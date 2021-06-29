快訊

指考衝刺／把握最後機會別怕大魔王！數甲、數乙得分關鍵一次看

澎湖回台一位難求！躺機場排候補 旅客怒：是在逃難嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

到了30歲就會突然變成大人？韓國圖文作家描繪引人共鳴的而立心境

聯合新聞網 / Titan大田出版
書名：《30歲可以是大人嗎？》 作者：金鎮率 出版社：大田出版 出版時間：2021年6月1日
書名：《30歲可以是大人嗎？》
作者：金鎮率
出版社：大田出版
出版時間：2021年6月1日

文／金鎮率

接到提案說要做這本書時，剛好是我正要踏入30歲的事。

「我做得到嗎？」「我能做出一本好書嗎？」

擔憂瞬間湧上心頭，但同時也因為覺得這會是個有趣的工作而感到悸動。

因為我才剛邁入3字頭，所以也無法完整描述30多歲的人是什麼樣的心情，但希望這本書能夠帶給大家一點安慰。

很久以前就在想像30歲的樣子，其實跟現在的我很不一樣。想像中的我是個能迅速解決所有問題的職場女性，而現在的我則是個經常失誤，對許多事仍懵懂無知的人。

就像20多歲的我一樣，邁入3字頭的我仍然是個成天幫自己找煩惱的人，會為對方的行為賦予眾多意義，也容易因此受傷，是個很敏感的人。

我喜歡有點沒品味的冷笑話，被戳中笑點的時候，會捧腹大笑到流淚不止、幾近昏厥；也會看到電影主角死掉時放聲痛哭，甚至在看不倫劇時還會緊張到屏息以待。比起自己做飯吃，更喜歡別人做飯給我吃，是一個仍然想被照顧的30歲女子。還會嚷嚷著很想念媽媽的擁抱，是個像小孩一樣的大人。

若要說有什麼不同，應該說是有了解決眼前問題的能力嗎？啊，酒量也進步了一點，而且現在也成了比較會注意健康的人了。（酒量進步但卻注意健康的人……這話聽起來很矛盾，但是是真的！）

邁入30歲之後，發現自己笑的機會比以前少，不過也不是完全沒有開心的事。點開一部新的劇來追，同時摸著用全世界最舒服的姿勢睡覺的狗狗麻糬的肚子，一邊啜飲啤酒，就會讓我感到無比幸福。從某個角度來看，30歲應該有30歲的魅力吧。

所以我很期待剩下的3字頭人生。

大家也期待一下自己的3字頭吧，即將上映！

●本文摘自大田出版之《30歲可以是大人嗎？》


讀書吧 大田出版社 閱讀風向球

延伸閱讀

Tucson、Sorento交車至少要等半年　Hyundai-Kia集團訂單爆量卻面臨「出貨危機」！

棒球／南韓教頭喊話衛冕金牌 解釋沒選秋信守、吳昇桓原因

韓首劑接種率逾25% 75歲以上確診大幅減少

不是只會直播！柯震東2部電影殺進國際 「月老」闖韓國

相關新聞

到了30歲就會突然變成大人？韓國圖文作家描繪引人共鳴的而立心境

並不是到了30歲就會突然變成大人……本書是剛踏入30歲關頭的作者透過工作、日常、愛情和關係的四個主題，把迷惘需要適應、似懂非懂的30歲心境藉由文字和圖畫表達出來。

疫情趨緩，別急著出門！居家必備「零接觸電子書」陪你好好充電！

聯合線上電子書服務「udn 讀書吧」支持你宅家閱讀！即日起線上推出「戰疫英雄：宅閱讀 救世界」抗疫書展，陪你宅家不無聊。

奚淞《給川川的札記》：〈六月的札記〉感受霎那的靈動

川川，能用欣賞瞬息曇花的心情，來面對百年人生嗎？

《羅生門：芥川龍之介小說選》──人性，比地獄還像地獄……

《羅生門：芥川龍之介小說選》本書收錄芥川龍之介16篇作品，包含著名作品，也挑選一些少見、有趣新異的作品。書中依出刊時間排序故事篇章，帶你循序漸進閱讀芥川龍之介的創作。（編按） 《羅生門：芥川

打破刻板迷思！內向人該如何成為超級業務員？

文／寶鼎出版編輯部 說到業務員，給人的第一印象不外乎開朗、健談、積極，還得有軟磨硬泡的厚臉皮。但難道怕生慢熟、情緒敏感、容易緊張結巴的你，就不適合當業務嗎？日本知名「沉默業務員訓練師」渡瀨謙打破

翻譯一本書需要緣分──韓國翻譯家權南姬的故事

雖說到頭來還是由我承接了翻譯，但並不是因為我有自信可以翻譯得很好，而是覺得這本書如此戲劇性地來到了我手上，也是一種命運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。