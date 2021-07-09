在家防疫也能享受酒精！3款經典調酒陪你度過微醺夜

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文／鄭哲宇

Aviation 飛行

材料

琴酒Gin 50ml

紫羅蘭利口酒Violet Liqueur 7.5ml

黑櫻桃蒸餾酒Maraschino Liqueur 12.5ml

檸檬汁Lemon Juice 12.5ml

作法

搖盪Shake

雞尾酒杯 Cocktail Glass

可搭配酒漬櫻桃

（圖／寫樂文化 提供）

美國調酒考古學家大衛．旺德里奇（David Wondrich）曾在他的書中提及1911年左右，隨著人類的飛行技術日趨發達，象徵流行文化的酒吧也開始出現一款稱作「飛行」的調酒。然而飛行的酒譜，直到1916年紐約沃利克飯店（Hotel Wallick）的調酒師雨果． 安司林（Hugo Ensslin） 編撰《調飲酒譜（Recipes for Mixed Drinks）》，才算正式被記載下來：以2/3盎司琴酒、1/3盎司檸檬汁、少量的紫羅蘭利口酒及黑櫻桃蒸餾酒冰鎮搖製，口感酸甜中帶有花香與少許草本滋味。

這一年，正逢英國飛機運輸與旅行公司（Aircraft Transport and Travel）成立，三年後，該公司首開倫敦往返巴黎的國際航線。就在安司林調酒手冊出版沒多久後，美國開始實施禁酒令（Prohibition，1920～1933年），許多酒款取得不易，部分酒譜於是有所變動，像是飛行酒譜被省略了紫羅蘭利口酒的使用。倫敦薩伏伊酒店（Savoy Hotel）任職的哈利．克拉多克（Harry Craddock），在著作《薩伏伊雞尾酒手札（Savoy Cocktail Book）》的飛行酒譜，便是改為2/3盎司琴酒、1/3盎司檸檬汁、少量黑櫻桃蒸餾酒冰鎮搖製。

三、四十年代的美國，身兼百老匯製作人與「紐約酒與食品協會」主席的克勞斯比．蓋基（Crosby Gaige）因為是各大餐廳與酒吧的常客，他將各種美妙的飲食經驗和知識整理成冊，其中一本著作提到，建議把飛行調酒的紫羅蘭利口酒換成任何可食用的藍色染劑，並且易名為「飛上天（Up in the Air）」。

再之後，美國調酒復興教父──戴爾．達格洛夫（Dale DeGroff）與資深調酒師兼作家──格瑞．雷根（Gary Regan）又將飛行酒譜比例稍加調整，重新引領經典。

1960年代的歐洲紫羅蘭利口酒酒廠相繼關閉，調酒師們不願屈就改用劣質紫羅蘭酒；直到2007年，美國進口商與奧地利羅特曼酒廠（Rothman & Winter）合作，以奧地利葡萄蒸餾酒浸泡兩款不同品種的紫羅蘭製酒，讓紫羅蘭利口酒重現於酒吧。

因此，2011年的《PDT雞尾酒書（The PDT Cocktail Book）》又將飛行酒譜改回：2盎司英人牌琴酒（Beefeater Gin）、0.75盎司檸檬汁、半盎司黑櫻桃蒸餾酒、0.25盎司羅特曼紫羅蘭利口酒。

Singapore Sling 新加坡司令

材料

琴酒Gin 50ml

希琳櫻桃酒Cherry Heering 15ml

班尼狄克汀藥草酒Bénédictine 7.5ml

君度橙酒Cointreau 7.5ml

鳳梨汁Pineapple Juice 60ml

萊姆汁Lime Juice 15ml

紅石榴糖漿Grenadine 10ml

安格仕苦精Angostura Bitter 1 dash

作法

搖盪 Shake

可林杯 Collins Glass

搖畢後倒入杯內再加進適量蘇打水

（圖／寫樂文化 提供）

1910至1915年間，任職萊佛士酒店、原籍海南島的華裔調酒師嚴崇文（Ngiam Tong Boon）應客人要求，使用琴酒為基底調製出「海峽司令（Straits Sling）」；然而這份酒譜並沒有被詳盡保留下來。在英、法都工作過的調酒師羅伯特．韋梅爾（Robert Vermeire）於1922年編撰出版《 雞尾酒：怎麼調（Cocktails : How to Mix Them）》，記載的「海峽司令」被認為最接近原始版本：60毫升琴酒、各15毫升櫻桃白蘭地與班尼狄克汀藥草酒、22毫升檸檬汁、少量的安格仕苦精與柑橘苦精，冰鎮搖製後倒入長型杯內，再加入適量蘇打水。

