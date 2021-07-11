快訊

北市信義區爆分租套房群聚 單週確診僅次萬華區

日職／吳念庭連四場敲安 宋家豪收中繼點助樂天贏球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球都在瘋的 Netflix 第一名神劇《Sweet Home》原著漫畫在臺上市！

聯合新聞網 / 高寶書版
書名：《Sweet Home 1【作者簽名版】：Netflix冠軍韓劇同名原著漫畫》 作者：金坎比　글 김칸비 繪者：黃英燦　그림 황영찬 出版社：高寶書版 出版社：2021年7月1日
書名：《Sweet Home 1【作者簽名版】：Netflix冠軍韓劇同名原著漫畫》
作者：金坎比　글 김칸비
繪者：黃英燦　그림 황영찬
出版社：高寶書版
出版社：2021年7月1日

文／高寶書版編輯部

18歲的高中生車賢秀，從小品學兼優、樂心助人，沒想到在同學眼裡，他的善意竟是如此諷刺！長期遭受校園霸凌，導致賢秀將自己鎖在房內繭居。

某一次事故，父母、妹妹全部死亡，於是賣掉現在住的房子搬去租金便宜的「綠色之家」公寓居住。但家人留下的儲蓄似乎只足夠他在家裡蹲一兩個月，所以他決定在花光所有錢之前了結自己的生命。

原本他預定在看完自己想看的動畫劇場版之後就自殺，但離日子還有十數天時世界就開始崩潰───有不少人流鼻血，出現幻覺或暈倒後就變成怪物。

網路上瘋狂流傳、搜索第一名的詞居然是「怪物化」？怪物？人？這究竟是怎麼一回事⋯⋯

車賢秀雖然僥倖避過一次襲擊，但他發現自己也有怪物化的跡象，似乎想生存到看完劇場版是天方夜譚的事……

神劇《Sweet Home》原創漫畫　繁中版今夏陸續登場

今天要介紹的作品是2020 Netflix 排名第一神劇 Sweet Home的原創漫畫，這套漫畫在網路上的點閱量突破12億次，好評高達9.97將近滿分，網友一致認同漫畫比影集精彩！《Sweet Home》系列目前有六冊，目前臺灣繁體中文版已先上市第1、2集，後續將於7月14日推出第3、4集，緊接著將於7月28日推出第5、6集，劇迷與書迷朋友千萬別錯！

《Sweet Home》原著漫畫可以更深度了解怪物變化的原因，在怪物化之前，人類會有頻繁的流鼻血、食慾過旺、幻聽、昏倒等症狀，幻聽就是來自我們體內會跟我們說話的意識(慾望)。怪物化的外貌表現與他們內心的慾望相關，了解他們的內心世界後，對於絕對善惡有更深的省思。也讓我們不禁思考：末日來了的時候，在這個瘋狂世界，你想要怎麼活？被慾望控制，還是相信希望？

跟影集相比，怪物數量更多、型態更多元

在即將出版的《Sweet Home》第1集與第2集的原創漫畫中，就出現了多種怪物，包括：把貓吃掉的飢餓怪、高大長舌怪、半頭怪、眼球怪、蛋白質怪、液體怪。

原創漫畫所營造出的視覺驚悚度完全不亞於影集，其中有幾個令人印象深刻的駭人、刺激畫面，像是一樓社區民眾遇到的第一個高大長舌怪，牠的舌頭前端有個像針頭般的設計，牠迅雷不及掩耳的將舌頭插入住戶體內，進而吸乾住戶的全身血液直到住戶死亡。

長舌怪。（圖／高寶書版出版社　提供）
長舌怪。（圖／高寶書版出版社　提供）

還有剩下半顆腦袋的半頭怪進到車賢秀的房間內，牠因為看不見，所以擁有超強聽力。蓮藕怪不斷地撫摸著床鋪試圖找尋人類，剛好床鋪上的手機發出聲音，蓮藕怪就飛快地用手刺穿了床鋪，且同時手就像炸裂般，從床面穿出尖銳的枝狀物。

半頭怪。（圖／高寶書版出版社　提供）
半頭怪。（圖／高寶書版出版社　提供）

在絕望中，賢秀聽到樓下一對幼小的姊弟的父親因怪物摔死，兩人哭喊求救的聲音讓他產生動搖⋯⋯原來他內心除了動畫結局以外，還有別的慾望啊⋯⋯

賢秀阻止了有好幾顆眼球，脖子幾乎能無限伸長的眼球怪進到幼小姊弟的房間，眼球怪用超長的脖子如蟒蛇般捆住擊殺車賢秀，還好即時被隔壁房的韓斗植大叔用空氣砲斷頭，雖然牠的頭部壞死，但身體依然活著可以走動⋯⋯

