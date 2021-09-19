快訊

陸禁我釋迦蓮霧…陳吉仲宣布砸10億元救市 恐向WTO提訴訟

年邁姊要找80歲弟 警方破門發現獨居男已成白骨

解決威士忌論述難題的方法：風味輪

聯合新聞網 / 寫樂文化
書名：《酒徒之書：喝懂、喝對！威士忌老饕的敢言筆記》 作者：邱德夫 出版社：寫樂文化 出版時間：2020年9月8日
書名：《酒徒之書：喝懂、喝對！威士忌老饕的敢言筆記》
作者：邱德夫
出版社：寫樂文化
出版時間：2020年9月8日

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文／邱德夫

先不論外在屬性帶來的心理預期，也不談內在屬性的視覺、聽覺和觸覺，單純就嗅覺和味覺而言，舉個例子，你該如何向沒喝過某支酒的朋友去描述這支酒的風味？

一個行之有年的簡單方法，便是經常在食品、飲料業界使用的風味輪，不過提到這個輪，必須先了解為什麼是輪？為什麼不是表、樹、塔或其他任何型式？原因很簡單，因為啤酒風味的先驅者Meilgaard博士（Dr. Morten C. Meilgaard）在1970年代為啤酒產業製作的風味譜，便是以「輪」的型式展現，而後加州大學戴維斯分校的Ann C. Noble教授於1984 年也為葡萄酒製作了風味輪，接下來所有有關風味的展現方式似乎被約定俗成了，如SCAA的咖啡風味輪。輪的美感在於，先標定中心風味構成輪軸，而後根據中心風味向外呈輻射狀發展出第二圈、第三圈⋯⋯等屬性風味，使用的形容詞彙越外層越廣，也越趨生活化，因此品飲者或普羅大眾可依據自我的感官經驗來填寫最外一圈的風味，並向內回溯這種種風味的來源。

建構風味輪的重點，在於如何使用恰當的詞彙來描述核心風味以及衍伸的第二圈風味，這些需要感官科學家和訓練有素的品飲小組來進行實驗和篩選，因此絕大部分的風味輪都是先由學術機構創建，而後再慢慢修改。最早的威士忌風味輪是由Pentlands Scotch Whisky Research（即目前The Scotch Whisky Research Institute, SWRI的前身）在1978年所建立，原本的核心風味包括穀物味（Cereal）、水果或酯類（Fruity or estery）、花香或醛類（Floral or aldehydic）、泥煤或酚類（Peaty or phenolic）、酒尾味（Feinty）、硫味（Sulphury）、木質味（Woody）以及酒味（Winey）， 其中前6種來自發酵和蒸餾，而後2種則來自橡木桶陳年。

由於原始的形容辭彙太過學術性，我們熟悉的威士忌大師查爾斯•麥克林於1992年參加Pentlands的課程之後，協助簡化修改，整理出較為生活化的風味輪。為了不讓酒友歪著脖子看得太辛苦，我將「輪」轉為「表」並盡可能的翻譯如下：

（圖／寫樂文化　提供）
（圖／寫樂文化　提供）

（圖／寫樂文化　提供）
（圖／寫樂文化　提供）

（圖／寫樂文化　提供）
（圖／寫樂文化　提供）

上表裡面有許多風味讓我們有看沒有懂，主要原因是文化隔閡，我們不可能也不應該使用沒聞過、吃過、喝過、嚐過的味道。威士忌產業及學術界在長時間的研究後，為了推廣蘇格蘭威士忌，針對風味輪中使用的描述語言做了許多改進，除了讓形容方式更加精確之外，更重要的是盡可能減少不同文化的倚賴和差異。Lee et. al.1於2001年為SWRI建立的風味輪（同樣轉換為表），將核心圈及第二圈分析得更細，並將口感中的質地（澀感、包覆感和溫暖感）以及嗅覺（刺鼻感、乾燥感）包含在內，讓使用者有更寬廣的選擇：

