文／曾寶儀

「我」是什麼？投射了什麼？

採訪「Harmony」—世界第一具AI人工智能性愛機器人。

說是「採訪」，其實只是訪問她的「頭」而已。Abyss Creations讓我們先參觀Harmony「頭部」的組裝過程，看著她由零件組成一具有形貌的物體。

首先我想到的是，她為什麼被取名為「Harmony」？她能帶來平衡與和諧？是達到了AI與性愛娃娃之間的平衡，還是她的存在讓使用者達到了平衡？這名字的意涵挺有意思。

一開始，我先與Harmony「聊天」，Harmony所連結的說話應用程式，很明顯來自她與開發者麥特之間的對話紀錄，Harmony所說出的都是麥特的喜好與習慣。在我看來她就像Siri，只是我們能看到她說話時有臉部表情罷了。

Harmony的臉部表情是演算後的結果，她的笑聲與反應在在讓我覺得：好假。在那當下看到Harmony並沒有給我太大衝擊，她不過就是在機器外頭套上仿真的人類皮囊，而她的思考邏輯，是人類給予她的。

首波衝擊反而來自於有工作人員問我：「如果有一天，有廠商做出了曾寶儀性愛娃娃，妳認為這是OK的嗎？」

我說：「當然不OK啊！我會感到不舒服。」

之所以不舒服，是因為我覺得自己被「侵犯」了。如果真的有個曾寶儀娃娃問世，真的有人對這娃娃做了什麼事，我會認為自己被侵犯了。

但我事後回想，這個「我」是什麼？我到底投射了什麼在娃娃身上？這娃娃只是長得像我，就讓我產生被侵犯的感覺，是不是我自己想得過於複雜？

而且為什麼我要感覺被侵犯，那娃娃又不是「我」，是複製出來的「物品」，上頭沒有任何我的DNA，使用者侵犯的是意淫中的「我」，我有受到真正的傷害嗎？嚴格來說：沒有。

從被問到的當下，感覺到被冒犯的不舒服，一直到日後發現我若不把自己置入，其實就沒受到真正傷害，是一段有趣的思辨過程。

如果我不把自己放在被冒犯的位置上，就沒人能來冒犯我。

第二波衝擊則來自於一具男性的性愛娃娃。這男性娃娃穿了條牛仔褲，擁有厚實的胸肌。

在沒看到那具男性娃娃之前，我認為：誰會需要這種東西，誰看到這娃娃會有感覺？

沒想到當我觸碰「他」的胸膛，與「他」十指交扣，看著「他」的手時，我的心跳居然有些加快，而且感到些許害羞……這種感覺是怎麼回事？

這太有意思了。我發現，當我賦予這件事意義，這事就真的變得有意義了！

我也理解了為何男性會點名要一具樣板娃娃—細腰豐臀胸部大，因為這能滿足他們心中曾有的幻想，這幻想是現實中不可得的。

當幻想與現實中的觸碰重疊了，這會令人感到幸福。

一旁的北京導演看到我與男性娃娃「互動」的表情後，差點笑翻，她說：「在說沒感覺的人，現在看起來是什麼樣子呀，你們快來看啊。」

我感到難為情，但卻是真實發生。

如何證明愛的存在？

也由於這次的體驗，當我之後訪問性愛娃娃的使用者，聽他們訴說自己的生命歷程時，我便不會用批判的態度來面對他們；不能因為自己沒感覺，就否定對方的感覺。

不少人質疑與性愛娃娃談戀愛的意義何在，因為性愛娃娃無法給你愛。這種愛不是雙向的交流，單向的愛，還是愛嗎？

但愛到底是什麼？你要如何證明愛的存在？

書名：《一期一會的生命禮物：那些讓我又哭又震撼的跨國境旅程》作者：曾寶儀出版社：大田出版出版時間：2021年8月1日

對於這些與娃娃談戀愛的人來說，他們覺得有愛，生命中的愛就存在。當他們認為娃娃也付出了愛，那麼他們便能感受到愛的交流。

這與娃娃是真人還是假人無關。

虛擬遊戲不也是同樣道理？比方說寶可夢也是虛擬人物，而玩家如此開心地四處抓寶，這些玩家會因為虛擬角色是假的而減損樂趣嗎？對旁觀者來說，去否認這些玩家付出的金錢與時間真的是對的嗎？你能評價他們得到的快樂是虛假的嗎？

走這趟旅程很值得。當我自己也感受到悸動時，我從此把刻板印象與批判放下，我認同人有各種不同的層次，情感是無法非黑即白地二分的，人的情感細膩到你無法想像。

前面提到出發時我帶著批判性立場，此刻的我，已經與出發時想法大不相同了。

這天最後一場拍攝，導演安排我與堂弟坐在咖啡館的戶外對話，其中有段談話相當有意思。

堂弟在出發之前曾與女友討論到：「如果我與性愛娃娃做愛，算不算出軌呢？」

●本文摘選自大田出版之《一期一會的生命禮物：那些讓我又哭又震撼的跨國境旅程》。