如何對抗夏日悶熱？這樣隔熱最省錢！

文／姥姥

要對付熱源這種外太空生物，一定要先了解「家裡會熱」的原因，再根據這原因來改善。

家裡為什麼會熱？或把範圍再縮小點，我們住的公寓或大樓為什麼會熱？

主要就是陽光中的熱跑進家裡了。那陽光的熱是怎麼跑進去的呢？

1. 透過玻璃窗：陽光的熱可以直接進屋。（也叫輻射熱）

2. 透過我家的外牆：牆壁吸收了熱能，晚上會放出來（又叫傳導熱）。

3. 熱從屋頂上傳下來（也是傳導熱的兄弟姐妹）。

當你了解這3大熱源，就能擬訂隔熱大作戰的方案。

方案 1 ｜把窗簾掛在「窗外」

這是建造北投圖書館、並得綠建築獎的郭英釗建築師幫姥姥想的點子。

我家非頂樓，所以上述熱源的前兩點就是主要兇手逃逸路線；關於第二點，我說過了，我們大樓不准改變外觀，所以我也無法做外遮陽註；於是我只好針對第一點來設計：要讓陽光「不要照到窗戶」。

所以郭建築師才會建議，把窗簾掛窗外，這比掛窗內好。因為窗簾掛在窗內，陽光還是先照到了窗戶玻璃，熱輻射就會散逸到家裡；但若把窗簾掛在窗外，陽光是先照到簾子，就能先擋掉部分的熱能，透過玻璃的熱能減少，自然屋裡就可涼許多。

婆婆媽媽看到這裡可能會覺得不太懂，「把兩幅布掛在窗戶外」不是很怪又招塵嗎？不是的，掛在窗外的窗簾材質就不能用布了，最好是用竹簾。竹簾比較不怕日曬雨淋，也不易發霉（姥姥之前也用過實木柳枝條，但還是會發霉）。這幅掛到窗外的竹簾多有用呢？我家客廳自從掛上這片簾子，就沒開過冷氣了，電費因此省了38%。當然我家客廳很通風也對不必開冷氣很有幫助。

竹簾整個掛在窗外，可讓陽光不會直接照到玻璃窗， 有點類似外遮陽的概念。這竹簾約2,000多元。（圖／寫樂文化 提供）

落地窗外有陽台，將竹簾往外撐起，可擴大遮陽面積，簾與窗之間多了空間，隔熱效果更好。（圖／寫樂文化 提供）

我家用了竹簾後，那個月的電費，比前一年省電 38%，少了163 度。（圖／寫樂文化 提供）

方案 2 ｜掛遮光布

姥姥家每扇窗的先天條件都不同，掛竹簾的方法只能用在有陽台的客廳落地窗，其他窗都不能用，所以再來介紹內掛的窗簾設計。

內掛窗簾遮蔽窗戶的緊密度愈高愈好，面積要比本來的窗大一點，可減少陽光的熱輻射散逸到室內。但要選擇布料材質，窗紗沒有什麼遮陽效果，最好是70% 以上的遮光布。

姥姥在做隔熱實驗時，發現「兩片3,000元的百分百遮光布」阻熱效果就很好，只要陽光沒照進家裡，室溫低許多。但是100%遮光布有個缺點，就是讓你「不見天日」。平日全家上班的上班，上學的上學，採光的確不重要，每個房間都可拉起遮光簾，晚上回到家時再打開。尤其是臥室，晚上就會比較涼。

但若是假日全家待在家裡，臥房暗些沒關係，但客廳採光就不能被犧牲了。所以，像核心區可裝雙層窗簾，其中一層用遮光率較低的布料。還有個隔熱小技巧：每晚睡前先把遮光布拉上。因為夏天的太陽5 點多就起床了，距離把你曬醒可能還有兩個多小時，這時遮光布可以先擋掉一些輻射熱，等起床後再改拉採光較佳的窗簾。訂做窗簾也有較省錢的方式，在〈Part 4〉已有提過，穿管式會比傳統式省布，另外，捲簾有時也會比較便宜，因為捲簾的工與布料比一般拉簾少很多，所以同塊布的話，捲簾不一定貴，視每家工錢而定，有時反而較便宜。

方案 3 ｜保持通風，事半功倍

若房間通風好，對室內降溫的效果大有助益。我在做隔熱實驗時，因隔熱產品是貼在窗戶上，或是窗戶採隔熱玻璃，必須關窗才能有效隔絕陽光熱能。但窗戶一旦關死，室內就不通風，會很悶，待在裡頭的感受並不好。

