗎？

這個問題並沒有正確答案，有些人會回答不賣，有些人則願意出售，重要的是判斷的依據，你是憑什麼樣的依據做出結論的？

10年前的我大概不會販售祕方，但在明白第三個富人公式後，現在的我則會出售祕方。

擁有多少財富才是富人？

你認為怎樣才算是富人？大多數人界定富人的標準是「財產的多寡」，韓國財經媒體《Money Today》2019年進行「擁有多少總資產，才能算是富人？」問卷調查，結果顯示，回答認為「總資產10億韓元（約新台幣2,344萬元）以上」的人最多（見下圖）。

「擁有多少總資產，才能算是富人？」問卷調查結果。（圖／采實文化出版之《真富人，假富人》提供）

我很好奇參與問卷的人是如何解釋「總資產」的意思，因為都沒有明確的說明。是扣除負債後的「資產淨額」？還是不動產、現金與金融資產全部加起來的「總資產」？我想大概是後者。

總之，富人的標準一直都是以財產來界定，一般人的理財目標也是設定財產金額。不過，把財產金額視為富人的標準真的是正確的嗎？

做任何事之前，最重要的是先設定正確的目標，舉例來說，瘦身前把目標設定為「降低體重」或「身體健康」會有不同的結果。肥胖的人若能減輕體重，自然能增進健康，不過，如果把目標定在降低體重，而且為了達成目標不擇手段，不論是服用有安全疑慮、未獲得認證的減肥藥，或是逞強節食、不吃東西因此罹患厭食症，都對健康有害。瘦身的目標不該是追求「消瘦的身材」，應該是「健康與幸福的生活」不是嗎？

設定成為富人的目標也一樣，如果以增加財產為目標，達到多少金額才會滿足？每天工作15小時，週末也沒有休息，存到10億韓元時就會滿足嗎？如果是靠著一毛不拔斷絕人際關係存到10億韓元，不就與幸福生活背道而馳了嗎？

如果目標只是一味累積財產，很有可能會陷入永無止盡的競賽中。就算存了10億韓元，搬到期待已久的高級大樓，生活周遭也都會是資產超過10億韓元的人。

會住在價值10億韓元房子的人，財產一定超過10億韓元，擁有20億韓元的人，會因為10億韓元就滿足嗎？說不定小孩從學校回來後，會抱怨：「我們家在班上是最窮的」。當你改以存到20億韓元為目標，存到後就會遇到擁有50億韓元的人；存到50億韓元還會遇到擁有100億韓元的人。

要存到多少錢，才不會執著於財產的多寡，並且感到滿足？就像是不斷追求「更瘦的身材」，最後只剩下皮包骨一樣，一味追求「變更有錢」，最後自己連一毛錢都還沒花到，就變成遺產的情況也經常可見。

但如果抱持「反正有錢不代表會幸福，不如隨性生活，不用刻意存錢」，這就和肥胖的人主張「為什麼要減肥？想吃就吃才幸福」一樣。

（圖／Unsplash）

你要富人的財產還是富人的自由？

有些人雖然累積了驚人的財富，但卻沒有過著讓人稱羨的生活。我求學時期常去一間綠豆煎餅店，店面位於傳統市場內，老闆是一位老奶奶，因為老奶奶的廚藝很好，所以客人絡繹不絕。後來店面搬到了新大樓1 樓，傳聞店面的主人就是老奶奶，她賣綠豆煎餅賣到買了一間房。

既然買得起一棟房子，應該算是有錢人吧？不過，我卻不認為那位老奶奶是有錢人，因為她看起來將近八十歲了，卻還要每天在店裡煎綠豆煎餅，賺取勞動收入，可能有人覺得沒什麼，但至少她不是我想成為的富人，因為，我的第三個富人公式中不包含勞動收入。

也許有人會想，老奶奶雖然年紀大了，但仍樂於工作，看見客人前來光顧且吃得津津有味的樣子，可能也會覺得滿足與幸福吧。不過，從老奶奶對待客人的態度中，絲毫感受不到那樣的滿足感，如果客人點了很多種口味的綠豆煎餅，老奶奶都會說自己很忙，要求客人統一口味，甚至還發脾氣，就算是老顧客打招呼，老奶奶也不會有任何回應，只是站在鐵盤前不斷擦汗。

她會不會其實是在埋怨客人？如果沒有客人，或許她就能停止工作賺錢，過著舒適的生活，但因為每天都有大排長龍的客人，因此她就必須繼續工作，所以才無法過著輕鬆的日子，心想：「閒著幹麼？只要開店，每天都能賺這麼多錢！」

我之前在手機上安裝了一個遊戲，為了讓遊戲更順利，可以花1,000韓元（約新台幣23元）購買需要的寶石，或是藉由達成簡單任務，獲得免費寶石。於是我每天固定在三個時段上線完成任務，獲得原本需要花錢的寶石，不僅能享受有趣的遊戲，還有賺到錢的感覺。

不過因為每天都按時領取寶石，結果累積的數量越來越多，都用不完，時間久了，我開始興致缺缺，想著是否該刪除遊戲，不過我每天還是都會固定執行任務，心想：「閒著幹麼？只要上線，就能賺到寶石！」

我到底在做什麼？為什麼要花時間玩失去樂趣的遊戲呢？是為了獲得寶石嗎？但寶石根本就沒有任何用途。這樣看來是不是很沒意義？

老奶奶為何要每天都賣綠豆煎餅呢？要一直賣綠豆煎餅到何時？

（圖／Unsplash）

時間絕對不是免費的。為了領取價值1,000韓元的寶石，必須利用10分鐘執行任務，我的10分鐘只值1,000韓元嗎？改以時薪的概念衡量後，我二話不說就刪除了遊戲。

老奶奶何時才能停止工作，過自己想要的生活？會不會是因為一直都在工作，忘記玩樂與享樂，所以覺得「閒著幹麼？反正也不知道該怎麼玩樂」？

我們之所以想成為富人或羨慕富人，多半是因為覺得他們很自由、不受拘束。他們不需要為了賺錢做自己不喜歡的事。不需要把人生拿去交換金錢，可以為了自己而活。

韓國有句諺語「房東站在造物主之上」，很多人的夢想都是成為房東，主要原因並不是因為想有房子，而是因為就算不工作每個月也能收到租金。夢想租金這項系統收入能超越生活開銷，過著收租金就能生活的人生。

你想要的是什麼？是富人的財產，還是富人的自由？

再回到前文出售祕方的問題，每個月能賺取2,000萬韓元的祕方，是否要以每月500萬韓元的價格出售？一開始，可能會覺得出售祕方的行為實在太瘋狂了，「每個月能賺2,000萬韓元，為何要以每月500萬韓元的價格出售？這樣不是虧損1,500萬韓元嗎？」

不過，這是把時間當作免費的情況。為了每個月賺2,000萬韓元，必須從早到晚都在廚房煮泡菜鍋，加上祕方不能對外公開，所以必須親自製作，像賣綠豆煎餅的老奶奶一樣，必須用時間換取金錢，最後把整個人生都拿去交換。

如果讓我選擇，我一定會出售祕方，賣出後就不需要工作了。如果什麼事都不用做，每個月能固定收到500萬韓元，順利維持生計，接下來只要做自己真正想做的事，認為值得且有興趣的事就行了。

有機會過自己想過的自由生活，幹麼要拒絕？難道要每天都過著煮泡菜鍋的日子嗎？

我的富人公式中沒有勞動收入，只有系統收入，因此，我會把每個月2,000萬韓元的勞動收入換成每個月500萬韓元的系統收入。

●本文摘自 采實文化出版之《真富人，假富人》。