只有49%女性對性生活滿意？專家：「親密感」是喚醒「性趣」的關鍵！

文／珍・岡特

問卷調查顯示，女性對性生活的整體滿意度其實並不高：只有49％的異性戀女性、47％的同性戀女性以及49％的雙性戀女性對自己的性生活感到滿意。至於男性對性生活的滿意度也不高，就算是受訪者中自認為「性福」的異性戀男性（這在意料之中），也只有51％的人對自己的性生活感到滿意。

性是隱諱的，有很多人不敢明說性是他們最重要的事。即便很多人在公開或私下的調查中表示，性生活比什麼都重要，但事實上，人們做愛的時間平均下來也不過是一天四分鐘而已，大多數人花在購物或盯著冰箱看的時間都比這個長。以我來說，我很清楚自己寧願選哪件事來做！

上述重點是：對性生活不滿意似乎是再平常不過的事。

性生活頻率為何不高？

為什麼性生活的頻率比人們真正想要的少呢？可能是更多的性生活是社會普遍的期望，所以他們回答問題時給出了一個理想化的答案（哈哈，我也曾在不記名的調查表中謊報過體重）。

坦承面對自己並不容易，而我們對喜歡的事物都有欲求不滿的傾向。當然，不是每個人都有性生活，很多人的感情一直發展得不順利，關係無法更進一步。對大多數人來說，即便對性生活不滿意，也不會把性拿出來溝通，更不會把性當成首要之務。有些女性因為某些症狀導致性交疼痛，當然性欲本來就會忽強忽弱，起伏不定。

基本上，這本來就是一個很複雜的問題。

沒有性生活的伴侶關係，比人們以為的還要常見。有15％的伴侶沒有性生活，意思是指過去六個月到十二個月之間沒有性行為，而非婚姻關係的相關數據比較少見。在異性戀關係中，如果出現這種情況，社會通常都會把矛頭對準女方，但事實上，這更可能是男人的問題。

性反應週期

生理上，純粹從性刺激的角度來看，陰蒂是女性最重要的構造。但是，這不意味著刺激乳頭或肛門無法達到性高潮，而是說陰蒂是專為製造性快感而進化的器官，而且當其他敏感部位受到刺激時，陰蒂幾乎都會跟著產生反應。有趣的是，在大腦中，刺激乳頭的反應區與刺激陰蒂的反應區是重疊的。

性反應週期是指人經歷性活動的四個生理階段，這個性反應的經典模式是一九六○年由威廉．麥斯特（William H. Masters）及維吉尼亞．強生（Virginia E. Johnson）首次提出的一個線性模式。

共有四個階段：興奮期、持續期、高潮期、消退期，這個模式的缺點是沒有把欲望考慮進去（如果不喜歡伴侶或伴侶讓妳覺得厭煩時，要興奮起來可能是個挑戰）。不過，雖然在另一個被提出的模式中加上欲望期，但這兩種模式都以男性為中心，並假定存在一個預設性的性衝動。這完全忽略了女性想要產生性親密的許多原因，例如與伴侶的情感連結、信任、愛慕、安全及尊重等等。

二○○○年，羅絲瑪麗．巴森（Rosemary Basson）博士提出了另一個性反應模式：循環模式，她的概念是：令人滿意的性接觸不需要始於自發性的性衝動或欲望，也就是未必是先有做愛的欲望才會去做愛。在這個模式中，可以看出當時參與研究的女性還表示，除了身體的刺激之外，安全感、被渴望或幸福感等都可以提高性興奮及滿足感。這個模式認為女性可能不是每一次做愛都有高度自發性的性衝動，有些女性在自願的情況下做愛，一開始是為了感受親密感或連結感，然後在做愛過程中才被喚取「性趣」。

巴森博士的這個模式，支持這樣的一個概念：性欲可以是自發性的，也可以是許多生理及情感刺激交互作用的結果。也就是說，性欲可以是自發性的，也可以是反應性的。這個模式還確認了一點：對許多女性來說，親密感是一個非常重要的性元素。

我經常告訴女性朋友，少關注自發性的性衝動，多關注滿足感（包括生理與情感），當然，還有樂趣及性快感。很多女性會執迷於自發性的性衝動，但老實說，這種感覺更像是對某個男人性幻想的回應。我更喜歡把性想成是一場派對。不管是收到燙金邊的請帖或簡訊邀約，也不管妳是坐豪華轎車、自己開車、搭地鐵或走路去，重要的是妳人在派對裡了，而且還玩得很開心。

喚起性欲及做愛時的身體變化

性愛過程中，當身體起反應時，流向陰道和外陰的血量增加，會出現陰蒂充血、外陰腫脹、陰道分泌有潤滑作用的漏出等現象。陰道的下三分之一段可能會收緊，而上三分之二段可能會擴張。陰道的頂部和子宮會微微上提。

性高潮是陰道周圍肌肉（骨盆底肌）的規律性收縮，這種收縮是一種反射動作，意味著妳的神經和肌肉在沒有來自大腦有意識地輸入下自行協調運作，類似於膝跳反射（敲打膝部時，小腿會往前踢，這是因為觸發了反射作用，而不是因為腦部有意識地下指令要膝蓋移動）。收縮骨盆底肌的凱格爾運動（Kegel exercises）不會觸發性高潮，但許多女性發現，有意識地收縮這些肌肉可以提高性興奮。我會把它比擬成給身體打氣，就像跑步前的腿部熱身動作，或寒冷時為車子暖車一樣。不妨試試！

書名：《陰道聖經》作者：珍・岡特出版社：三采文化出版時間：2021年7月16日

女性的性高潮（骨盆底肌收縮）通常會持續5到60秒，而且骨盆底肌大約每隔0.8 秒收縮一次，也就是一陣接著一陣地收縮。

對許多女性來說，每一次收縮的持續時間都會比前一次長，但強度較弱。從次數來看，收縮次數一般都介於3 到15 次之間。性高潮時會伴隨著幸福感，有時還能紓壓。有趣的是，男女兩性描述性高潮使用的字眼幾乎一模一樣。

由於陰蒂的神經分布密度最高，有些女性會因為陰蒂過於敏感，在前戲或性交時無法直接碰觸。忍受不了振動按摩器或用手刺激陰蒂頭的女性可能會發現，改用舌頭舔是個好辦法，也可以在使用按摩器（或手指）時，隔著一塊軟布料去碰觸陰蒂。幸運的是，尿道外圍的陰蒂的分支會延伸到陰道且位於陰唇下面，因此可以使用許多不直接碰觸陰蒂頭的替代方法來增加性快感，例如把表面積較大的按摩器抵住陰道口，可以刺激陰蒂腳。好好想想陰蒂的大小和位置，可以想出一些不同的、有創意的刺激方法，讓性愛過程更為盡興。

●本文摘自三采文化出版之《陰道聖經》。