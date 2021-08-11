《家事法庭裡的春天》25件訴爭案及審理過程：婚姻變奏曲（上）

本書為彭南元法官引領、協同調解委員、諮商心理師，彙整在家事法庭服務多年的指標案例，主要目的在於彰顯法院的助人角色與功能，以專業協助當事人看到關係裡的困境與需要，進而提升正向思惟與解決紛爭的能力，從而回歸正常生活，迎向人生的春天。 本書敘述了25個在家事法庭的訟爭案例。每個案例主要包含四個部分：「案情概述」、「專業觀點和策略」、「心理諮詢觀點」、第四部分「法官觀點」，藉書中作者群在家事法庭的各種努力與分享，期能拋磚引玉，讓家事法庭的審理理念與方式能多元化。（編按）

文／彭南元編著

案情概述

深夜三點多，一輛賓士轎車停在警察局門口。車內的毓秀神情恍惚地打電話向生命線求救，自強則是氣急敗壞地在車外猛敲車窗。警察獲訊前來請他們進入警局說明原委，得知兩人衝突的原因後，警察協助他們各自向法院聲請保護令。

毓秀有很好的審美觀，對於美麗的事物情有獨鍾，因此大學畢業後選擇在珠寶公司任職，同時優渥的待遇也滿足了她的生活所需。每次看到情侶或夫妻來選購珠寶時，她的心裡總是羨慕著，憧憬美好恩愛的畫面能降臨到自己的身上。

天從人願，瀟灑的自強帶著媽媽來買珠寶，雖然穿著樸實，但是喜孜孜地為母親挑選的那份溫暖、貼心，讓毓秀感動，孝順的孩子不會變壞，自強的舉止符合她心目中白馬王子的形象。當兩人眼神不經意地接觸，有觸電的感覺。望著母子離去的背影，毓秀已芳心默許。

自強大學畢業後就在建設公司上班，「穩健、踏實、認真」的工作態度贏得老闆的賞識，很快地升為主管，爾後工作更認真、接觸層面更廣，有更多的人脈，也學會投資理財，工作順利、財富增加讓自強頗有成就感。

遇見美麗的毓秀，自強毫不猶豫展開追求。「貌美、溫柔、有氣質」的女人是可以帶得出門的，對自己的事業一定有幫助！ 兩人因緣際會一見鍾情，約會時的浪漫都是自強精心安排，在山邊海涯留下兩人許許多多的足跡和甜美回憶。兩人都熱愛工作，愛情長跑十二年間，自強兩度被公司派駐國外。

決定結婚共組家庭時，從購屋裝潢設計、家具布置、婚宴設計、貴賓邀請、婚禮程序等，兩人一同用心規劃，期望未來美滿的生活。然而為了聘禮，毓秀的媽媽認為要有體面擺設，但不會收禮，自強的母親則擔心毓秀母親臨時變卦把聘金收走，兩位親家母有了爭執，毓秀感受到莫名的壓力，對結婚有了疑慮！ 但自強怎可能放下經營十二年的關係呢？ 最後他們還是步入禮堂完成婚禮。

蜜月之旅是他們最甜美的回憶，足跡遍及各地，看展覽、欣賞建築、巡禮古文明、聽歌看秀、享受美食，沉浸在兩人世界裡，彼此對未來的生活充滿了期盼。

毓秀貼心地遵從自強的要求，從職場退出以家庭為重，她常陪伴自強參加公司的聚會和慶祝活動，自強對毓秀大方得體的表現很滿意。

婚後毓秀生了一兒一女，丈夫的事業蒸蒸日上，毓秀對生活是滿意、滿足的。她把孩子和家庭張羅得有條有理，閒暇時和朋友逛珠寶店、享受美食、聽音樂會、看劇團表演等，生活愜意美好優遊自在。

不幸的是，女兒六歲時確診癲癇症，時不時發作讓毓秀手忙腳亂，長期獨立承擔照顧和就醫的責任，毓秀感覺孤獨無助，原來優遊的社交生活受到影響，她開始感到空虛、寂寞，陷入不安的情緒中難以自拔，就診後確認罹患憂鬱症；糟糕的是憂鬱症尚未改善又發現乳癌，她承受的打擊難以言喻，住院開刀時，只有朋友的探視，看不到先生的身影，更讓毓秀傷心欲絕。她常悲從中來，望著天花板想：「婚前忠厚老實、體貼浪漫的情人到哪兒去了？」

