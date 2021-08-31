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高齡阿嬤也可以執行間歇性斷食？Sunny營養師來分享

聯合新聞網 / 采實文化
阿嬤第一次在臺北過母親節。守護這兩位偉大女性的身體健康，是我的責任。（圖／采實文化提供）
阿嬤第一次在臺北過母親節。守護這兩位偉大女性的身體健康，是我的責任。（圖／采實文化提供）

高齡88歲的阿嬤也可以靠著斷食法減重？Sunny營養師在成功幫媽媽減重後，要來挑戰幫阿嬤減重啦！

究竟在祖孫一同的努力下，有慢性疾病的阿嬤能不能夠減重成功呢？長輩們若想減重維持身體健康，又不想節食很痛苦的話該怎麼做呢？《Sunny營養師的168斷食瘦身餐盤》書中記錄Sunny營養師幫阿嬤減重的過程，一起來看看吧！（編按）

文／Sunny營養師(黃君聖)

高齡阿嬤也可以執行間歇性斷食？

在阿嬤搬來臺北與我們同住之前，我和安媽已經進行168 斷食一段時間了，加上阿嬤早睡早起的作息和我們差不多，所以就很自然的和我們在相同的時間一起用餐。

不過由於糖尿病患者如果血糖突然降得太低，會有即刻性的危險，所以在幫阿嬤控制飲食時，採取緩慢的方式進行，避免一下子大幅度的減少食物分量，並且早晚測量血糖值，觀察血糖是否安定。在這段期間，阿嬤也持續回醫院檢查，我們也和醫生保持密切的討論。一般糖尿病、慢性病等患者，不建議自行貿然進行斷食，務必尋求專業人員的建議與協助。

書名：《Sunny營養師的168斷食瘦身餐盤：媽媽、阿嬤親身實證！6大類食物 × 95道家常料理，不挨餓的超強必瘦攻略【隨書附贈：「食物分量表」】》作者：Sunny營養師（黃君聖）出版社：采實文化出版時間：2021年8月4日
書名：《Sunny營養師的168斷食瘦身餐盤：媽媽、阿嬤親身實證！6大類食物 × 95道家常料理，不挨餓的超強必瘦攻略【隨書附贈：「食物分量表」】》
作者：Sunny營養師（黃君聖）
出版社：采實文化
出版時間：2021年8月4日

阿嬤的瘦身飲食重點

在幫阿嬤瘦身前，已經有安媽的成功案例，所以執行起來更為明確、有信心。主要原則仍是以「吃得均衡、控制分量」為主，從總熱量和營養素兩大方向來調整阿嬤的飲食習慣。

阿嬤的用餐時間和我們相同，早上十點吃第一餐，六點前吃最後一餐，二點會有個小餐點，在進食的八小時期間，阿嬤吃得營養又均衡。重點在於全面攝取六大類食物且控制好分量，碳水化合物總量不要過量，蛋白質與蔬菜需要充足，水果、堅果需要適量。說起來好像很簡單，但執行起來還是需要花一點時間適應，畢竟以前阿嬤自己會默默吃掉一整條木瓜，現在規定她只能吃兩片，如果說以前是「豪飲」，那現在就只能是「小酌」了。

阿嬤的瘦身計畫和安媽差不多，都是以168 斷食＋均衡飲食＋減醣飲食為原則。不過阿嬤年紀大，又有血糖問題，更需要漸進式的調整飲食分量，不能調整得太快、太激烈，心態上也得更有耐心，不能心急。剛開始，阿嬤體重降得非常緩慢，我們一度也感到小挫折，還好阿嬤配合度很高，我們也耐心的堅持繼續，第一個月雖然只有減下了二公斤，但是到了第五個月，已經瘦下十公斤。正確的飲食方式，可以融入日常的持續進行，把時間拉長一點來看，效果還是很棒的！

瘦下來的阿環小姐，臉上的笑容也變多了。（圖／采實文化提供）
瘦下來的阿環小姐，臉上的笑容也變多了。（圖／采實文化提供）

改變飲食後，不用再打針、吃藥

阿嬤來臺北就醫檢查後，大約住院三個星期，靠著注射胰島素和吃血糖藥控制了高血糖，但出院後身體變得虛弱，也有水腫問題。幫她進行瘦身飲食三個月之後，當她再度回醫院檢查時，體重已經從原本的七十五公斤降到七十公斤以下，她的糖化血色素也降到6.4%，於是醫師判斷她可以不用再打胰島素，也可以不用再吃血糖藥了。

在停血糖藥後的下一次回診中，醫生發現阿嬤的血脂也下降了，於是血脂藥也可以減量，從每天一次變成兩天一次，這些都是改變飲食後出現的正向回饋。這樣的改變，不只我們很開心，不用再吃那麼多藥的阿嬤也很開心，並且更相信改變飲食的力量，而持續執行。

就在我寫書的現在，阿嬤的體重已經降到了六十三公斤左右。對阿嬤來說，減肥不是為了變更漂亮（當然穿衣服變好看她也是很開心），而是改善她的健康，以前的她晚上睡覺總是會抽筋，現在抽筋的頻率變少了、睡眠品質變好了、人也變得有精神了，這些一環扣一環的影響，都是從她改變飲食那一刻開始的。

阿嬤驗證了當飲食不正確的時候，只靠吃藥是沒有效的；當飲食正確的時候，是可以不需要吃藥的，所以我們需要的是好的食物，不是好的藥物。只要控制「吃下肚子的東西」跟「每天吃的分量」，八十八歲的阿環小姐不挨餓、不節食，也能瘦得健康，希望她的故事，也能鼓勵你或你家中的長輩。

阿嬤體重減輕之後，我開始帶她做一些簡單的阻力訓練。（圖／采實文化提供）
阿嬤體重減輕之後，我開始帶她做一些簡單的阻力訓練。（圖／采實文化提供）

●本文摘自 采實文化 出版之《Sunny營養師的168斷食瘦身餐盤》


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