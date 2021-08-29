為情緒研究留下的浪漫註記──潘怡如導讀《心理學家的面相術》全新增訂版

文／潘怡如（亞東紀念醫院主治醫師）

情緒，其實無所不在。

在一個眼神，一句冰冷的話語裡。當氣惱的戀人轉身離我們而去，情緒，化作飄散空中決絕的髮梢。

體重計上晃動著的指針，緊急煞車，一片枯葉，一隻蘊含溫度的柔軟小手；鄉愁的曲調，或者，一隻跛腿小狗歪歪斜斜地踅過街角；凡此，都能誘發人的情緒。我們都曾感受到情緒，確知它的存在，但當我們試圖為它命名，卻忽然詞窮。

於是，我們在詩歌、哲思、文史、小說與媒體中尋找情緒。

不同於愛情與罪疚的古老主題，如此旗幟鮮明地、堂堂走入史詩篇章；情緒，從未高舉旗幟，卻一言不發、悄悄蔓延佔領整個王國。沿著作家的疆土蜿蜒前行，峰迴路轉、驚鴻一瞥處，盡是情緒的風景。透過閱讀與觀看，我們展開了自身情緒的文本再書寫。

情緒，從來只在感官中醞釀，在文字裡繾綣；當它置身此以科學為名的陌生時代裡，終究也羞澀開口，用陌生的科學語言敘說。

這條人類試圖探索並證實自身獨特性的歷史長路上，於是，加入了情緒科學（affective science）。在不遠處的上一世紀後半，情緒，繼認知（cognition）之後，成為行為科學及社會心理研究的重鎮。

本書作者保羅‧艾克曼，在情緒研究的時代浪潮上，是奠定以臉部表情（facial expression）作為研究情緒方法的重要人物。直到現在，以臉部表情辨識，加上神經影像學或其他工具為主的研究方法，仍是情緒研究的主流。

保羅．艾克曼（Paul Ekman），《心理學家的面相術》與《說謊》的作者，被譽為是心理學界情緒研究第一把交椅。（圖／心靈工坊提供）

自達爾文以降，情緒學者一直試圖在演化的地圖上，將情緒定位。

他們認為，情緒是與生俱來的，具有普世共通的特性（參閱第一章）。不同的情緒（包括快樂、悲傷、害怕、生氣、厭惡等），相應地會有不同的臉部表情及生理變化，在演化上具有各自不同的功能（例如害怕時的僵住不動或逃離反應；生氣時相應的準備攻擊狀態），這些功能，往往與種族或個人的生存利益息息相關。動物實驗學者，嘗試在其他物種身上，找出相應的情緒模式，例如約瑟夫‧李竇（Joseph LeDoux）著名的害怕制約（fear conditioning）研究，證實了某些生死攸關的情緒反應，在人類及其他物種身上，並未有根本的不同。

每個領域的情緒研究者，各自從自身的觀點出發，展開屬於他們的情緒之旅，皆為給予情緒，一個遲來的身份證明。

社會認知學者，除了研究情緒對個人經驗和訊息處理過程的影響，同時也關注情緒所傳達的訊息，如何形塑人的社會行為；行為科學的研究，重視情緒對於大腦其他功能，諸如記憶（memory）、注意力（attention）、甚至是作決定能力（decision making）的影響，並藉由研究工具及方法的不斷改良，漸漸釐清情緒的知覺生成（perception）、經驗（experience）、以及行為反應（behavioral response）間，相關的不同神經迴路；至於精神醫學領域，格外著重在探討情緒調節失衡，與臨床精神疾病之間的關聯，在研究上，期待進一步探索精神疾病的發生原因，和可能的治療模式。

所幸，在記述已然繁瑣之餘，艾克曼未曾想在一本書裡，曠日費時地，將半世紀以來，各領域的努力同時一網打盡。

本書中，艾克曼先從演化的觀點切入，指出各種情緒在演化上的意義，並提出自動評估機制（參閱第二章）。他認為情緒是一套關乎生存的緊急應變系統，需在很短時間內，辨識環境中可能的危險，或其他有意義的刺激，並隨時準備反應。在綜說之後，他接著分述各種不同的情緒（參閱第五到第九章），在整個書寫過程裡，作者始終堅定不移、清楚地關注其自身對於臉部表情辨識的專門研究。在每個情緒章節中，他提供了各種情緒、從隱微、曖昧、到極度強烈的臉部表情照片，並仔細解釋其間的細微差異。他關注於詮釋每種情緒，可能有哪些不同的情緒誘因，以什麼形式出現在現實生活裡，以及可能相伴發生哪些情緒性行為。

作者使用認知行為治療（cognitive behavioral therapy）的部分技巧來教導讀者，如何在生活事件裡，分辨情緒誘因，觀察自身及他人的情緒，控制不當的行為表現，並減少情緒可能帶來的傷害。除此之外，他引用動作模仿理論（motor mimicry），教導讀者，藉由模仿各類情緒表現於臉部不同肌肉的細微動作，體會不同的情緒經驗，並學習各種不同情緒所伴隨的特殊身體感受。作者期待，透過理解自身及他人的情緒，讓我們更能與自己的情緒愉快共處。

即便決心客觀的書寫，作者本身的個人性，依然在字裡行間顯現。最終，作者在最後一章裡，除討論情緒的共通性外，更提及每個人情緒經驗的個別差異。

透過本書，我們彷彿看到年輕時的艾克曼，為了研究情緒，隻身前往新幾內亞蠻荒未知之地的那一天；在字與字間，我們可以瞥見他與妻子、女兒、研究夥伴及競爭對手的蹤跡；透過他的評論，我們得以了解他的一些看法及價值觀；最重要的，還有他的情緒，關於他為何書寫，為何此刻書寫，為何如此書寫；我們試著去想像、拼湊，或者是再造，半世紀以來，他對於情緒研究的追求。

閱讀本書後半時，有一天，恰巧接到數月前與我發生擦撞的車主電話，內容是關於一些繁瑣事項的討論。空氣中，有一言沒一語地，乾澀飄蕩著我冷淡異常的語句，拿著電話的那隻手一直發熱，控制不住微微地顫抖，忽然間我發覺，原來自己正在生氣（參閱第六章生氣）。與舊時如出一轍的情緒，卻被十分新穎地再發現，一種荒謬的心情，讓人幾乎想要微笑。

本書是作者為自己半世紀的浪漫追求所下的註記，也是一本實用的小書。藉由關注體會自己及他人的情緒變化，人得以了解靈魂某處，深刻卻無法言語的那一面。

增訂版的結論中，作者提到「我們對情緒的經驗，好像是發生在我們身上的事，而不是出於我們的選擇。」多年後再收到親切的編輯來信說要出增訂版時，心中除驚喜外也浮現了一種多愁善感：「原來已經過了這麼久了啊。」情緒就是這樣突如其來的發生在我們的身上。

增訂版的前言裡，作者強調了用以改善我們情緒生活的四種基本技巧：除了覺察自身情緒外，作者也提到了發現「他人」情緒的重要性，我們應該學習對他人的情緒更敏銳，在許多重要的關係當中，謹慎運用這些資訊。此外，作者再度提到了「選擇」，雖然我們不能選擇情緒，但是我們可以選擇如何去表現，能更好地達到目的並且不要傷害到他人。

期許大家不只用科學家的眼睛來看這本書，更能以一個平常人的心去感受充滿酸甜苦辣的人生。

●本篇導讀摘自心靈工坊於8月18日所出版的《心理學家的面相術：解讀情緒的密碼【全新增訂版】》。