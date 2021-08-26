《諸神的足跡──失落文明的關鍵》一段未必隱密，卻被否定的過去

文／葛瑞姆‧漢卡克（Graham Hancock）

湯姆‧德梅雷（Tom Deméré）是加州聖地牙哥自然史博物館的古生物館館長，雖然他本身並不是一位考古學家，但卻和考古學家合作過。我曾要求訪問他，並觀看館內的一些石塊和骨頭。我的請求遭拒，但我覺得這也是意料中事。我最初是在二○一七年十月十八日提出請求，在十月二十日收到婉拒。拒絕我的並不是德梅雷博士，而是博物館的通訊主任蕾蓓卡‧漢德爾斯曼（Rebecca Handelsman）。她在回覆中說：「雖然我們無法同意訪問，但我們可以提供你一份網路新聞資料包，其中有很多關於這項計畫和發現的資料。」

新聞資料包確實有其必要性，但我在為著書研究時，很少會採用這樣的資料。但蕾蓓卡所說的「這項計畫和發現」對我太重要，因此我絕不會這麼輕易就被打發走。聖地牙哥附近有個極具爭議性的遺址。德梅雷從一開始就參與了這處遺址的發掘，並在二○一七年發表的論文中宣稱，那裡早在十三萬年前就有人類活動。這篇論文非常著名，因為它是發表在極具聲望的科學期刊《自然》上，而且它立刻惹惱了很多考古學家，因為他們相信美洲在很久之後才有人類出現。

華盛頓大學的唐納德‧格雷森（Donald Grayson）教授也是其中之一。他很不客氣地說：「我讀過這篇論文了，而且感到很驚訝。我之所以驚訝並不是因為這篇論文很出色，而是因為它爛透了。」

大衛‧梅爾策（David J. Meltzer）是德州達拉斯南衛理公會大學的史前史教授，他也很反對這篇論文的觀點，他的回應反映出很多考古學家的心聲：「如果你想一舉把新大陸的人類史往前推十萬年以上，你就必須找個更具說服力的考古個案。我完全不能接受你的說法。」

內華達大學的人類學系名譽教授蓋瑞‧海內斯（Gary Haynes），甚至批評《自然》雜誌之所以發表這篇論文，是因為編輯的判斷力有問題。

奧勒崗大學的自然與文化歷史博物館館長喬恩‧厄爾蘭森（Jon M. Erlandson）則說：「這處遺址並不足採信。」

洛杉磯佩奇博物館（Page Museum）的前副研究員喬治‧傑佛遜（George Jefferson），事前就預見到會有這些批評。他曾警告德梅雷說，考古學界長久以來一直認為美洲是直到近代才有人類活動，他們絕不可能接受美洲早在十三萬年前就有人類的說法。他說：「你還是不要發表你的理論，沒有人會相信你的。」

但德梅雷認為他的證據很充份，因此決定發表研究結果。他於二○一七年四月在《自然》發表的論文，很快就吸引到我的注意。

墨西哥阿茲特克文明。（圖／Unsplash）

▓不要談論失落的文明

德梅雷的說法會是真的嗎？考古學家最近才勉為其難地接受，美洲的人類史可追溯到三萬年前。但我們的祖先可能在十三萬年前就出現在美洲嗎？

我不斷告訴自己，雖然有些學術界人士提出強烈批評，但《自然》在刊登這篇論文前，一定先請同儕審查過。如果我們仔細思考論文中提出的論點，就會發現既有的史前史其實還有很多遺漏之處。

言歸正傳，我認為最大的遺漏之一，就是這群最古老的美洲人和他們的子孫，是在比考古學家認定年代前的幾萬年前就存在了，在這幾萬年中他們在做什麼？我在一九九五年出版《上帝的指紋》，但在更久之前，我就一直致力尋找一個極古老的高度文明。它是個名副其實的「失落」文明，因為考古學家一直不知道它的存在。因此我不禁懷疑，是否能在美洲不為人知的一萬年歷史中，找出這個文明的蛛絲馬跡。

因此我仍堅持要和德梅雷聯絡。我透過拒人於千里之外的蕾蓓卡‧漢德爾斯曼，寫過幾次信給他，說明我要訪問他的理由，並提出更多我的研究資料。我問他：「考古學家一直認為北美洲是最晚出現文明的地方。但有沒有可能文明起源的失落環節就位在北美洲，等著我們去發現。」

我指出其他現在已經滅絕的人種，也許曾存在十三萬年前，並曾和解剖學上的現代人（晚期智人）雜交，我也問他在他發掘的遺址中活動的是哪一種人種。「他們會是解剖學上的現代人嗎？會是尼安德塔人嗎？會是丹尼索瓦人嗎？或是在未來幾年的研究中可能發現的幾種人屬物種之一？」

我等了好幾天，一直沒收到回覆。到了二○一七年十月二日，蕾蓓卡來信說，德梅雷博士同意接受一次「短暫會面」，他願意討論他研究的遺址，和從遺址中發現的早期人類活動證據；但他「不願猜測他們可能是什麼人種，也不想討論關於古代文明的議題或假設。」

我接受他提出的條件，訪談日期就訂在次日十月三日星期二。我想訪談的內容一定會比博物館的新聞資料包更豐富。此外，我也很能理解德梅雷為何想保持沉默。考古學家常指控我為宣揚失落文明的「瘋狂理論」的偽科學家。德梅雷的研究已經飽受批評了，他自然會想和我保持距離。如果和他異地而處，我也會提高警覺。其實他答應接受我的訪談，已經讓我很意外了。(未完待續)

●本文摘選自商周出版之《諸神的足跡》第四章。