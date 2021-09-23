搞砸並不可恥，小社畜如何建立人生大自信

文／柳韓彬

每天在公司和家庭之間穿梭，終於迎來周末，但不知為何放假日過得好快，只要到了周日晚上，就開始有種快要進入周一症候群的憂鬱感。我的存在就是某公司的某職員，有時業務沒能處理好，被上司責備，頓時感覺自我價值被否定，變得更加鬱悶。長久惡性循環，不免令人開始思考問題出在哪裡，不少人開始自我懷疑，「會是我自信心不夠嗎？」在許多社群媒體，也很常看到大力提倡大家要幫自己打氣、提升低落自信的方法。

如果一個人能永遠自信滿滿、自我肯定感屹立不搖的話該有多好！但是不斷催眠「你現在這個樣子也無妨」、「你這個人其實很重要、很耀眼」，一直這樣自己喊話、自我安慰，對一個自信低落的人真的能起到效果嗎？至少對我而言，顯然並不管用。

副業，讓我活出職場之外的人生

我小時候是個沒有自信的孩子，為此拚命讀了好多勵志書，但這些書不管是什麼派別、內容如何，最後教導的方法多半殊途同歸：會再三提及「我很重要，我很特別」等類似咒語一樣的句子，並提醒讀者要時時放在心上形成念力。唸得久了，我都快會背了。有好一陣子，我就這樣按照書中指引，不斷背誦這些心靈雞湯幫自己打氣，然而從某一天起，我突然醒悟，光靠著在腦海裡回誦這種魔咒般的金句，都只是空談，依然無法獲得我內心渴望的自信感。

我真正想要的，別無他法，唯有透過身體力行、實際獲得成就才能得到──就算搞砸眼前的工作，我在其他領域仍然是有用的人，這才是自信的重點！但要如何讓自己相信這一點？很簡單，需要實證。

於是，我利用晚上時間創造實證。

（圖／Pixabay）

這麼說並不代表下班後仍然被上班時的壓力所束縛，而是轉換焦點、專注在自身，按照自己訂下的例行計畫去執行，找出擅長的事情，甚至開創能帶入財源的副業。

一旦獲得實質的收穫，看得見成果，即使沒有一直自我催眠「我很重要，我很特別」，也能真正感覺自己很重要、很特別。

公司並不是我的全部。多虧我的副業，我不再為了謀生必須強迫自己將就一份工作，反而變成將工作視為自我實現的許多方法之一。有趣的是，如此一來，我變得更喜歡原本的工作了！不只對本業樂在其中，也能做得更好；不再是為了怕被罵而努力，而是為了發掘樂趣而全力以赴。我也得以脫離每天上班就等著下班，只能盼著周末的「等放假人生」。當我不把自己侷限在公司裡的角色，而是在公司之外發掘自己的用處時，就能夠活出職場外的人生。沒錯，利用晚上時間，就能開創另一種生活！再小的事都好，訂下微小輕鬆的目標去實踐，就能親眼看到自己一項一項達成了。只要你和我一樣能意識到：就算偶爾在負責的工作上犯了小錯，被上司責備，但我們很清楚公司裡的自己並不概括你的全部人生，如此就能從容的重新振作，而不致一遇挫折就一蹶不振。

（圖／Pixabay）

找回自己人生的掌控權

將人生的掌控權放在他人手上，被動過生活的人比我們想像的多。我小時候聽爸媽的話、聽老師的話，出社會後則是有很大部分變成聽上司的話過日子。過了三十歲，理論上必須靠自己做選擇的事情只會愈來愈多，但我常聽到朋友們說「真希望有誰能告訴我要做什麼」。被動生活太久了，輪到要自己做主並付諸行動就會顯得困難，甚至老早就遺忘自己做什麼事會快樂。

我在進行晚間計畫之前也是如此。我以前是很聽老師話的乖乖牌學生，不必想太多、只需要照別人交代的話去做，不但不覺得悶，反而會感覺安心。因為是照他人的指示去做，萬一出了意外、發生問題，也是下決定或給主意的人的錯，我只是跟著做，可以不用負責──跟我一樣有這種慣性的人應該不少吧！長久以來，我們接受不鼓勵個人主義的傳統權威教育，只負責接收指令；進入職場之後，更需服膺組織文化，只要聽從上司指示辦事，畢竟如果沒有得到上司認可，就無法完成工作。

書名：《原子時間》 作者：柳韓彬 出版社：寫樂文化 出版時間：2021年8月3日

但是下班後的事情，絕對可以按自己的心意去做。就算是微不足道的小興趣，也需要自己決定，當我們主動去規畫時間，就能一步步找回生活的掌控權。特別是等到開始經營副業時，將會更實際體會到，如何靠自己計畫並且去實踐「想做的清單」。

不是別人叫你做什麼就做什麼，而是找出自己喜歡、想要一直做下去的事，這樣的經驗非常珍貴。最關鍵的是，沒有人規定你非得要獲得多大的成功不可，更沒有人強迫你要一路做到底，只要感覺不對、嘗試後發現自己不太喜歡，也能隨時對自己喊停。即使是反覆「試錯」的經驗，累積起來也是自己的珍貴資料庫，你能更清楚掌握自己能從哪些事情上得到快樂、得到好處。

●本文摘自 寫樂文化出版之《原子時間：奇蹟的晚間4小時，改變人生、收入翻倍，社畜獸醫的時間管理實證》。