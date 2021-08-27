爆笑解析偉大的文明！美國史丹佛大學古典學博士幽默談古希臘史

文／王冬妮

惡人榜排名

憑著低智商和壞運氣，獨眼巨人波利菲莫斯在《奧德賽》的惡人榜裡成功地登上榜首。

除了他，還有一些角色給奧德修斯的歸途製造了阻礙，比如居住在希臘北部的色雷斯族。在離開特洛伊後，奧德修斯首先遇到了他們。

在特洛伊大開殺戒後，希臘人喪失了理智。他們對待色雷斯人的態度就是「攻破他們的城池，殺光他們的子民，掠奪他們的財產，搶佔他們的婦女」。

可憐的色雷斯人一開始毫無防備，等回過神來，已失去先機。所幸他們及時應對，重組人馬，絕地反擊，最終重創希臘人。

你若不仁，休怪別人不義，以彼之道，還施彼身，這個道理古今中外皆通。

接下來，他們遇到的是北非附近的「吃藕人」。以藕為食其實象徵著一種自然和諧的生活方式。相比之下，耕種糧食必須耗費大量勞動力，而盈餘卻容易被有權階級掠奪剝削，所以吃藕人純良無害、天真無邪，也問心無愧。只是外界人士一旦品嚐他們特產的「蓮藕」，就會滯留不前，忘記身分。最後還是奧德修斯強行把那些吃了藕的戰友連哭帶叫地綁在船上，才得以離開。可見與世無爭、安逸無求的生活終難以抵擋文明的誘惑。

這些就是奧德修斯和戰友們在遭遇獨眼巨人波利菲莫斯之前的經歷。

除了以上奧德修斯遇到的幾款人物外，剩下的還包括：

． 住在石頭城裡的食人族部落。這些惡魔用矛將人戳起來直接當烤串吃。遇到他們，那只有三十六計，走為上計。

． 人首鳥身的海妖塞蓮，憑藉美妙的歌聲迷惑人類。奧德修斯把同伴的耳朵塞住，然後讓他們把自己綁在柱子上，還下令到時無論他如何哀求都不要鬆綁。這樣當塞蓮在他頭頂盤旋歌唱時，他既能聽到絕世的歌聲，又不會迷失心智。

《笑史！了不起的古希臘》作者： 王冬妮 出版社：高寶書版出版時間：2021年2月9日

． 航海道上的兩隻超級怪獸斯庫拉和沙布里。前者長著六個腦袋，需要六人活祭；後者專門製造漩渦，每天必吞沒三批船隊。儘管奧德修斯一行人小心翼翼地避開了沙布里，但還是有六名同伴不幸被斯庫拉吞食。（有學者認為這兩者的原型可能是義大利本土與西西里島之間海峽兩側的危險渦流和沙洲）。

總之，一路上，五花八門的妖魔鬼魅應有盡有，打怪升級的套路更是與《西遊記》有一拚，感興趣的讀者可以去詳讀。

遭遇這些對手時，奧德修斯有時正直如君子，有時卑鄙如小人，時而展露卓越的才智，時而卻犯下愚蠢的錯誤。和《伊利亞德》的主人公阿基里斯一樣，奧德修斯並不完美，也絕非聖賢。但在他爾虞我詐、精於算計的外表下面，依然保留了一顆勇於探索、好奇無比的赤子之心，謹此便足以擔當古希臘人所仰慕的英雄稱號。

●本文摘選自高寶書版出版之《笑史！了不起的古希臘》。