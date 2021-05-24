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崔勝弼／孩子天天上補習班　為何成績仍不起色？

聯合新聞網 / 采實文化
書名：《小學生快速提升閱讀素養課》 作者：崔勝弼 出版社：采實文化 出版時間：2021年4月29日
書名：《小學生快速提升閱讀素養課》
作者：崔勝弼
出版社：采實文化
出版時間：2021年4月29日

有時我們會發現「某些國小資優生升國中後成績退步」，或「升上新的年級後，孩子就覺得課本變難了，學習變吃力」的現象，作者認為，原因就出在過往的學習方式以「聽講」為主，是被動接收老師整理好的知識，比起自己閱讀理解課本的孩子，後者鍛鍊的閱讀能力自然更為扎實。這些閱讀能力已經遠遠落後於同儕的孩子，一旦感覺「讀不懂」，明明上著同樣的課，卻要花上更多時間才能理解，成績自然大受影響。（編按）

文／崔勝弼

　　「爺爺的財力，爸爸的放任，媽媽的情報力。」

　　這句耳熟能詳的話，道盡了資優生的三個要件。一言以蔽之，最優質的私人教育能打造最頂尖的資優生。無數案例證明了私人教育的威力。根據對江南三區*（註：位於首爾市漢江南邊的江南區、松坡區、束草區，為韓國著名的富人區。）名校高錄取率、家庭背景與學歷的相關性研究顯示，「窮山溝裡出狀元」的時代早已結束，人們必須盡早放棄這種期待。私教效果最明顯的證據就在孩子本身。把孩子送到數學補習班，原本五十到六十分的數學成績可以進步到八十到九十分；送進英文補習班後，原本好不容易才背熟英文字母的孩子，也開始懂得使用自然發音法。我們不時會聽到鄰居的孩子在教學口碑一流的補習班補習，所有科目成績立刻一飛衝天，或者聽說某某人能考到全校第一名，祕訣就在於昂貴的家教費。這種私人教育的驚人效果，隨處都能直接或間接見證。我們對私人教育的危險毫無防備，因為私人教育就是成績的保證。

　　父母第一次見證到私人教育威力的時期，就在子女開始學習語文的嬰幼兒期。教師親自上門授課的語文教育效果，猶如魔法一般，原本對文字毫無概念的孩子，竟能緩慢地唸出文字。看著孩子用未脫稚氣的柔嫩臉蛋，讀出路上商店的招牌，從書本封面上找出學過的文字，總令父母滿心驚喜。這個經驗使他們體悟到孩子「只要教就會」的事實，並且暗自決定要教孩子更多。於是小康家庭忙著找昂貴的英文幼稚園，普通家庭則選擇連鎖英文補習班。這一次效果依然驚人，原本連「English」都沒聽過的孩子，竟能開始讀出英文單字、背誦英文句子。父母從此以為學習就像為電腦安裝程式一樣，可以為孩子下載國文程式、英文程式。事情演變至此，我們再也無法脫離私人教育的控制。因為私人教育「只要教就會，不教就不會」的基本思考模式，已經在父母心中根深蒂固了。升上國小後，他們又為孩子報名全科補習班或安親班、專科補習班、音樂教室、跆拳道教室和論述補習班。投資是有效果的，孩子每次總能在筆試中得到不錯的成績，也比同儕的英文程度高，還上進度超前學校許多的數學課。補習班「只要教就會」的思維模式，天衣無縫地貫徹到真實生活中。然而眾所周知，這個模式將隨著孩子進入國中而被打破。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

　　奇怪的是，孩子們並沒有因為升上國中而減少私人教育，反倒花更多的時間上補習班。儘管如此，各科成績依然雪崩式退步。在國小階段發揮驚人威力的私人教育，忽然失去了力量。韓國開發研究院（KDI）金熙三研究員在《為什麼自主學習比私人教育重要？》 的研究報告中，也證明了這個事實。這份報告詳細呈現了私人教育與學業成績的相關性， 其結果顯示私人教育的效果在國小低年級階段最好，隨著年級的增加，效果逐漸衰退，到中三年級，效果基本上已經消失。

　　私人教育的效果為什麼僅限於國小？其實只要思考私人教育的本質，就能輕易猜到答案，那就是「為孩子詳細說明科目內容」。

　　孩子接受私人教育後，自己閱讀理解的需要將大幅降低。只要聽完補教老師的說明立刻解題，寫錯的題目重新聽一遍說明再解題就好。這並非閱讀理解的「讀解學習」，而是聽完後理解的「聽解學習」。然而聽解學習的方式存在兩個最根本的缺陷，首先是花費太多時間。課本上的描述有其邏輯系統，因此讀解學習等於朝著目標知識直線前進。只要擁有閱讀理解的能力，就能一路向前，學到需要的知識。但是口頭說明不同，說明冗長且細枝末節，原本閱讀理解課文只要十分鐘，聽補教老師說明得花上一小時。這種學習方法，無異於捨近求遠。

各資優生減少現象。（圖／采實文化提供）
各資優生減少現象。（圖／采實文化提供）

　　國小低年級需要學習的科目知識量較少，所以這種效率不佳的學習方式並未造成太大問題。因為科目知識越簡單、瑣碎，說明時越容易。也因為學習量少，即使從頭到尾反覆說明科目內容，時間上依然綽綽有餘。然而年級越大，這種方式越難進行，因為課本的數字增加、厚度增加，難度也增加了。到了國小高年級，完整說明所有科目幾乎不可能。結果便是許多國小低年級的資優生，到了高年級成績直線下滑，然而這不過是成績崩潰的前兆而已。私人教育這種詳細說明的方式，事實上到了國中已經完全行不通。如果要為孩子詳細說明主要科目的課程內容，必須花上大量的時間，連週末也必須投入私人教育才行。然而即使這麼做，也無法達到和國小一樣的學習效果。

　　私人教育的第二個根本性缺陷，在於極大程度縮減「閱讀理解的經驗」。受過大量私人教育的國小高年級生，大多與書本有距離，最大原因當然是因為沒有閱讀的時間。他們整個星期都得上補習班，剩下的時間只願意花在娛樂上。這個娛樂自然不包含閱讀。讓孩子接受大量私人教育的父母，也都知道大量閱讀的優點，卻不將閱讀放在第一順位。孩子忙著補習、寫作業、玩手機，閱讀永遠被排在最後。孩子的閱讀量已經明顯缺乏，就連教科書也是用「聽解」的方式學習，自然訓練閱讀能力的機會少之又少，下場就是孩子淪為無法閱讀理解課本的國中生。聽課的時候似懂非懂，翻開課本只覺得一片茫然，陷入進退兩難的狀態。這就是七成到八成的國小資優生，成績到了國中開始退步的原因。

●本文摘自采實文化出版之《小學生快速提升閱讀素養課》。


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