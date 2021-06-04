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防疫在家做料理！跟詹姆士做大人小孩都愛的《無烤箱雞肉焗飯》
焗烤類料理一定要用烤箱嗎？沒有烤箱是否就得放棄一些料理做法？其實只要清楚烤箱的加熱原理、食材熟成順序，就算不用烤箱也能做出焗飯料理。
《詹姆士快手菜》教你專業廚房的5大快手觀念，從採買、備料的邏輯，到組合食材的濃縮、堆疊、提味，搞懂快手心法，時間省一半！（編按）
文／詹姆士(鄭堅克)
「焗飯」要有哪些元素？表層覆蓋濃郁又焦香的起司，白醬米飯裡的濃郁奶油香，搭配軟嫩可口的雞肉和蔬菜。可以先用水煮食材來增加焗飯的含水量；米飯中加入鮮奶油和拌入起司絲，受熱後就會有牽絲的起司絲；用平底不沾鍋乾烙起司絲後再倒扣到盤裡，就可做出焦香起司的表層，步驟固然繁瑣些，卻可以做出烤箱沒有的「鍋巴香」。
食材
去骨雞腿肉............1隻
冷白飯................2碗
蘑菇..................6顆
洋蔥..................半顆
起司絲................適量
動物性鮮奶油..........80cc
黑胡椒粉 .............適量
做法
1.雞腿肉去皮切成小塊，蘑菇、洋蔥切小丁，三種材料一起放入滾水中煮熟後瀝乾放進大碗，撒點黑胡椒粉、鹽攪拌均勻。
2.加所有材料與白飯一起攪勻，倒入鮮奶油與少量起司絲拌均備用。
3.冷鍋時將起司絲鋪滿鍋面，把米飯餡料平鋪在起司絲上，注意不要讓食材沾到鍋壁。
4.開小火煮至起司融化，過程中可用湯匙收壓鍋邊食材。
5.不時晃動鍋子，感覺食材有在晃動，即可將米飯倒蓋到盤子上，將原先於鍋底的起司面朝上，完成。
Tips >>>
1. 水煮食材可為焗飯增添濕滑口感。
2. 使用一般平底鍋，請先均勻抹上油脂後再鋪上起司絲。
3. 當鍋邊的起司轉成金黃色就能起鍋了。
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