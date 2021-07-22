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賴以威／數學這樣玩，玩出孩子超能力

聯合新聞網 / 遠流出版社
書名：《賴爸爸的數學實驗》 作者：賴以威 出版社：遠流科學少年 出版時間：2021年7月1日
書名：《賴爸爸的數學實驗》
作者：賴以威
出版社：遠流科學少年
出版時間：2021年7月1日

文／賴以威（數感實驗室創辦人）

數學裡有各種分類，1、2、3……是正整數，-1、-2、-3……是負整數。日常生活中，我們也很喜歡分類，把知識分成不同的學科，把活動分成學習跟玩耍等等。分類讓很多事情變得簡單，也有了清楚的界線。

然而，有些事物卻沒那麼容易分類，比如說「勒洛三角形」。這種圖形和一般的正三角形類似，不過三條邊從直線變成了圓弧，是以三角形三個頂點為圓心、邊長為半徑所畫出來的圓周。一般的正三角形是多邊形，但圓胖的勒洛三角形還能稱為多邊形嗎？有趣的是，勒洛三角形具備了正三角形沒有的優點，它可以像圓形一樣順利的滾動。那麼，把它歸入圓形的類別會比較合理嗎？

跟著《賴爸爸的數學實驗：15堂趣味幾何課》書中的實驗步驟，畫畫看可以滾來滾去的勒洛三角形。（圖／遠流出版社提供）
跟著《賴爸爸的數學實驗：15堂趣味幾何課》書中的實驗步驟，畫畫看可以滾來滾去的勒洛三角形。（圖／遠流出版社提供）

動手做數學實驗和勒洛三角形一樣，也是難以分類的活動，它既是玩耍，又是學習。以學習效率來說，要在短時間內掌握、精熟一項知識，透過數學實驗可能比不上傳統的紙筆運算和反覆練習；以娛樂程度來說，它也贏不過許多手機遊戲。不過我認為，透過動手做實驗的方式來學習數學，能引起孩子的興趣，讓他們願意去操作體驗，從中學到數學知識。這樣的學習方式可同時提升孩子的學習動機，讓他們願意主動親近數學，學習更多！。

《賴爸爸的數學實驗》這套書，就是秉持這個道理，從生活中取材：舉凡街道上的人孔蓋、鳳梨上的果目、切蛋糕、切巧克力、上廟裡擲筊求神問卜等等……從孩子熟悉的話題帶著他們去玩，讓他們體會原來生活中有這麼多數學、這麼多有趣的知識。

鳳梨是照著「加法」長的？拿起鳳梨算算看，是不是每顆都一樣？《賴爸爸的數學實驗：12堂生活數感課》（圖／遠流出版社提供）
鳳梨是照著「加法」長的？拿起鳳梨算算看，是不是每顆都一樣？《賴爸爸的數學實驗：12堂生活數感課》（圖／遠流出版社提供）

好玩、會用，就能激發興趣

「覺得好玩、覺得有用」是我認為這個世代的教育中，特別重要的兩件事。在網路、手機以及電腦等電子產品日新月異的現代，多數孩子都能憑著自己的力量找到想要的資訊。他們沒有知識匱乏的問題，卻有「到處都是有趣事物」的困擾。因此傳授孩子知識時，更該設法呈現知識的趣味面。這不需要刻意營造，只要回到知識最原本、尚未經過萃取的樣貌，很容易就能達成。

打個比方，如果想要攝取營養，比起去菜市場買菜、料理、烹煮一道菜，吃下幾顆維他命不是更有效率嗎？但很顯然的，費心烹煮的菜餚比維他命美味多了！同樣的，當學習機率時，與其教孩子許多公式與算法、迅速解題，不如讓他們知道，其實天氣預報、擲筊，甚至是抽獎都和機率有關。這樣學習到的知識，不是更貼近生活又令人印象深刻嗎？

降雨機率10%卻被淋成落湯雞？降雨機率90%結果一滴雨都沒有？機率到底怎麼算的呢？《賴爸爸的數學實驗：12堂生活數感課》（圖／遠流出版社提供）
降雨機率10%卻被淋成落湯雞？降雨機率90%結果一滴雨都沒有？機率到底怎麼算的呢？《賴爸爸的數學實驗：12堂生活數感課》（圖／遠流出版社提供）

你或許有過這樣的經驗，忽然發現「原來是這樣噢！」，內心同時湧現巨大的喜悅。搞懂一件事情、好奇心被滿足，是我們與生俱來的快樂源頭。就像是阿基米德體悟密度時，驚喜的從澡缸跳出來、光著身子在街上跑；也像高斯小時候發現如何快速的把1加到100，那樣的興奮快樂。這套書裡每一項數學實驗設計的背後，都希望能讓孩子們感受到類似的快樂，希望他們體會到原來「求知」是這麼好玩的一件事。

對周遭大小事的好奇心與想要找出答案的行動力，就是學習上的超能力。透過這套書的實驗活動，帶著孩子玩出數感、擁有數學超能力吧！相信你們會發現，原來生活跟數學的距離，可以這麼近！

●本文摘選自遠流出版之《賴爸爸的數學實驗》。


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