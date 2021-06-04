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防疫在家做料理！跟詹姆士做大人小孩都愛的《無烤箱雞肉焗飯》

聯合新聞網 / 寫樂文化
書名：《詹姆士快手菜》 作者：詹姆士(鄭堅克) 出版社：寫樂文化 出版時間：2020年7月30日
書名：《詹姆士快手菜》
作者：詹姆士(鄭堅克)
出版社：寫樂文化
出版時間：2020年7月30日

焗烤類料理一定要用烤箱嗎？沒有烤箱是否就得放棄一些料理做法？其實只要清楚烤箱的加熱原理、食材熟成順序，就算不用烤箱也能做出焗飯料理。

《詹姆士快手菜》教你專業廚房的5大快手觀念，從採買、備料的邏輯，到組合食材的濃縮、堆疊、提味，搞懂快手心法，時間省一半！（編按）

文／詹姆士(鄭堅克)

「焗飯」要有哪些元素？表層覆蓋濃郁又焦香的起司，白醬米飯裡的濃郁奶油香，搭配軟嫩可口的雞肉和蔬菜。可以先用水煮食材來增加焗飯的含水量；米飯中加入鮮奶油和拌入起司絲，受熱後就會有牽絲的起司絲；用平底不沾鍋乾烙起司絲後再倒扣到盤裡，就可做出焦香起司的表層，步驟固然繁瑣些，卻可以做出烤箱沒有的「鍋巴香」。

食材

去骨雞腿肉............1隻

冷白飯................2碗

蘑菇..................6顆

洋蔥..................半顆

起司絲................適量

動物性鮮奶油..........80cc

黑胡椒粉 .............適量

做法

1.雞腿肉去皮切成小塊，蘑菇、洋蔥切小丁，三種材料一起放入滾水中煮熟後瀝乾放進大碗，撒點黑胡椒粉、鹽攪拌均勻。

2.加所有材料與白飯一起攪勻，倒入鮮奶油與少量起司絲拌均備用。

3.冷鍋時將起司絲鋪滿鍋面，把米飯餡料平鋪在起司絲上，注意不要讓食材沾到鍋壁。

4.開小火煮至起司融化，過程中可用湯匙收壓鍋邊食材。

5.不時晃動鍋子，感覺食材有在晃動，即可將米飯倒蓋到盤子上，將原先於鍋底的起司面朝上，完成。

（圖／寫樂文化　提供）
（圖／寫樂文化　提供）

Tips >>>

1. 水煮食材可為焗飯增添濕滑口感。

2. 使用一般平底鍋，請先均勻抹上油脂後再鋪上起司絲。

3. 當鍋邊的起司轉成金黃色就能起鍋了。

●本文摘自寫樂文化出版之《詹姆士快手菜》


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