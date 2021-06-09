【畫說藝術】鍾經新／「登峰 · 造極」──臺北獨秀

《由藝術座標到星際座標》記載著其擔任理事長任期內（二○一六至二○二○年），所走過的歷程、重要的決策以及面對困境的心情，並透過藝術觀察者楊清彥，客觀地評論與觀察這四年畫廊協會的運作。感性與理性並行，為畫廊協會留下珍貴的資料軌跡。（編按）

文／鍾經新

全球處在新冠肺炎疫情的陰影下，2020ART TAIPEI台北國際藝術博覽會依然勇往前行，感謝政府防疫得宜及人民的自律成就了大環境。第二十七屆的ART TAIPEI以「登峰．造極」，來期許自己，擁有不畏艱難而前行的勇氣邁向山峰，並創造極致的象徵氣象。ART TAIPEI台北國際藝術博覽會自一九九二年開辦，二十七年來沒有中斷過，二○二○年在困難中如期舉行，已是世界矚目的焦點！

文化部蕭宗煌政務次長在該年九月二十九日展前記者會致詞時表示：「文化部與ART TAIPEI在二○○五年開始合作，對於ART TAIPEI鍾理事長提出『學術先行、市場在後』的策展概念感到敬佩。在過往三年整理了臺灣藝術史，今年以『彼邦．吾鄉——新馬港戰後留臺藝術家特展』重建了臺灣藝術史上消失的一塊拼圖；《臺灣畫廊．產業史年表》的出版對於建構歷史也很重要。同時ART TAIPEI提出『產、官、學、藏』四個支撐藝術生態結構的重點，確實開拓了臺灣藝術產業的版圖，而ART TAIPEI歷經二十七年屹立不搖，確實有著堅實穩定的根基。」

二○二○年十月二十二日ART TAIPEI開幕記者會，對畫廊協會而言，是一個具有重大象徵意義的日子，應該也是二十七年來政府部門長官到ART TAIPEI現場支持人數最多的一年。感謝副總統賴淸德、行政院院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌、文化部部長李永得、文化部次長蕭宗煌、教育部師資培育及藝術教育司司長鄭淵全、原住民族委員會原住民族文化發展中心主任曾智勇、外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹、黃國書立委、陳以信立委、臺北市蔡炳坤副市長、臺北市許淑華議員、國立臺灣藝術大學陳志誠校長、公廣集團陳郁秀董事長、台北世界貿易中心股份有限公司董事長莊碩漢等，多位長官貴賓到場支持開幕儀式，都齊聲讚頌2020ART TAIPEI努力突破逆境，特展亦盡顯ART TAIPEI「學術先行，市場在後」的核心理念。

2020 ART TAIPEI開幕啟動儀式。左起為:外交部非政府組織國際事務 會王雪虹執行長、原住民族委員會原住民族文化發展中心曾智勇主任、 立法院蔡其昌副院長、行政院蘇貞昌院長、賴清德副總統、文化部李永 得部長、鍾經新、台北世界貿易中心莊碩漢董事長、教育部師資培育及 藝術教育司鄭淵全司長。（圖／鍾經新提供）

2020 ART TAIPEI。左起為:國際藝評人協會台灣分會理事長謝佩霓、立法 院副院長蔡其昌、鍾經新、時任國父紀念館館長梁永斐。（圖／鍾經新提供）

2020 ART TAIPEI展前記者會。左起為:臺北市蔡炳坤副市長、臺北市 許淑華議員、鍾經新、文化部次長蕭宗煌、黃明川導演。（圖／鍾經新提供）

在公眾開展首日即迎來大批熱情的觀展人潮，中華民國畫廊協會與中華民國對外貿易發展協會超前部署，除了預先通過社群媒體、廣告、紙本文宣等等宣導防疫，現場也高規格備妥因應的設備與防疫步驟。來臺參展的國外展商也先按照疫情管制中心的管制作業辦理，預先隔離十四日，ART TAIPEI為感謝國外展商多年的支持，特別提供每家國外參展商至多三人的隔離期間旅館費用，及COVID-19檢驗的費用。我們對防疫工作的要求非常嚴謹，我不僅緊急設計了印有ART TAIPEI logo的口罩，贈送給參展商每家十片，以因應在展場的需求，請貴賓們在這五日進場參觀時一定全程配戴口罩，且在入口處也架設了紅外線體溫監控器，確保進出人員的觀展安全。ART TAIPEI在創造商機外，也兼顧疫情下的防疫安全。