眼球怪。（圖／高寶書版出版社　提供）
眼球怪。（圖／高寶書版出版社　提供）

看到這裡，你是否想過自己遇過最糟最爛的事，是什麼？被世界遺棄？還是被怪物攻擊？！

更多內容試閱

（圖／高寶書版出版社　提供）
（圖／高寶書版出版社　提供）

（圖／高寶書版出版社　提供）
（圖／高寶書版出版社　提供）

（圖／高寶書版出版社　提供）
（圖／高寶書版出版社　提供）

（圖／高寶書版出版社　提供）
（圖／高寶書版出版社　提供）

（圖／高寶書版出版社　提供）
（圖／高寶書版出版社　提供）

（圖／高寶書版出版社　提供）
（圖／高寶書版出版社　提供）

（圖／高寶書版出版社　提供）
（圖／高寶書版出版社　提供）

（圖／高寶書版出版社　提供）
（圖／高寶書版出版社　提供）

（圖／高寶書版出版社　提供）
（圖／高寶書版出版社　提供）

（圖／高寶書版出版社　提供）
（圖／高寶書版出版社　提供）

☆Sweet Home 1~6

劇場 動畫 高寶書版出版 閱讀風向球

延伸閱讀

《戰神》前傳漫畫完結 可憐奎爺流浪到埃及仍無法擺脫工具人命運？

APP播盜版韓劇「W兩個世界」 歐酷網董事長有罪定讞！

Netflix限制級影集《性／生活》爆紅！高顏值主角正面全裸上演火辣床戲，惹火畫面讓人臉紅心跳

台灣漫畫有聲音 10部本土多元作品搶進日本

相關新聞

窺探黛玉與寶釵閨房！《我們來玩紅樓夢》為你準備一堂「室內設計課」

大家喜歡自己的房間嗎？它是不是按照你的心願布置的呢？ 我猜你經常在屬於你的房間或角落裡玩耍、閱讀和上網。其實，布置房間可是一門大學問噢！因為我們往往可以從一個人的房間，觀察出他的興趣、志向，以及生活品味呢！那麼你知道《紅樓夢》裡的孩子們，各自擁有怎樣的臥室和書房嗎？讓我們一起去參觀參觀吧！

狙殺賓拉登、拯救我的人生！《牠不是普通的狗》軍犬開羅輝煌功績與生命故事

當無情的戰火、冷酷的政治決策者、陳腐的官僚體系環伺在側，在這個殘酷而絕望的世界中，人與狗之間跨越物種的真摯情誼是彼此僅存的一絲溫暖。在開羅退役後，威爾給了開羅一個很棒的家，他們彼此陪伴，就像過去他們一直在為對方所做的一樣

疫期必讀工作策略書！《每天最重要的 2 小時》教你跳脫「效率陷阱」

「要做的事太多了，時間根本就不夠用！」如果你覺得這聽起來很熟悉，別沮喪，不是只有你這樣。不論你喜歡或討厭自己的工作，多數人每天的工作量已經達到難以負荷的程度。許多談時間管理的書籍、專家都試圖幫助我們花

日本國民作家宮澤賢治 小說集收錄10篇昭和美學及影視IP原著

日本國民作家宮澤賢治的短篇小說集《宮澤賢治短篇小說集II》書中收錄銀河鐵道之夜等10篇小說，收錄了他充滿幻想、童趣的故事，包含多次被改編為電影、動畫、漫畫的作品〈拉大提琴的葛許〉，以及廣受讀者喜愛、充

全球都在瘋的 Netflix 第一名神劇《Sweet Home》原著漫畫在臺上市！

文／高寶書版編輯部 18歲的高中生車賢秀，從小品學兼優、樂心助人，沒想到在同學眼裡，他的善意竟是如此諷刺！長期遭受校園霸凌，導致賢秀將自己鎖在房內繭居。 某一次事故，父母、妹妹全部死亡，於是賣掉現

毛治國／守常應變的經營管理哲學──《老子談管理》推薦序

《老子談管理》一書談無為而生的81堂企業經營管理學，作者李昱墨教授本書以《道德經》為本，企業管理為用。包含企業經營、領導文化、管理趨勢三大面向，剖析上百家世界知名企業精采個案，由全球第一位結合科學與玄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。