有幾次，有風的日子我把窗子打開， 竟然房間的溫度與關上窗子差不多，而且還比較涼快，這代表什麼？對，風可以把熱帶走，而且效果比隔熱產品好。

如果你家的通風真的不太理想，也可利用出風口的排風扇引風。只要打開排風扇，室內就會變成負壓，即可引風入室。

方案 4 ｜把櫃子放在西曬牆

即使我家通風OK，若是超過35℃的高溫，到晚上臥室還是會熱，這應該是外牆傳進來的熱能。前面提過了，隔熱的兩大方向，其中一個就是外牆。現在大樓幾乎都是混凝土建造，鋼筋水泥雖然耐震，但超吸熱。

水泥牆若夠厚也就罷了，像希臘都水泥屋，但外牆多厚達30cm以上，這樣即使吸了熱，也要長時間才能釋放到室內； 但台灣的大樓外牆薄，像姥姥家雖是知名建商蓋的，外牆厚度也才15cm。這樣的牆吸了熱後（東曬牆），不用等下午，中午12點多，外牆內側面已開始散熱了。等到太陽下山，這房間就已被烘了5、6個小時。

因此，像我家是白天較涼，晚上反而較熱，臥室仍偶爾要開冷氣，不然會熱到睡不著。

要減少外牆吸熱是必要之務。首先在買房子時，就要選南北向的房子，朝南最佳，冬暖夏涼。我在買房時，特別注重方位，雖然沒辦法挑到正南向，但我們選了朝東南向、西方沒開窗的屋子，先天條件上房子就比較不會吸熱。

當然，買房子哪有都這麼稱心如意的，如果座向不佳，可以在外牆上塗防曬漆， 或選擇白色的磁磚，亦能減少外牆吸熱。只是如果你和姥姥一樣住在大樓裡，改外牆勢不可行，還是得從室內著手。對付西曬牆有個簡單方法：衣櫃書櫃餐櫃皆可，把櫃子放在西曬牆這一面（但請避開窗戶）。這樣可以形成類似空氣隔熱層，減少外牆傳進來的熱。而且熱能還有天然烘衣機的功能，可以防霉，一舉兩得。

方案 5 ｜在牆內加釘一層木作牆

一樣是對付外牆傳導熱的方法，若不能做櫃子，也可以把熱傳導係數較低的材質，如木心板、木絲水泥板等釘在內牆，當外牆的熱傳進來後，木板材再加上空氣就變成隔熱層，可以發揮緩衝功能，減少熱能進屋。

用木心板封牆，1 呎約600∼ 800元左右，若不介意，也可以不必貼面材，直接批土上漆。

也可在西曬面設計木作封板，用木心板或木絲水泥板 等熱傳導率較低的材質，可減緩熱傳導進屋。（圖／集集設計提供）

方案 6 ｜在天花板加裝吊扇

這方法再簡單不過，是好幾位建築師與設計師的經驗談。只要加個吊扇，熱就消散不少；就算開了冷氣，風扇帶動空氣流通，也可使冷氣效力更好。

加吊扇時要注意，第一，若要兼顧照明功能，則選燈泡裝在扇片正下方的產品。且「在吊扇葉片的範圍中」，也不能裝有天花板嵌燈。因為開燈後會造成影子，影子跟著風扇一直轉啊轉的，坐在底下的人容易頭暈，在這空間看書的人會覺得很礙眼。

第二，建議直接把吊扇鎖在RC層的樓板上，支撐力最好。若是掛在木作天花板上，四周要加強支撐，例如加一塊6分木心板以及吊筋，此部分工法可參考姥姥的前作：《這樣裝潢不後悔》或上我的網站查詢。

吊扇可讓空間沒那麼熱。若要加燈，記得挑燈在扇片正下方的產品較佳。

方案 7 ｜床墊上加涼蓆

姥姥4、5年前就在臥室窗上貼了隔熱膜，但是晚上還是熱到要開冷氣。我又加了遮光布等方法，但都無法解決那股熱氣。結果有天聽朋友說，她用了涼蓆後晚上好好睡。

我忽然想到：會不會我家臥墊材質有問題啊？沒錯，我後來把乳膠床墊翻面， 從乳膠面變成緹花布面，當晚，開電風扇就可以睡死到天明。床墊材質也會傳熱。乳膠材質真的很會吸熱，超怕熱者要多考慮。

重點筆記： 1. 窗簾掛窗外比室內好，但材質要用防潮材質，如竹簾。 2. 臥室可選用百分百遮光布，睡前就拉起來，可擋明早的陽光；上班前也拉起來，可擋白天可怕的陽光。 3. 把衣櫃書櫃都設計在西曬牆。 4. 通風很重要，窗戶最好留點縫，另外加吊扇，你不會後悔的。

●本文摘自寫樂文化出版之《新‧這樣裝潢省大錢，姥姥的裝修聖經：超過1000張圖解！修訂版：新建材實測、新工法趨勢，教你裝潢費省一半》。