2020 ART TAIPEI於十月二十三日晚間，舉行展商晚宴暨ART TAIPEI榮譽展商頒獎典禮。席間邀請參展的展商一同向今年國外的展商致上最高的敬意，並頒發榮譽獎座給參展ART TAIPEI二十五年以上的「參展之最」展商：傳承藝術中心、首都藝術中心、朝代畫廊、晴山藝術中心、東之畫廊、亞洲藝術中心，感謝這些展商超過四分之一世紀的支持。我在致詞時也對本屆來臺參展的國外展商致上最誠摯的謝意——大家是冒著生命危險跨海參展，來臺灣要隔離十四天，完成任務回國也要隔離十四天，等於把一個月的生命與時間都交付給ART TAIPEI，特別感謝國外展商的患難之情！

疫情肆虐，各國政府因應防疫措施的影響之下，出國商旅的經濟與時間成本大幅增加，2020 ART TAIPEI國外展商數量減少，在這樣困難的國際局勢下，二○二○年國外首度參加ART TAIPEI的展商仍然有六家，大於國內首度參展的五家展商，可見台北國際藝術博覽會的品牌效應，以及臺北位於亞洲的藝術市場定位，能夠有效吸引國外藝術產業來臺參展。

位於瑞士的MAI36畫廊於二○一九年在臺北設立據點，二○二○年即首度參加ART TAIPEI。一九八七年創立於瑞士蘇黎士的MAI36畫廊，從一九八八年開始策劃舉辦展覽，與諸多國際著名藝術家開展合作至今。二○二○年為ART TAIPEI帶來國際知名的杜塞道夫學派藝術家湯瑪斯．魯夫（Tomas RUFF）、皮亞．弗里斯（Pia FRIES）、馬格努斯．馮．普萊森（Magnus von PLESSEN），以及自一九八八年就由MAI36畫廊代理的重要攝影家羅伯特．梅普爾索普（Robert MAPPLETHORPE）的經典系列。展現了立足臺北展望亞洲的商業布局，而且亞洲總監王維薇也極力創建MAI 36與臺灣在地藏家的關聯性；藉由觀察MAI36畫廊在臺灣的布局，可以看見臺灣在藝術領域的耕耘已漸漸於國際嶄露頭角。此次臺灣因防疫有道而提升了世界知名度，成為國際版圖中的一個亮點，期許未來臺灣的藝術版圖也能如此刻的光亮而登峰造極！

2020 ART TAIPEI 於瑞士 MAI 36 畫廊展位合影。（圖／鍾經新提供）

談到首次來臺參展的國際畫廊，讓我回憶起二○一八年的義大利Massimo De Carlo畫廊（簡稱MDC）首次來臺的情境。當時我還特別安排了展前的藏家見面會，並邀請其出席孫怡與李依依那場ART TAIPEI在Bluerider ART Gallery舉辦的展前講座。MDC於一九八七年在米蘭成立，扮演著將義大利藝術家帶入國際舞臺的重要角色；二○一二年於倫敦開設第二個據點，並在二○一六年三月、三十週年前夕進駐香港中環的畢德大廈。MDC在亞洲市場——尤其是中國和香港——經營多年，是香港巴塞爾藝術博覽會的甄選委員會董事之一。二○一八年MDC首次參展ART TAIPEI，以東西對話的方式，展出李傑、嚴培明、空間主義代表人物Lucio FONTANA、六○年代零藝術前衛大師Enrico CASTELLANI以及激浪派藝術家John ARMLEDER的經典作品。由於MDC在2018 ART TAIPEI展出FONTANA的作品，為臺灣藏家所收藏，故引發MDC隔年再度參展的意願，並帶來複合媒材藝術家道格．阿特肯（Doug AITKEN）的裝置作品，其在紐約現代藝術博物館（MoMA）、惠特尼美國藝術博物館（Whitney Museum of AmericanArt）等機構均有展出。以上種種乃因對ART TAIPEI有信心，所以再度來臺參展之證明。

2018 ART TAIPEI 與 MDC 香港畫廊總監荷心(Claudia ALBERTINI)合影。（圖／鍾經新提供）

知名的美裔華人余國樑在北京開設的墨齋INKStudio，也是在二○一九年首度來臺的展商。墨齋位於北京的草場地，是聚焦推動中國實驗水墨的美國畫廊；自二○一二年創立以來，墨齋多次受邀約參與紐約軍械庫藝術展（The Armory Show）、香港巴塞爾藝術展，與上海西岸藝術設計博覽會等國際知名的藝術活動。墨齋為ART TAIPEI帶來多位當代水墨大師的作品，包含鄭重賓、李華生與徐冰，借用水墨線條，窺看藝術家在水墨紋路中的動人生命敍事。

