快訊

新北零確診 侯友宜宣布：明天起開放內用

直播／振興五倍券官網上線 9月22日開始個人綁定

《薩提爾的親密修復練習》處理情緒，對症下藥6大步驟！

聯合新聞網 / 采實文化
書名：《薩提爾的親密修復練習》 作者：王俊華 出版社：采實文化 出版時間：2021年8月26日
書名：《薩提爾的親密修復練習》
作者：王俊華
出版社：采實文化
出版時間：2021年8月26日

文／王俊華

情緒屬於我們，「我善待屬於自己的一切，我的一切才願意為我而工作」。生活在這個世界上，難免會產生各種各樣的不喜歡的情緒，我們稱之為負性或負面情緒。

如上所述，情緒的處理也需要根據來源的不同而「對症下藥」。這往往需要在冷靜、理智的狀態下才有可能。那麼，在情緒來臨時，我們可以做些什麼、怎麼善待和掌管這些情緒呢？大致包括以下步驟：

覺察情緒並與情緒接觸

即意識到自己有情緒了。情緒來了，會感覺有些不對勁，身體就會有感覺，如生氣時，能感到呼吸變得急促，心裡有一股無名火被點燃，說話的音量不自覺地加大......覺察到這些，就及時提醒自己：我好像生氣了。對生氣的情緒保持覺知，覺察是改變的開始。

承認情緒並和情緒在一起

跟自己或者跟值得信任的人承認：我現在有點生氣、我現在有一些難過等等。透過承認，使一些模糊的感覺變得清晰，以便做好準備去面對它。

「跟情緒在一起」指的是：一方面不指責別人。是「你」生氣了，不是別人「讓你」生氣了，你為自己的生氣負責任。另一方面，不用「求生存的應對姿態」對待情緒。既不自責自己有了負面情緒，不打岔、否認或忽略情緒的存在，不逃開，也不超理智，不跟自己講諸如「人生哪有一帆風順的呢」之類的道理。就是跟自己承認、確認：我有了情緒，我會和我的情緒在一起，我會陪伴它。

陪伴情緒需要一段過程，也會遇到一些挑戰，我將在後面單獨列出一些具體方法，供大家參考。

接納情緒

可以不喜歡自己有這樣的情緒，但是接納，接納我現在有情緒，接納現實層面的客觀發生。比如，在親密關係中，對方說了什麼話或做了什麼事，我這裡有了情緒，接納它的存在，而不是去抱怨對方，也不要抱怨自己，或者追問為什麼要有情緒。接納的話，就不再對抗，不再內耗，才能把關注點放在情緒的轉化上，接納可以為我們增加力量。

看看可以做些什麼

即在接納的基礎上做出選擇，就像下雨了，你不喜歡，但是接納，不再抱怨為什麼下雨、我為什麼要生氣等，而是接納：好吧，現在下雨了，我是不是該帶把傘呢？

比如，當我的憤怒產生時，我可以選擇允許它，陪伴它，安慰它，充滿愛地告訴它：「我看見你了，我知道，你生氣了，你覺得不公平，你想反擊，我願意陪伴你，和你一起穿越......」

你會發現，當你內心不再爭鬥、平靜了，就有了力量去面對外在的所有。而這時，你的情緒狀態已經很不一樣了，你再去看你所遇到的事情，會發現事情也有了不同的解決方案。

對情緒保持好奇

情緒是一個郵差，告訴我們有哪裡不太對勁。所以，有必要在情緒的整個歷程中保持好奇。

問自己發生了什麼，自己做了什麼，讓自己有這樣的感受。這是要試圖理解自己。同時問自己，我需要什麼，我真正需要的是什麼。這是要瞭解自己深層的需求。

然後，放鬆頭腦，用心去體驗自己的需要。就像君蘭後來體驗內心的安全感一樣。通過這個好奇的過程更加瞭解自己，自己滿足自己的渴望。

欣賞感謝情緒，欣賞感謝自己

欣賞感謝這些情緒，因為它們讓你有機會瞭解自己真正需要的是什麼；欣賞感謝自己，可以這樣陪伴自己的情緒，可以這樣關愛自己；也欣賞感謝自己通過這次經歷情緒的過程，獲得更多的學習和成長。

●本文摘自 采實文化出版之《薩提爾的親密修復練習》。


郵差 采實文化 閱讀風向球

延伸閱讀

推廣快消失的工藝 新北客家園區找名師辦「纏花」特展

超夯台劇《斯卡羅》片場開放參觀！1公頃「清代漢人市街」穿越百年前

竹市清大前建功人行天橋報廢通過 最快年底前開拆

遊客腳抽筋要求揹下山 義消感嘆：山路不是大馬路

相關新聞

讓純真幼稚與成熟世故並存：姜泰宇X沈信宏談《成為男人的方法》

我們可以同時是男孩與男人，希望他們也可以成為一個自在變形的人，永遠讓心中的純真與成熟並存，幼稚與世故並存。

方念萱／文明不在數位，而在感同身受，一起行動──《您已登入N號房》推薦序

文／方念萱（政治大學新聞系副教授） 這是一本比我當初設想還要「好看」、還要「青春」的書。所謂「好看」，絕不是因為本書給了多少N號房祕辛；所謂「青春」，更不是因為房內影中人的形貌樣態（「兒少性剝削

看《叛逆的葡萄》體驗稀有葡萄酒帶來的驚豔！

過去十年間，美國與歐洲的葡萄酒愛好者開始注意到葡萄酒單上，除了如雷貫耳的名字以外，多了不常見的名稱。在許多時髦餐廳和酒吧裡，細讀酒單會很可能會發現怪異、佶屈聱牙的葡萄品種，它們來自於很多即使時至近期，連大家甚至不知道種植葡萄的地方。對來自鮮為人知地區的鮮為人知葡萄趨之若鶩，逐漸興起於二十一世紀，大家對智利的卡門內爾(Carménère)、西班牙的阿爾巴利諾 (Albariño)、奧地利的綠菲特麗娜(Grüner Veltliner)，備受吹捧。即 使深受歡迎的阿根廷馬爾貝克(Malbec)，十二年前無人知曉。但時至今日，這些葡萄，還有許多和它們類似的葡萄，都是高級葡萄酒狂熱分子的心頭好。

《金牌法則》從奧運選手身上學會「追求卓越」的熱情

在追求卓越的熱情下 你可以把自己的天賦和夢想帶到更遠大的地方 無論你的人生目標是什麼，此刻是為了什麼而努力，也許你想獲得升遷、順利畢業、追求更好的生活，也許你想成為醫生、總裁、工程師、音樂家或最棒的父母，在拿起這本書的同時，恭喜你，你找對方向了！ 波曼用畢生熱情培養出史上最偉大的奧運選手，這是他寫給各行各業人士關於如何追尋夢想、實現自我的一本書。

戰勝慣性， 從問自己「一個問題」開始

想成為真正的強者，就必須徹底擺脫上班族的舊思維，掌握投資家的智慧，並化作日日實踐的好習慣。

喝熱茶能消暑？英國人妻揭當地難懂的生存法則

文／讀者太太 負負得正的熱茶消暑法 來自亞熱帶島國的臺灣人大概很難想像，地處溫帶的英國夏季平均氣溫只有攝氏十八度到二十五度，畢竟十八度對我們來說根本就是準備穿外套的節奏。更慘的是，英國一整年大概有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。