（圖／寫樂文化　提供）
（圖／寫樂文化　提供）

（圖／寫樂文化　提供）
（圖／寫樂文化　提供）

（圖／寫樂文化　提供）
（圖／寫樂文化　提供）

（圖／寫樂文化　提供）
（圖／寫樂文化　提供）

當然，以上兩個表不會是唯二的風味輪，許多研究機構和學者嘗試為特定的區域酒種打造不同的風味輪，如加拿大Corby酒廠的首席調酒師Don Livermore博士認為，核心風味不是起始於發酵、蒸餾及熟陳，而應該直溯真正的源頭：穀物、酵母和木桶，因而修改出屬於加拿大威士忌的風味輪。

●本文摘自 寫樂文化 出版之《酒徒之書：喝懂、喝對！威士忌老饕的敢言筆記》


加拿大 葡萄酒 寫樂文化 閱讀風向球

延伸閱讀

堅守3次蒸餾！歐肯威士忌於2021 ISC、SFWSC 奪4金2銀

威士忌潔淨運輸！格蘭菲迪首創減碳運輸 麥渣變燃料

七夕花卉、巧克力、威士忌！費特肯永生花卉禮盒全搞定

日本贈龐培歐16萬元威士忌不翼而飛 美政府要查

相關新聞

解決威士忌論述難題的方法：風味輪

先不論外在屬性帶來的心理預期，也不談內在屬性的視覺、聽覺和觸覺，單純就嗅覺和味覺而言，舉個例子，你該如何向沒喝過某支酒的朋友去描述這支酒的風味？

初遇「聲名狼藉」的恐龍大法官RBG！

她是人們口中「聲名狼藉的RBG」（The Notorious R.B.G.）也是美國最高法院史上第二位女性大法官，性別平權的最強推手！ 《「我反對！」不恐龍大法官RBG第一手珍貴訪談錄》本書作者傑佛

資深心理師臨床觀察：其實稍微不討人喜歡，你能過得更好？！

停止討好行為，就算稍微不討人喜歡。你還是能照常過生活，甚至過得更好！

《數字裡的真相》機器、設計、裝置，打造出現代世界的發明

這世界很複雜，若想真正的理解數字，就要結合基本的科學素養與計算能力。 《數字裡的真相》利用容易理解的統計數據和圖表，激發我們對真確事實的關注，突破舊有思維、跨領域的探險，掌握真確無誤的實際狀況。（編

看《叛逆的葡萄》體驗稀有葡萄酒帶來的驚豔！

過去十年間，美國與歐洲的葡萄酒愛好者開始注意到葡萄酒單上，除了如雷貫耳的名字以外，多了不常見的名稱。在許多時髦餐廳和酒吧裡，細讀酒單會很可能會發現怪異、佶屈聱牙的葡萄品種，它們來自於很多即使時至近期，連大家甚至不知道種植葡萄的地方。對來自鮮為人知地區的鮮為人知葡萄趨之若鶩，逐漸興起於二十一世紀，大家對智利的卡門內爾(Carménère)、西班牙的阿爾巴利諾 (Albariño)、奧地利的綠菲特麗娜(Grüner Veltliner)，備受吹捧。即 使深受歡迎的阿根廷馬爾貝克(Malbec)，十二年前無人知曉。但時至今日，這些葡萄，還有許多和它們類似的葡萄，都是高級葡萄酒狂熱分子的心頭好。

咖啡界的舊約聖經，挖掘咖啡的「黑」歷史

關於第一杯咖啡誕生的傳說，據說是一個僧侶看到一群羊放飛自我地用趾尖旋轉，連牧羊的少年也跳著古怪的舞蹈，他詢問過後才得知是因為咖啡果實的關係。 由於僧侶晚上在祈禱時總是會打瞌睡，於是他把牧羊人所說的果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。