二○二○年我推動完整「產、官、學、藏」四大領域結合的策略成功，接獲許多展商的反饋，一致表達此次的ART TAIPEI大約有七成是新的藏家，而且收藏年齡層有下降的趨勢；這些都是本年度累積的新經驗，期許未來協會的會員能夠凝聚更強大的向心力，展現臺灣藝術產業的爆發力！二○二○年的消費傾向因疫情而部分導引至ART TAIPEI，這是所有展商的福氣與驕傲。這一年的十九家特展皆受到國外展商與產學界的正面回饋，肯定此次的特展規劃以拼圖的方式補足了展會的不同面向，以整體的策展戰略帶領ART TAIPEI往前躍進了一大步！而台灣藏家聯誼會的收藏展，盡現了臺灣藏家的實力，且公共藝術以學術兼容公眾打卡的需求，顯現臺灣藝術與文化的兼容並蓄。

第二十七屆台北國際藝術博覽會於十月二十六日圓滿落幕，能夠成功舉辦，除了感謝政府的防疫努力與人民的嚴謹配合，展商的好成績是大環境加上展商的努力及ART TAIPEI團隊的使命必達，一切機緣的共合，成就了這一場的「登峰造極」。正如行政院蘇貞昌院長在開幕式致詞所言：「臺灣是塊福地。」能與各位展商、藝術家、藏家以及喜愛藝術、支持ART TAIPEI的朋友們共享臺灣的福氣，是2020ART TAIPEI最高峰的成就。

ART TAIPEI台北國際藝術博覽會二十七年來奠定了亞洲重要核心展會的地位，在世界各地的文化藝術界已成為每年十月底固定排入的年度計劃。參觀ART TAIPEI的同時也參訪了臺北市的各大文化機構，如二○一八年貴賓導覽規劃於忠泰美術館、鳳甲美術館、中國信託金融園區；二○一九年前往台北當代藝術館、朋丁、台北國際藝術村及故宮博物院；二○二○年則安排參觀藝術家周育正的工作室。ART TAIPEI近年打造「再品牌」的努力，於二○二○年國際重要藝文活動停擺時回望臺北，規劃與臺北市連結的特色展區，例如與台北合作的「表裡之城Visualizingthe City」攝影特展，從觀看城市，也從城市中凝視，以具體的攝影作品體現臺北做為亞洲藝術與文化城市的特色與重要性。同時，ART TAIPEI打造「非營利藝術空間」特展區，結合了大臺北各大非營利藝術空間，共同烘托ART TAIPEI的精神主軸。

二○一九年一月為臺灣藝術界迎來了前所未有的「旺年」。畫廊協會也展現了高度的團結與氣勢，連續兩屆將台北國際藝術博覽會推向另一個高峰。尤其在二○一八年的ART TAIPEI，更達成了多項空前的紀錄，創造了藝術市場的極大可能，再度讓臺灣的藝術博覽會在華人圈，甚至國際舞臺閃亮發光。在這股延續兩年的氣勢下，當然也吸引了國際藝博會及其他藝博團體的興趣，更在二○一九年初引動了超級的藝術週。台北當代藝術博覽會、水墨現場、ONE ART Taipei、ART FUTURE四個不同主題的藝博會，同步在一個週末舉行，一時之間，臺北儼然成為東方藝術之都，匯聚了世界藝術圈的目光。

英雄創時勢，這樣的榮景，是由國內外各方藝術界的領袖共同創造出來的，這樣的壓力也讓我更加勇敢。面對各方給我的指教與批評，在國內媒體一致趨向台北當代藝博會的同時，我只能強化內心地挺下來，挺住畫廊協會二十七年來對於這塊土地的努力耕耘。幸而事後證明我們的實力依然在，而且更超越以往及創新，也感謝各方人士的集體貢獻，今天大家才能共享共榮臺灣的美好。

當世界的腳步變慢了，藝術依舊是撫慰人心的重要源泉，我們期待透過ART TAIPEI展會，呈現臺灣視野，並展現輻射國際的企圖心；而且洞悉時代趨勢，引領下一波的藝術浪潮，共同為保持對藝術的熱情火種而努力。在此刻全球藝術氣氛低迷的階段，內心之光的引導很重要，我們秉持共榮共好的良善期許，尋找自我的座標，並努力發展臺灣藝術的各方活力。

●本文摘選自有鹿文化出版之《由藝術座標到星際座標：從畫廊主到畫協理事長的望遠與踏實》。