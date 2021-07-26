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氣炸鍋怎麼健康用？譚敦慈老師教你如何無毒使用氣炸鍋

聯合新聞網 / 三采文化
書名：《譚敦慈的安心生活全圖典》 作者：譚敦慈 出版社：三采文化 出版時間：2021年7月16日
書名：《譚敦慈的安心生活全圖典》
作者：譚敦慈
出版社：三采文化
出版時間：2021年7月16日

近年最夯小家電氣炸鍋，幾乎人人家中有一台！

不過氣炸鍋少油，真的比較健康嗎？原來使用氣炸鍋的同時居然要同時開抽油煙機？民眾最信賴的安心指標譚敦慈老師，教大家如何無毒使用氣炸鍋。（編按）

文／長庚毒物實驗室（兼任）護理師　譚敦慈老師

氣炸鍋標榜免開火、零廚藝，近年來成為超夯的廚房新寵，而少油也能做出美味料理的訴求，讓人誤以為比較健康。氣炸鍋其實是利用熱空氣循環的方式來讓食物變得酥脆，屬於高溫烹調，因此易產生致癌物質。有些人以為氣炸食物能減少油脂攝取量，於是毫無節制的亂吃，結果反而易造成肥胖，要多注意。

【氣炸鍋安心挑選】

內部塗層及是否易清洗

氣炸鍋內部塗層是否完整，整體結構是否容易清潔，都是選購時的重點。

Tips 認明安全標章：選擇氣炸鍋時先確認廠牌是否合格，有無安全標章。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著
三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

【氣炸鍋安心用法】

使用前先空燒去除異味

氣炸鍋購回後建議先以120℃的溫度，空燒2∼3分鐘左右，這樣能加速異味散除。接著再使用中性清潔劑清洗並且擦乾，才不會讓水氣悶在裡面而產生臭味。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著
三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

烹調溫度控制在120℃以下

高溫烹調會讓肉類產生異環胺、澱粉類產生丙烯酼胺、油脂類產生多環芳香碳氫化合物，這些都是會傷害健康的致癌物質。為了健康著想，使用氣炸鍋時最好將溫度控制在120℃以下，並且拉長烹調時間，這樣才能減少有毒物質產生。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著
三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

使用氣炸鍋時一定要開抽油煙機！

根據最新研究指出，若氣炸鍋在沒有抽煙煙機的密閉房間使用，油煙濃度暴增1525倍。

食材攤平入鍋

使用氣炸鍋時食材一定要攤平，如果堆疊或塞得太滿，受熱會不夠均勻。使用前食材上的油要刷勻，並且記得要翻面，氣炸出來的成果才會美味又漂亮。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著
三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

先盛盤再調味

檸檬汁、醋、番茄醬等酸性調味料，會增加不沾塗層溶出有害物質的機率，建議烹調後先將食物盛到盤子裡，再來進行調味。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著
三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著
三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

可選用氣炸鍋專用烘焙紙

烹調時在氣炸鍋裡鋪上一層烘焙紙，會更好清潔。

【氣炸鍋無毒清潔】

每次使用後須清潔

使用氣炸鍋後裡裡外外，包括風扇的部分都要確實清潔及擦乾。如果沒有將食物殘渣、油脂等清除乾淨，每次使用時不斷重複加熱，易產生更多有害物質。此外，氣炸鍋內部有不沾塗層，切記一定要放涼後才能進行清潔。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著
三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

風扇也要徹底清潔

氣炸鍋的風扇部分，每次用完都用紙巾沾熱水擦拭，就會很容易擦掉。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著
三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

清潔後擦乾

使用後裡裡外外清潔乾淨之後， 可用乾布擦乾。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著
三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

●本文摘自三采文化出版之《譚敦慈的安心生活全圖典》。


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