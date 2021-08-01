股市跟牌桌有共同之處？德州撲克冠軍找出操作原則

文/《致富強心臟》吳紹綱Raymond Wu

玩牌的人都知道，犯錯是再正常不過的事， 沒有必要去放大它，你只需要知道何時放棄。 決策對了，波動沒關係、結果沒關係。

撲克和股票一樣充滿幻術，有時候用對的策略卻輸錢，讓你懷疑自己，越來越沒信心；有時候明明用錯戰術或是亂打卻能賺錢，還賺得超多。如果看不清每一次輸贏的真相，搞不清是因為運氣還是技術，而重複一時賺錢的錯誤策略，就會掉進輸錢陷阱，越輸越多。

長年的牌桌訓練，讓我可以看清真相，在股海中累積財富。如果沒有意外，幾年後，股票投資的收入將超過打牌的成績，成為我人生的第二曲線。

長年撲克訓練，看清股市幻術

其實我一直夢想成為一名股票交易員，小時候，常看家人盯著電視解盤節目，我覺得很有意思。八歲那年，我好奇地問：「這是不是能賺錢？」、「可以，賺很多錢！」、「好，那我要做這個。」然後我就對股票超有興趣。十二歲的時候，爸媽真的帶我去華爾街，參觀紐約交易所還跟大金牛拍照，「這就是我以後工作的地方。」

沒想到，後來找到更有趣的賺錢工作，一頭栽進德州撲克的世界。

在邁向職業選手的路途中，曾經因為破產而心灰意冷，一度打算放棄轉行，就是大三暑假，半個小時輸掉兩百萬。最後一次破產那次，跑去書店買了一堆股票書，開始研究，試圖重新找回小時候的志願。後來重返撲克圈，確定人生與股票交易員無緣。但從那時候開始，我的股票投資沒停過，只要手上有閒錢就買，五萬、十萬持續買進。隨著手中持股越來越多，基數變大，漲跌時特別有感，一個決定下去，就是幾十萬上百萬，跟打牌一樣，於是我又開始上課，積極研究股票。

股票和撲克很像，需要明確算出每一個標的的價值。大家都知道德州撲克的AA在還沒開牌前價值最高，但是隨著公共牌發出來以及其他玩家的動作，AA的價值會出現浮動，有時往上有時往下，你必須跟隨這些信息，來機動調整對於當前這把牌的「價值」認知。股票也是，找出好標的，算出內在價值，低於內在價值買進，高於則賣出。不用在意每日的小波動，因為它根本不會影響這支股票的內在價值。

股票又跟撲克不一樣，撲克的難度會隨著級別線性上升，越上面越難。以股票來說，不到太大的規模，操作幾十萬跟幾百萬並不會有太大區別。而且股市裡面的「魚」非常多，一堆不懂、亂玩的投資人每天關注著「價格」，然後靠著「感覺」來「投資」。

巴菲特比喻，股票市場就是自動投球機，每天會投很多球給你。這場棒球比賽，沒有三振出局，不限次數，但真實的球賽不揮棒會出局。

德州撲克有盲注、有時間限制，不能一直等牌，你會被迫採取行動，很多時候必須在壞球情況下揮棒；但股票沒有時間限制，想等什麼球就打什麼球，就算不揮棒也不會出局，直到合適的球飛過來，報價也正確，再用力揮棒就對了。

別幻想歷史價位，當下價值才重要

我曾經努力尋找投資絕招、股票祕笈，上過很多股票投資課，仔細研究巴菲特的投資心法，才發現股票跟撲克一樣—沒有絕招，就只是找到好公司，算出它的內在價值。在股價低於價值時買進，然後放長線，當公司的股東，賺配股配息，等待複利效應，讓它替你賺錢。原理很簡單，最難的部分就是執行，多數人有不切實際的幻想。

