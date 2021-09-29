林俊龍／醫心醫育 良語良師──讀《假病真演》

文／林俊龍（佛教慈濟醫療財團法人執行長）

盛暑的八月中旬，花蓮慈濟醫院緊鑼密鼓、歡欣鼓舞地迎接三十五周年院慶，特別是在齊力抗疫的這一年，院慶，更顯溫馨。

回想五十五年前，證嚴上人在花蓮創辦慈濟功德會，從慈善入門，卻在照顧貧困家庭時，發現很多人家是「因病而貧，也因貧而病」，不捨貧病相生，讓上人在一九七二年，成立了「慈濟功德會附設貧民施醫義診所」，他號召當時省立花蓮醫院及在地診所的醫師、護理師來做義診，就是想照顧這些受病痛所苦，卻付不起醫藥費的貧病人家。

然而義診後，證嚴上人很快地發現，這樣似乎也行不通，若遇上重大意外或疾病，他們依然無力就醫；而一般民眾即使好不容易籌到錢，還是得盤山過嶺送到西部就醫。根本的解決之道，還是需要在花蓮成立一家高品質、醫療設備現代化、不收保證金、且以病人為中心的醫院，這正是證嚴上人最初創辦佛教慈濟綜合醫院（花蓮慈濟醫院）的濫觴。

醫院啟業後，最初靠著與臺大醫院建教合作，有著周周南來北往的醫師群支援，然而，除此之外，東部花蓮要招募醫師、護理師，實在難上加難，長期而穩定的醫護，要從哪裡來呢？醫、護、醫技、藥劑等都是醫療專業，需要有良好的教育和學習環境，於是，上人又籌辦了慈濟護專（現為慈濟科技大學）、慈濟醫學院（慈濟大學），希望能藉此培育出具備愛心、熱忱，且願意留在花東服務鄉親的醫護。

從最早的護專到現在的慈濟大學，證嚴上人在立校之初，便設置了「慈誠懿德爸媽」的制度，讓一群來自各地的慈濟志工，把來花蓮念書的學生當成自家孩子般疼惜。多年來，慈濟許多醫學生、護生們，在被照顧的過程中，感受到這份無私的愛，無形中也傳遞了未來能「視病如親」的養分，這也是慈濟醫療最重視的人文精神。

從無語良師到良語良師

醫學教育、人才培育，在慈濟醫療志業是非常重要的任務，從醫學院延伸推展的「無語良師」，有許多我們慈濟的師兄、師姊，在往生後，志願捐出大體，成為大體老師，讓我們的醫學生能在他們的身上學習，作為解剖、教學，也用於醫師進行模擬手術的教學、研究，精進醫術。

但這還不夠，除了「無語良師」，慈濟還有一批陣容堅強的志工，志願扮演起「良語良師」的任務，也就是這本書所著墨的「標準化病人」，這是醫學教育非常重要的一環。一位醫學生要被訓練、培育成學有專精的醫師，很大一部分是需要透過「臨床經驗」來學習。但是，我們又不能把真實病人，交託給醫學生來做學習、判準與考核。這時候，就非常需要「良語良師」來扮演病人、投入學習了。慈濟這群良語良師（標準化病人），透過一次又一次的醫學教育訓練、戲劇訓練等，努力去模仿出實際病人的真實病痛，學到最後，就連醫師壓腹時的幾分痛，要如何表演，都能精準拿捏，好讓我們這些年輕的醫學生、護生、醫技生等，能夠在學生時期，就能體會如何去面對臨床病人、如何友善溝通等。

雖然「標準化病人」最初的發源地來自美國，但是慈濟醫療領域卻又將它提升了一個層級。怎麼說呢？因為國外的「標準化病人」主要是聘請演員去扮演病人，是專業，也是勞務關係。而在慈濟醫院，扮演標準化病人的「良語良師」，都是自願參與的慈濟志工，他們不僅從未收取任何酬勞，還自掏腰包支付前來花蓮受訓、服務的交通費。這群志工，很單純的信念便是「培育未來良醫」，他們為了扮演罹病工人，自行採購頭盔、工具包；為了扮演罹患恙蟲病的農婦，把臉畫黑曬黑、指甲塗黑，還配上袖套；還有扮演骨折病人的志工，一天讓二十幾位醫學生重複在她手上打了二十幾次的石膏，打到手都起疹子，也無半句怨言，心裡只替醫學生緊張、擔憂著，石膏有沒有打對地方。這樣帶著信念的付出，使得他們的投入更為真切，扮演更加到位。慈濟志工的信念與心意，大幅提升了標準化病人教學的品質，也讓「慈濟良語良師」在臺灣、在世界上，獨樹一格，成為慈濟醫學教育的特色亮點。

曾長年主持「慈濟標準化病人中心」的高聖博醫師，原本在臺北服務，是非常出色的婦產科醫師。坐擁高薪的他，卻在認識了慈濟環保志工並投入環保站服務後，感受到證嚴上人濟世救人的慈悲心，他不僅捨棄大都會優渥的生活來花蓮慈濟醫院服務，更長期投入醫學教育領域。這十五年來，他為了拓展、深化「良語良師」（標準化病人）的訓練與培育課程，不僅前往國外取經、學習，引進一流海外講師來到花蓮帶領標準化病人研討會暨工作坊，在摸索出一套屬於本土化的訓練方式後，他也跑遍臺灣，甚至海外，無私分享「慈濟良語良師」的作法與成果，還曾出版《精通標準化病人》等醫學教育專書，嘉惠更多醫學教育者。

唯有真心投入，才能有所成就。如今，高醫師已是臺灣數一數二的「良語良師」（標準化病人）醫學教育的倡導者，也是推動者，他將「標準化病人」這個領域在醫學教育上，樹立了非常好的典範，不僅立足花蓮、立足臺灣，並放眼世界，繼續發光發熱。而高醫師熱忱不變，依然秉持著來到花蓮的初發心，持續協助花蓮慈濟醫院各個單位，以志工實境演出的教案影片作指引，進行服務流程改善研討，並在過程中融入慈濟醫療人文精神，這也是醫界的一大創舉，指日可待。

感恩十五年來，為慈濟醫學教育而投入標準化病人的慈濟志工們，感恩高聖博醫師將慈濟醫療融合專業與人文的寶貴經驗，透過良語良師們無私奉獻的身影，如實分享，彌足珍貴，相信大家也能在此書中有所收獲，樂為之序，感恩。

●本文摘自心靈工坊出版之《假病真演：高聖博和標準化病人的醫學教育之旅》