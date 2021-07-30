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後疫時代，拚經濟還是救人命？從經典電玩遊戲裡找尋救世解方

聯合新聞網 / 遠流出版社
書名：《舊娛樂轟炸：老港片、ACG、好萊塢，留給動盪世代的超時空人生讀本》 作者：Cheng Lap 出版社：遠流出版 出版時間：2021年7月7日
書名：《舊娛樂轟炸：老港片、ACG、好萊塢，留給動盪世代的超時空人生讀本》
作者：Cheng Lap
出版社：遠流出版
出版時間：2021年7月7日

全球對抗COVID-19疫情至今，在生命安全與經濟發展的天平上，不論是決定封鎖國境、封城，還是解封開放，各國採行防疫政策不同，造成的後續效應也各有不同。以及已經延期一年的東京奧運最終還是舉辦了，但辦或不辦的正反意見依舊不時交錯。而這樣的衝突與矛盾看在《舊娛樂轟炸》這本書作者眼裡，卻是充滿既視感地在多年前的某款經典電玩遊戲中上演過。（編按）

文／Cheng Lap

拚經濟還是救人命，一念之間天堂地獄

《毀滅戰士》（DOOM）這款遊戲，當年之所以會大受歡迎，除了仰賴前作《德軍總部3D》（Wolfenstein 3D）的玩家們支持外，另一個原因便是可以實現連線對戰。最早只能透過區域網路對戰，但到了第二代，已經能夠藉由數據機與傳統電話線跟朋友連線對戰了。而隨著後來因為很多對戰型即時射擊遊戲如雨後春筍般冒出，《毀滅戰士》的熱潮便不如以往，漸漸不再像其它一線主流大作，那麼地受到玩家們的關注。

雖然這遊戲應該沒甚麼人會去留意或談論劇情，但《毀滅戰士》其實還是有故事背景的。在初期版本的故事中，主要是講人類研究傳送科技，結果不小心連通到了地獄，導致大量的妖魔鬼怪被傳送到了地球引發災難。因為這個故事不是那麼深刻，所以在 二○一六年版本的《毀滅戰士》（DOOM 2016）時，整個故事設定就被修正翻新過了。

在新版本當中，雖然一樣是講在火星基地開啟了連接地獄的通道，不過目標卻不再是星際間的傳送。畢竟都已經是二十一世紀的第二個十年，大部份人類早就失去對太空時代的雀躍，對於宇宙航行興致大減。所以焦點換成另一個更現實的問題，那就是能源危機。

在新的故事中，連接地獄的通道其實是刻意被開啟的，因為有一位叫 Dr. Samuel Hayden 的博士（他是個機器人）發現了可以利用地獄取得無盡的能源，解決人類的能源與經濟危機，而建立了一個特殊科技塔。這次也不是誤打誤撞才發現地獄，而是一早就知道對面是地獄，還組了探險隊多次進去探險。

但這次依舊導致了地獄大軍湧入。不是因為意外，而是其中一位研究員當了吳三桂引惡魔入關。惡魔大軍在人間到處擴散，就像COVID-19疫情一樣，導致大量人口死亡。才令毀滅戰士得要靠武力封關，也正是這款遊戲的主線。

只是武力封關雖然可以阻止疫情擴散，但代價也會同時截斷從地獄來的能源供應。最終 Dr. Samual Hayden 也動搖了。因為對他而言，人類如果失去這些能源，就會出現經濟危機使得文明倒退。當防疫與發展出現衝突時，他和毀滅戰士就出現了對立。最終他認為這件事比人命更重要，而毀滅戰士則認為只有不計代價全力封關，才能夠解決問題，所以他們便在最後關頭決裂了。

就如全球對抗COVID-19疫情時期，不論是決定封鎖國境、封城，還是解封開放，各國採行防疫政策不同，所造成的後續效應也不同，以及各界對東京奧運為何不停辦的質疑，至今依舊充滿爭議。這世上總是充滿取捨與選擇，很難以一句「我全都要」就將問題全都解決了。所以……你是支持為經濟發展而甘冒人命風險的博士，還是不惜一切都以抗疫為先的毀滅戰士呢？

●本文摘自 遠流出版 出版之《舊娛樂轟炸：老港片、ACG、好萊塢，留給動盪世代的超時空人生讀本》。


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