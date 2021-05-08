今天不再被瑣事搞瘋！給職業媽媽的憤怒管理練習

文／ 張成旭（장성욱）

媽媽已經疲憊不堪了

下班時間，走出公司後，先打電話確認大寶是否安全到家。

從地鐵站下車，去超市買完晚餐食材，便趕到幼稚園接小寶一起走回家，怕耽誤到晚餐時間，乾脆背起小寶快步走。

回到家兩個孩子又興奮地一起玩，鬧哄哄地讓人暈頭轉向，還時不時跑到自己面前嘰嘰喳喳，要媽媽拿這個弄那個。

但是媽媽沒有時間回應，身心都很忙碌疲累，因為必須趕快做晚飯。

媽媽已經累壞了。

原本玩得很開心的孩子開始吵架、哭鬧，又跑到跟前互相告狀。

回頭一看，客廳裡堆滿了下班回來還沒整理的雜物和孩子們亂放的玩具。

這時心裡隱隱約約好像有什麼湧上來，頭也感覺熱脹脹的。

電話鈴聲響起，老公說快到家了，肚子好餓要馬上吃飯。

「啊，壓力真的好大！我快煩死了！」 真想這樣大喊，眼淚差點就流出來了。

我想職業婦女應該都有類似的經驗吧，如果你看了也有同感，那請特別看看接下來的部分。

可怕的食人魚等著吞噬你

令人氣憤的事情會接連發生。或許日後回想起來，也不是什麼值得生氣的事情，但在當下即使受到微小的刺激或壓力，也會讓憤怒爆發。

為什麼會這樣呢？人都會有一個易怒時段，在這個時間特別容易生氣，但偏偏這個時段不好的事就特別多。

以繪本《你很特別》而廣為人知的作家陸可鐸牧師，將這種時段稱為 「食人魚時段」。

食人魚攻擊性強、粗暴，面對任何獵物都能瞬間啃食到只剩下骨頭。

主婦們容易生氣或無法控制情緒的「食人魚時段」通常在早晨或晚上，尤其職業婦女更是如此。

身體只有一個，但是要做的事情很多，時間不夠，而這兩個時段通常是最忙亂、最敏感、最容易發火的，一旦心中的怒火開始往上冒，就會一發不可收拾。

（圖／Unsplash）

預先防備食人魚時段

一般人生氣時除了強忍或發洩之外，似乎沒有其他解決憤怒的方法。

但是，如果稍微改變一下視角，就會發現解決憤怒的方法出乎意料地多，也有很簡單就做得到的方法。

其中之一就是掌握自己的「食人魚時段」

對於經常反覆出現的狀態事先想好預防措施。

換句話說，就是為了減少生氣或不要生氣而準備好對策。

把工作分散開，有效利用時間

食人魚時段觸發怒氣的狀況大部分是反覆的、可預見的狀況，因此提前採取應對措施並非難事。

那麼可以提前準備的措施有哪些呢？

為了下班後不要那麼忙亂，在這裡提出可能的兩個方法。

首先，晚餐材料可以在白天提前購買，或者利用網路超市訂購，下班後就不用急急忙忙去超市。

另一個對策是可以讓孩子就讀住家附近的幼稚園，縮短通勤時間，這樣連早上的時間也能省下來。

如果住家附近沒有合適的幼稚園，可以和先生一起尋找解決的方法。

例如兩個人輪流接送孩子，或者比較早下班的人就去接孩子，這是最實際的做法，現在已經有很多家長這樣分工了。

具體計劃共同分擔家務和育兒

對於雙薪家庭來說，如果先生也一起分擔家務會有佷大的幫助，這是很重要的一件事。

過去曾遇到一對夫妻，太太抱怨累得受不了，但先生卻無法理解。

當時，我建議他們以一個星期為限，彼此「角色互換」試試看。

於是在家裡，太太照先生平常的樣子回家就休息，先生則是按照太太平常的行程，下班回家還要操持家務，一個星期過後他們再回來諮商，先生說不想再扮演太太的角色，實在太累了。

當然，在經歷過角色互換之後，他對太太的態度已經不一樣，變得更體貼。

書名：《好爸媽的高效生氣法：健康地表現怒氣，親子一起正向成長》作者： 張成旭（장성욱）譯者：馮燕珠出版社：遠流出版社出版時間：2021年5月1日

在我年輕的時候，經常聽到職業婦女在家務和育兒兩頭燒之下，出現超過負荷的狀況。

與其說先生對太太缺乏關愛，不如說是因為對家務和育兒事務的煩雜程度認知不足。

無論是過去還是現在，大部分情況下，「媽媽」在家務和育兒方面所承擔的量都很大，有智慧地管理時間才是從根本上減少生氣的基礎。

各位的「食人魚時段」是什麼時候？容易被觸發怒火的是什麼？

和另一半一起面對面，好好想一想吧。

如果考慮可行就要實踐，這樣才能改善生活品質，擁有幸福的家庭生活。

憤怒管理的心理訓練 1. 寫下你的食人魚時段。 2. 在你的食人魚時段裡有哪些事要做？ 3. 請具體寫出分散工作或得到幫助的方法。

●本文摘自 遠流出版社之 《好爸媽的高效生氣法》。