倫敦薩伏伊酒店調酒師哈利．克拉多克（Harry Craddock）在1930年發行的《薩伏伊雞尾酒手札（Savoy Cocktail Book）》酒譜則是同時記錄「海峽司令」與「新加坡司令」兩款調酒，當時的新加坡司令僅用琴酒、櫻桃白蘭地、檸檬汁搖製後再加入蘇打水。

由人稱「邋遢喬」的喬許．阿貝爾．歐特羅（Jose Abealy Otero）1932年出版的《邋遢喬的調酒手冊（Sloppy Joe's Cocktails Manual）》將「海峽司令」更名為「新加坡司令」；他在1934年《我的新調酒書（My New Cocktail Book）》將再以紅石榴糖漿取代班尼狄克汀藥草酒。

現行流傳的版本，其實來自萊佛士酒店老一輩酒保的記憶：30毫升琴酒、15毫升希琳櫻桃酒、各7.5毫升君度橙酒與班尼狄克汀藥草酒、120毫升鳳梨汁、15毫升萊姆汁、10毫升紅石榴糖漿、少量安格仕苦精加冰搖製後，最後再加入蘇打水。

Gin Basil Smash 琴酒羅勒斯瑪旭

材料

琴酒Gin 50ml

檸檬汁Lemon Juice 15ml

糖漿Simple Syrup 12.5ml

新鮮羅勒葉Fresh Basil 8 片

作法

搖盪Shake

短杯Short Glass

（圖／寫樂文化 提供）

由德國調酒師約爾格．梅爾（Jorg Meyer）於2008年發想的「琴酒羅勒斯瑪旭（Gin Basil Smash）」，先取一把（約8至12片葉子，端看個人喜好）羅勒葉與25毫升檸檬汁置於搖盪杯內，輕輕搗壓後，添進50毫升琴酒與15毫升糖漿，加冰塊調製，再過濾倒入裝滿冰塊的短杯，最後飾以數片鮮綠色的羅勒葉。該杯調酒被同年舉辦的美國調酒聖會（Tales of Cocktail）評選為最佳新創調酒，如今已是常見的當代經典酒譜。

書名：《工藝琴酒全書》作者：鄭哲宇出版社：寫樂文化出版時間：2020年4月28日

「琴酒羅勒斯瑪旭」概念來自美國調酒師祖師級人物──傑瑞．湯瑪斯（Jerry Thomas）於1862年出版《調酒師指南（The Bartender's Guide）》之中的「琴酒斯瑪旭（Gin Smash）」。 倒入適量砂糖、水與琴酒於小杯內，取數片新鮮薄荷輕搗，再裝進三分之二滿碎冰，飾以柳橙片與當季莓果；做法類似「薄荷茱莉普（Mint Julep）」，不過在容量杯上「斯瑪旭」較小杯。基酒的選擇就端看個人喜好，看是選「白蘭地斯瑪旭（Brandy Smash）」或「威士忌斯瑪旭（Whiskey Smash）」。

當時調製「琴酒羅勒斯瑪旭」的約爾格，選用的是清新帶著玫瑰和小黄瓜氣味的亨利爵士琴酒（Hendrick's Gin）來襯托酸甜羅勒味道；喝起來略帶有芭樂汁感覺。英倫調酒雜誌《CLASS》創辦人西蒙．迪佛德（Simon Di_ord）則是建議不需要搗壓羅勒葉，更能表現出該款調酒的清新口感。

●本文摘自寫樂文化出版之《工藝琴酒全書》。