婚後的自強變得事業心更重，只顧著賺錢，忽略了她和孩子的需求。他不斷地擴張投資版圖，雖然提供了優渥的物質生活，年終巨額分紅都存入毓秀的戶頭，也給了她一些股份，讓她有安全感， 毓秀卻不斷擔心害怕，覺得自強承擔的投資風險將影響家人的安危，她希望先生不要再投資，先生卻說即使離婚也無法阻止他的投資。溝通無數次後，她決定捍衛守了十多年的婚姻—她要把先生拉回身邊—於是開始打電話檢舉公司違規。

自強得知後勃然大怒，叫囂道︰「我每天辛苦工作，正當投資，為的是給你們衣食無憂的生活，我所有錢都交給妳掌管，讓妳加入股東，保證一切財務正當，這樣無厘頭三番兩次檢舉公司，不僅影響公司信譽，我還要疲於奔命的處理這些無謂的事，真的受夠了！」

夫妻關係由此更加惡化，毓秀開始懷疑自強與同事有不軌行為，有時會到公司鬧事。明知自強颱風天加班，卻報警說丈夫失蹤。即使擁有豪華賓士房車，享受富足的生活，心中總是失落、不安、惶恐。毓秀心想：「我渴望先生的陪伴，孩子的成長也需要爸爸的愛，在別人家是那麼容易的事，在我們家卻是那麼的困難？」她難過到無法呼吸、無法入眠，常在凌晨兩點，因睡不著就開車在外兜風！

面對毓秀一連串非理性的行為，自強即使再怎麼生氣，仍然每天安份地回家，每當他買個便當、坐上沙發椅，想邊看電視邊享用晚餐時，毓秀就開始碎碎念，讓他吃不安坐不穩，只好跑到陽台去吞雲吐霧，毓秀又窮追猛打，自強終於忍不住，於是抓起她兩人一起去撞牆。

更讓自強無法忍受的是：毓秀常在同事、鄰居、甚至孩子面前，數落他性無能。有一次，同事聚餐，正當大家開心談旅遊趣事時，她突然抱怨自強性無能，讓她飽受整夜乾瞪天花板寂寞之苦， 自強羞愧又氣憤地心裡嘀咕著：「我們都生了二個小孩了，妳還取笑我性無能。」有一巴掌呼下去的衝動，但最後還是忍住了。

毓秀不斷地阻撓自強的投資事業，檢舉公司有不法行為，雖查無證據不起訴，但讓自強疲於奔命，也傷害公司的信譽；他不知認真賺錢養家有何不對？ 為何太太永遠不滿足、不體恤？ 自強深感這個家真的是待不下去了！

孩子經常在睡夢中被吵雜聲驚醒，聽到媽媽大吼：「你又去找外面的女人了，你真是性無能，我們離婚算了！」有一次竟然看到媽媽要跳樓，爸媽拉扯撞牆，兩個孩子嚇壞了，哭著告訴媽媽： 「如果你跳樓，下一個跳樓的就是我們。」兒子甚至告訴媽媽不能那麼自私，即使要離婚也要等到他們二十多歲獨立之後。

自強決定離家別居，遠離混亂嘈雜的生活。雖然耳根清淨了， 但回到家只能面對電視、面對牆壁、面對孤寂，婚前的「難道我的生活只有工作賺錢嗎？」這句話湧上心頭，想到妻子兒女的疏遠， 不禁反省自問「到底哪裡做錯了？」、「除了賺錢外，我還能為他們做什麼呢？」

自從先生搬離後，毓秀每晚讓女兒陪伴自己同床共眠，但是她的情緒更加起伏不定，每天以淚洗面，朋友也遠離她，她常半夜開車出去兜風紓解情緒，打電話給生命線找人談話成了她情緒的出口及安撫的鎮靜劑，生命線也把她列入關懷的對象。

有一次毓秀開車到大海邊，真想跳下去，突然想到孩子在家， 才收回這念頭。毓秀不解，她是這麼愛先生，為了家人的安全，才會用檢舉手段阻止他不斷地擴張投資，為什麼先生仍無法回心轉意呢？ 他只知忙著賺錢，不瞭解妻兒想要的是愛和陪伴，毓秀自問真的嫁錯郎、選錯對象？

想著、想著，更加迷惘，又是一陣吶喊哭叫，女兒受到驚嚇， 抱著媽媽一起痛哭。孩子承受不住每天面對母親哭哭啼啼、時常想自殺的壓力，只有放膽告訴老師尋求輔導協助，輔導處將之列入高風險家庭，召開輔導會議擬定輔導計畫。

