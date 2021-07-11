全球都在瘋的 Netflix 第一名神劇《Sweet Home》原著漫畫在臺上市！

文／高寶書版編輯部

18歲的高中生車賢秀，從小品學兼優、樂心助人，沒想到在同學眼裡，他的善意竟是如此諷刺！長期遭受校園霸凌，導致賢秀將自己鎖在房內繭居。

某一次事故，父母、妹妹全部死亡，於是賣掉現在住的房子搬去租金便宜的「綠色之家」公寓居住。但家人留下的儲蓄似乎只足夠他在家裡蹲一兩個月，所以他決定在花光所有錢之前了結自己的生命。

原本他預定在看完自己想看的動畫劇場版之後就自殺，但離日子還有十數天時世界就開始崩潰───有不少人流鼻血，出現幻覺或暈倒後就變成怪物。

網路上瘋狂流傳、搜索第一名的詞居然是「怪物化」？怪物？人？這究竟是怎麼一回事⋯⋯

車賢秀雖然僥倖避過一次襲擊，但他發現自己也有怪物化的跡象，似乎想生存到看完劇場版是天方夜譚的事……

神劇《Sweet Home》原創漫畫 繁中版今夏陸續登場

今天要介紹的作品是2020 Netflix 排名第一神劇 Sweet Home的原創漫畫，這套漫畫在網路上的點閱量突破12億次，好評高達9.97將近滿分，網友一致認同漫畫比影集精彩！《Sweet Home》系列目前有六冊，目前臺灣繁體中文版已先上市第1、2集，後續將於7月14日推出第3、4集，緊接著將於7月28日推出第5、6集，劇迷與書迷朋友千萬別錯！

《Sweet Home》原著漫畫可以更深度了解怪物變化的原因，在怪物化之前，人類會有頻繁的流鼻血、食慾過旺、幻聽、昏倒等症狀，幻聽就是來自我們體內會跟我們說話的意識(慾望)。怪物化的外貌表現與他們內心的慾望相關，了解他們的內心世界後，對於絕對善惡有更深的省思。也讓我們不禁思考：末日來了的時候，在這個瘋狂世界，你想要怎麼活？被慾望控制，還是相信希望？

跟影集相比，怪物數量更多、型態更多元

在即將出版的《Sweet Home》第1集與第2集的原創漫畫中，就出現了多種怪物，包括：把貓吃掉的飢餓怪、高大長舌怪、半頭怪、眼球怪、蛋白質怪、液體怪。

原創漫畫所營造出的視覺驚悚度完全不亞於影集，其中有幾個令人印象深刻的駭人、刺激畫面，像是一樓社區民眾遇到的第一個高大長舌怪，牠的舌頭前端有個像針頭般的設計，牠迅雷不及掩耳的將舌頭插入住戶體內，進而吸乾住戶的全身血液直到住戶死亡。

長舌怪。（圖／高寶書版出版社 提供）

還有剩下半顆腦袋的半頭怪進到車賢秀的房間內，牠因為看不見，所以擁有超強聽力。蓮藕怪不斷地撫摸著床鋪試圖找尋人類，剛好床鋪上的手機發出聲音，蓮藕怪就飛快地用手刺穿了床鋪，且同時手就像炸裂般，從床面穿出尖銳的枝狀物。

半頭怪。（圖／高寶書版出版社 提供）

在絕望中，賢秀聽到樓下一對幼小的姊弟的父親因怪物摔死，兩人哭喊求救的聲音讓他產生動搖⋯⋯原來他內心除了動畫結局以外，還有別的慾望啊⋯⋯

賢秀阻止了有好幾顆眼球，脖子幾乎能無限伸長的眼球怪進到幼小姊弟的房間，眼球怪用超長的脖子如蟒蛇般捆住擊殺車賢秀，還好即時被隔壁房的韓斗植大叔用空氣砲斷頭，雖然牠的頭部壞死，但身體依然活著可以走動⋯⋯

眼球怪。（圖／高寶書版出版社 提供）

看到這裡，你是否想過自己遇過最糟最爛的事，是什麼？被世界遺棄？還是被怪物攻擊？！

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（圖／高寶書版出版社 提供）

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☆Sweet Home 1~6