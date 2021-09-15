《薩提爾的親密修復練習》處理情緒，對症下藥6大步驟！

文／王俊華

情緒屬於我們，「我善待屬於自己的一切，我的一切才願意為我而工作」。生活在這個世界上，難免會產生各種各樣的不喜歡的情緒，我們稱之為負性或負面情緒。

如上所述，情緒的處理也需要根據來源的不同而「對症下藥」。這往往需要在冷靜、理智的狀態下才有可能。那麼，在情緒來臨時，我們可以做些什麼、怎麼善待和掌管這些情緒呢？大致包括以下步驟：

覺察情緒並與情緒接觸

即意識到自己有情緒了。情緒來了，會感覺有些不對勁，身體就會有感覺，如生氣時，能感到呼吸變得急促，心裡有一股無名火被點燃，說話的音量不自覺地加大......覺察到這些，就及時提醒自己：我好像生氣了。對生氣的情緒保持覺知，覺察是改變的開始。

承認情緒並和情緒在一起

跟自己或者跟值得信任的人承認：我現在有點生氣、我現在有一些難過等等。透過承認，使一些模糊的感覺變得清晰，以便做好準備去面對它。

「跟情緒在一起」指的是：一方面不指責別人。是「你」生氣了，不是別人「讓你」生氣了，你為自己的生氣負責任。另一方面，不用「求生存的應對姿態」對待情緒。既不自責自己有了負面情緒，不打岔、否認或忽略情緒的存在，不逃開，也不超理智，不跟自己講諸如「人生哪有一帆風順的呢」之類的道理。就是跟自己承認、確認：我有了情緒，我會和我的情緒在一起，我會陪伴它。

陪伴情緒需要一段過程，也會遇到一些挑戰，我將在後面單獨列出一些具體方法，供大家參考。

接納情緒

可以不喜歡自己有這樣的情緒，但是接納，接納我現在有情緒，接納現實層面的客觀發生。比如，在親密關係中，對方說了什麼話或做了什麼事，我這裡有了情緒，接納它的存在，而不是去抱怨對方，也不要抱怨自己，或者追問為什麼要有情緒。接納的話，就不再對抗，不再內耗，才能把關注點放在情緒的轉化上，接納可以為我們增加力量。

看看可以做些什麼

即在接納的基礎上做出選擇，就像下雨了，你不喜歡，但是接納，不再抱怨為什麼下雨、我為什麼要生氣等，而是接納：好吧，現在下雨了，我是不是該帶把傘呢？

比如，當我的憤怒產生時，我可以選擇允許它，陪伴它，安慰它，充滿愛地告訴它：「我看見你了，我知道，你生氣了，你覺得不公平，你想反擊，我願意陪伴你，和你一起穿越......」

你會發現，當你內心不再爭鬥、平靜了，就有了力量去面對外在的所有。而這時，你的情緒狀態已經很不一樣了，你再去看你所遇到的事情，會發現事情也有了不同的解決方案。

對情緒保持好奇

情緒是一個郵差，告訴我們有哪裡不太對勁。所以，有必要在情緒的整個歷程中保持好奇。

問自己發生了什麼，自己做了什麼，讓自己有這樣的感受。這是要試圖理解自己。同時問自己，我需要什麼，我真正需要的是什麼。這是要瞭解自己深層的需求。

然後，放鬆頭腦，用心去體驗自己的需要。就像君蘭後來體驗內心的安全感一樣。通過這個好奇的過程更加瞭解自己，自己滿足自己的渴望。

欣賞感謝情緒，欣賞感謝自己

欣賞感謝這些情緒，因為它們讓你有機會瞭解自己真正需要的是什麼；欣賞感謝自己，可以這樣陪伴自己的情緒，可以這樣關愛自己；也欣賞感謝自己通過這次經歷情緒的過程，獲得更多的學習和成長。

●本文摘自 采實文化出版之《薩提爾的親密修復練習》。