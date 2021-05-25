《溫和且堅定的正向教養》了解行為背後信念，教師就是「錯誤目的」偵探！

正向教養的獨特與重要之處在於「了解每個行為背後都有對應的信念」。學生的行為背後，都存在某種理由，阿德勒將這種理由稱為「私人邏輯」（private logic）。學生的行為對教師來說可能不甚合理，但對他們自己來說，卻相當合理。因此，在正向教養中，我們希望教師能成為「行為偵探」，試圖去理解學生行為背後的信念。（編按）

文／簡・尼爾森博士 Jane Nelsen, Ed. D.、凱莉‧葛洛菲博士 Kelly Gfroerer, Ph. D.

了解一個人的目的後，我們就能知道接下來大概會如何發展。 —— 阿德勒

在正向教養中，教師應該把注意力放在「解析學生行為背後的信念」之上，而不是花心力去懲罰學生；這樣做也意味著，教師應該運用教學技巧，鼓勵學生發展新的信念與新的行為。

以下的「錯誤目的偵查線索表」及「錯誤目的表」，能夠幫助教師成為一流的行為偵探，透過這些工具就可解開如何鼓勵學生之謎。

錯誤目的偵查線索表

一、回想一個你跟孩子最近面臨的挑戰，把它寫下來，以寫劇本的方式來描述發生了什麼事：孩子做了什麼？然後你怎麼反應？接著發生了什麼事？

二、你在這個挑戰的過程中有什麼感受？（從錯誤目的表的第二列裡選擇一種感受），把它寫下來。

三、現在，把你的手指移向錯誤目的表第三欄，查看你在挑戰情境中出現的行為，是否與表中記載的這些典型反應相似。如果有任何一行的描述更符合你的行為，請重複確認：是否在這行中的第二欄所列出的情緒更符合你的深層感受。（例如，我們常常說我覺得心煩，但是在深層裡，我們覺得被挑戰或受傷；或是當我們真的覺得在權力角力中被挑戰或打敗時，我們可能說我覺得無望與無助。）你的回應方式，就是深層感受的線索。

四、將你的手指移到第四欄：那些描述是否符合孩子針對你的反應做出的回應？

五、現在，將手指移到左邊第一欄，那可能就是孩子的錯誤目的，將它寫下來。

六、把手指移到錯誤目的表第五欄，你將看到孩子的挫敗信念，把它寫下來。

七、將手指移向第六欄。這些描述符合你抱持的、可能會引起孩子錯誤行為的信念嗎？（記住，這不是指責，而是覺察。）當你學到激勵孩子的技巧，你也會改變這些信念。現在試著做做看，先寫下可能比較能激勵孩子的做法。你可以在最後一欄找到線索。

八、將手指移到第七欄，在那裡你會找到孩子傳遞的密碼訊息，亦即，他們需要怎麼樣，才能感受到被激勵。

九、最後，將手指移到第八欄，最後一欄，找到一些下次當孩子出現這些挑戰行為時你可以嘗試的點子。你也可以使用家長與教師工具卡以及你的智慧，去思考要說些什麼或做些什麼，來回應第七欄的密碼訊息。把你的計劃寫下來。

十、到目前為止，還好嗎？在你的筆記上記錄你真實的發現以及發生的事。孩子的行為有改變嗎？你的行為呢？如果你的計畫沒有成功，試用其他工具看看，不過在展開每個新嘗試之前，都要做到「糾正前，先和孩子連結」這個動作。

另一個辨識錯誤目的的方法，就是使用德瑞克斯所謂的「目的揭露」。雖然錯誤目的表不太可能囊括所有學生的信念，但還是有助於猜測學生的動機信念。而目的揭露的過程，則是透過和學生建立連結的方式，幫助教師證實自身的猜測，因為過程中有深度的同理，能讓學生覺得教師理解他們的感受。

目的揭露

衝突發生時，教師可以從衝突中離開，冷靜一段時間後再和學生私下談話，這時友善的氛圍非常重要。在猜測學生行為的原因前，先徵求他們的許可，並且讓學生明白，他們可以對你的猜測發表意見（這對他們來說，也會是個新奇的挑戰）。教師可以試著從詢問下列的問題開始，一次一題，如果問完問題後，得到肯定的回覆，或是認可的回饋（例如學生回答不是，臉上卻露出一抹笑容，在這種情況下，「不是」表示他本能的否認，微笑則表示他在潛意識層面上，對自身有了更深的理解），此時就可以繼續計畫用積極並賦權的方式，滿足學生的需求。如果問題沒有得到足夠清晰的回答，就繼續問下一題。

一、過物尋求關注：「你這麼做，是不是為了要我注意到你呢？」

二、爭奪權力：「你是不是想讓我知道，我管不了你？」

三、報復：「你是不是覺得很難過，並且想要報復？」

四、自暴自棄：「你是不是覺得自己一定做不到，所以想要孤立自己？」

上述問題，用意是探究學生內心之目的。如果針對上述問題，教師得到了肯定的回覆或認可的回饋，那麼教師可以試試用下列這些回饋，與學生溝通：

一、過度尋求關注：「大家都渴望關注，要獲得關注也有許多方法，有些可以帶來正面的鼓勵，有些則帶來沮喪與失望。你願意跟我一起，試試一種能讓你用正面方式獲得關注的方法嗎？比如在上學時和其他同學打招呼，這不僅對你有幫助，同時也能鼓勵其他人。」

二、爭奪權力：「權力可能帶來正面影響，卻也可能造成傷害。要是你採用一種對自己跟全班都有幫助的方式，運用你的權力，那我會非常感謝你。你要不要試試看在明天的班會上，帶領大家討論？或是當某個科目的小老師，幫助那些成績比較落後的同學？」

三、報復：「我看得出來你覺得很難過，我很遺憾，我能幫你什麼嗎？」如果學生的錯誤目的是報復，通常只要他難過的感受得到了認同，就能使行為改變。如果認同無效，可以試試「你想不想明天再一起討論，看看我們能不能找出解決方法？」

四、自暴自棄：「我不會放棄你的，因為我非常在乎你，只要能幫助你成功，我願意付出任何代價。現在先讓我教你一些簡單的方法，這些方法能讓你準備好。」例如學生的圓畫得很糟，可以告訴他「我先幫你畫好一半，你再畫上另一半。」這個方法幾乎可以處理大部分的學習任務。

目的揭露這個方法非常有用，當教師表現真誠的關心，學生就會感覺和教師有深度的連結，這個方法還能讓教師深入理解學生，學生也會針對自身深層的需求和動機，獲得寶貴的了解，在過程中滿足學生對於歸屬感與貢獻的需求。當歸屬感和貢獻增加時，問題行為就會減弱。

●本文摘自遠流出版之《溫和且堅定的正向教養教師聖經》。