之前我研究台股，發現傳產股中做窗簾的「億豐」很厲害，財報漂亮、獲利穩健。跟朋友提起這檔股票，當時股價兩百五十元，「你怎麼都挑這種股票，哪裡找的？」他嫌貴沒買。後來這檔股票連著幾天漲停，只愛飆股的他摩拳擦掌地想進場，但我算過合理的進場價格為兩百到兩百二十之間，拜託他不要進場，再等等！朋友不以為然：「可是這檔股票曾經到四百多塊，離歷史高點還很遠耶！」

歷史股價曾經到哪兒，跟這檔股票以後可以到哪兒，沒有任何關係，股票沒有記憶，這是多數人的迷思。和過去沒有關係，要看現在，而且漲跌是不可控的，應該在意的是價值，而不是價格。

另外一個幻想是，不甘心認賠，設定好的停損點拒不出場，執意等待股價回來。

德州撲克在翻牌前，AA是最強的牌，可是一旦進入某些狀況，AA可能變得很弱，這個時候我們就會出場、不打了，這把牌給你吧，

你贏了。因為我現在處於劣勢，是不好的，這時候不能捨不得走，必須果斷離開，放棄已經投注的錢。那些錢叫「沉沒成本」，跟你沒有關係了，你應該考慮的是要不要繼續付出成本，不要再管前面投入多少錢—沉沒成本不是成本，那是丟到海裡的錢，不是你的了，不需要心疼。就像進了戲院發現電影很難看，又不甘心不想走，最後你損失的不只是電影票錢，還有兩個小時的時間。

新冠肺炎發生後，巴菲特一度加碼航空股，但不到一個月認賠殺出，虧了十億美元。我覺得他非常厲害，沒有想要拗，發現情勢不對，直接砍掉停損，這是很有紀律的投資。但市場上竟然有人說他不行了，賣在最低點，非常荒謬的說法，很明顯的結果論。

玩過牌的人都知道，玩牌本來就不會把把皆贏，犯錯是再正常不過的事，沒有必要去放大它，你只需要知道何時放棄。決策對了，波動沒關係、結果沒關係。而且巴菲特在面對全世界的關注與批評下勇於認錯，這是強者的風範。

當斷則斷，別管輸贏

事後諸葛亮是德州撲克最大的陷阱，它會影響你的判斷，讓你懷疑自己。任何人在做期望值判斷的時候，一定要停在做決定的節點上，後面怎樣變化就都不管。好或不好都不應該回來質疑這個決策，只要決策對了，後續的不好都是波動，跟你沒關係。

我也曾有過賣掉達美航空的股票後，股價又大漲的經驗，但我不會覺得之前的決定有錯，也不會說早知道當初就不賣。因為「千金難買早知道」這種話會讓你處在後悔的心情，下次就會懷疑自己，無法果斷。

過往心智比較不成熟的時候，每賣掉一支股票就會直接把它從檔案裡刪除，不再去追蹤後續走勢，因為如果漲回會讓我的心情賭爛。但現在心智成熟了，它大漲就大漲，一切都無所謂。

相反地，如果當初我死抱著達美航空不放，一心等它漲回，也許你會覺得我在做對的事情，但這是很危險的，因為我可能從此學不會停損，越攤越平，套房越住越深。就像有人逛超市偷東西，第一次走運沒被抓到，因為感覺實在太好了，所以忍不住繼續偷。最好是第一次就被逮到送警局，才不會一錯再錯。

所以我說，德州撲克和股票都是危險的幻術，你需要建立一套評判系統，明確知道什麼時候該買、什麼時候該賣，在目標價位出現前，所有漲跌都是雜音，你就不會因此動搖。比如，我算出富邦金的內在價值六十，我在四十點五時買入，就算它跌到三十五，我也不會覺得這樣是錯的。但一般人的想法是四十點五時買入，跌到三十五就是「錯」，漲到六十就是「對」，然後跟著市場風向走、跟著感覺走。

漲不等於對，跌不等於錯。一個投資好不好，重點不是結果，也不是過程，而是你當初為何投資的那個「決定」。因此，我們要把所有精力放在決定的節點，後面怎樣的漲跌都不是問題。

●本文摘自 三采文化出版之《致富強心臟》。