到了30歲就會突然變成大人？韓國圖文作家描繪引人共鳴的而立心境

文／金鎮率

接到提案說要做這本書時，剛好是我正要踏入30歲的事。

「我做得到嗎？」「我能做出一本好書嗎？」

擔憂瞬間湧上心頭，但同時也因為覺得這會是個有趣的工作而感到悸動。

因為我才剛邁入3字頭，所以也無法完整描述30多歲的人是什麼樣的心情，但希望這本書能夠帶給大家一點安慰。

很久以前就在想像30歲的樣子，其實跟現在的我很不一樣。想像中的我是個能迅速解決所有問題的職場女性，而現在的我則是個經常失誤，對許多事仍懵懂無知的人。

就像20多歲的我一樣，邁入3字頭的我仍然是個成天幫自己找煩惱的人，會為對方的行為賦予眾多意義，也容易因此受傷，是個很敏感的人。

我喜歡有點沒品味的冷笑話，被戳中笑點的時候，會捧腹大笑到流淚不止、幾近昏厥；也會看到電影主角死掉時放聲痛哭，甚至在看不倫劇時還會緊張到屏息以待。比起自己做飯吃，更喜歡別人做飯給我吃，是一個仍然想被照顧的30歲女子。還會嚷嚷著很想念媽媽的擁抱，是個像小孩一樣的大人。

若要說有什麼不同，應該說是有了解決眼前問題的能力嗎？啊，酒量也進步了一點，而且現在也成了比較會注意健康的人了。（酒量進步但卻注意健康的人……這話聽起來很矛盾，但是是真的！）

邁入30歲之後，發現自己笑的機會比以前少，不過也不是完全沒有開心的事。點開一部新的劇來追，同時摸著用全世界最舒服的姿勢睡覺的狗狗麻糬的肚子，一邊啜飲啤酒，就會讓我感到無比幸福。從某個角度來看，30歲應該有30歲的魅力吧。

所以我很期待剩下的3字頭人生。

大家也期待一下自己的3字頭吧，即將上映！

●本文摘自大田出版之《30歲可以是大人嗎？》。