最終，毓秀失控的情緒和行為讓她走投無路，她開車至警察局。自強聞訊趕來，在警員的協助下兩人同時聲請保護令；移至法院審理，承審法官安排諮詢，並諭令兩人赴醫院身心科接受諮商， 也要求子女到庭接受諮詢。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

（圖／Unsplash）

專業觀點與策略

這個聲請保護令的案件，依規定不能調解。由於女方罹患憂鬱症，情緒高漲，有脫序的行為，有必要給予協助，法官指派兩位調解委員協助，以諮詢兼採個別面談和雙方會談交互進行，目的在安撫兩造情緒並釐清案情，從而協助修復關係。

諮詢時，毓秀的情緒起伏大，忽而歡笑、忽而氣憤，有時又有點緊張。運用傾聽、同理、提問、建議等技巧，肯定她努力用心經營家庭、照顧兒女的辛勞及面對憂鬱症、癌症的勇敢。當毓秀情緒較穩定時，進而幫助她思考並澄清自己捍衛婚姻的做法，指責丈夫性無能和檢舉公司違法，這行為是否恰當？ 為什麼沒有效果？

自強是一個傳統的男人，服膺「男主外、女主內」的原則，認為賺錢養家，提供妻兒優裕生活是自己的責任，家內的事就是太太的責任，他認為自己非常盡責，努力完成丈夫和父親的職責，他不理解妻子的想法和需求，也忽略了家中發生的任何事件是需要夫妻共同面對和承擔。他無視女兒和毓秀的病痛，以致造成與子女間的疏離，也讓毓秀採取更激烈的手段捍衛婚姻。

在為人夫、為人父的角色功能上，自強需要學習，毓秀不清楚這一點，無法給自強需要的協助，她被自己的情緒淹沒了，也淹沒了丈夫，反制的方式傷害丈夫的尊嚴和地位，更限縮了愛的能量， 讓兩人同步走入絕境。

承審法官安排兩造前往醫療院所做婚姻諮商，並要求子女到庭，傾聽他們的聲音，孩子的陳述讓兩造的盲點與互動更具體呈現完整的面貌。毓秀和自強接受心理諮商時，二人情緒失控，自強毫不保留地傾訴隱忍十多年的苦楚，此舉導致毓秀當天晚上情緒大爆發，讓孩子錯愕；表面上看起來諮商沒有好的效果，其實自強的情緒得以宣洩，毓秀也能直接面對丈夫的苦痛，瞭解丈夫的苦痛不亞於自己。

孩子在法庭的真心告白警醒了父母，激發父母的反省。審理過程中，兒子因車禍送醫院急診，毓秀和自強趕到醫院時，兒子清醒後向爸媽說：「你們一起撞牆、媽媽跳樓讓我嚇呆了；你們不停地吵架讓我很厭煩，我很想撞車死掉，要不然我就離家出走，我不想再看到你們，我受不了了。」這番話讓自強和毓秀震驚惶恐，呆坐在那兒久久說不出話來。這是他們第一次共同陪伴照顧孩子，雖然有擔心，但兩人在一起突然覺得有了力量，一股愛的暖流湧上心頭。彼此真誠地道出自己的需求，雙方都願意調整、重新出發。

在經歷這些事件後，毓秀總算明白先生要的是一位溫柔的太太。毓秀承諾自強搬回家後，不再碎碎念、不會去檢舉、也不會再做無謂的批評了，毓秀的「我和兩個孩子需要你，需要你的愛和陪伴」讓自強願意撤回告訴，並承諾「讓我做一個有尊嚴的丈夫和爸爸，我就有能力愛你們。」最後一次諮詢結束，毓秀和自強輕鬆自在，帶著笑容離開法庭，真是一幅美麗的畫作！

這是成功的案例，經過多次諮詢和法官耐心的開導，幾經轉折終於結成善果，本案中二個孩子是家暴目睹兒，女兒成為母親的情緒伴侶，受傷、受害頗深，母子女聯盟更撕裂了父親與子女的親情。透過夫妻系統的改善，應該能撫平孩子的創傷，重新建立自強與孩子的連結；由於毓秀和自強感情基礎深厚，雙方都認真負責地面對婚姻家庭，在澄清彼此的誤會和盲點後，關係快速修復。

●本文摘選自商周出版／啟示出版 之《家事法庭裡的春天》。