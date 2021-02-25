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讀詩、聽詩、撕情書！臺史博創意延伸趣味展「島遊情書」只到228

聯合新聞網 / 讀.書.人
「離人‧離島」特展外，有特別企劃一區期間限定的迷你展：「島遊情書」。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
「離人‧離島」特展外，有特別企劃一區期間限定的迷你展：「島遊情書」。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

國立臺灣歷史博物館（簡稱：臺史博）策劃年度特展「離人･離島」，推出限時展外展，將與聯合新聞網閱讀頻道合作主題徵文「島遊情書」所募集的優選詩作，重新轉化錄製成音檔，並規劃成一個「聲」、「詩」俱佳的迷你展區，民眾不僅能讀詩、聽詩，還能帶詩回家。展期只到2月28日，歡迎民眾把握228連假的最後參展機會。

「群島思維」專區，翻轉「離島」與「本島」的概念，以更寬廣的眼光與角度來重新想像與定義臺灣，因此部分精選徵文作品也能在這區展現。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
「群島思維」專區，翻轉「離島」與「本島」的概念，以更寬廣的眼光與角度來重新想像與定義臺灣，因此部分精選徵文作品也能在這區展現。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

去年，臺史博企劃年度特展「離人･離島」之際，與聯合新聞網閱讀頻道、讀創故事共同合作推出「島遊情書」主題徵文，邀請民眾以800字短文與20行以內的短詩文創作方，書寫對這片島嶼難忘的記憶與情感。為讓觀展者更有參與感，也為能強化特展中「離」的概念，在原特展裡「群島思維」及「人造島嶼」兩大展區，不僅應用部分獲選作品與展佈結合之外，同時，現場亦特別規劃一區展外展，營造出別具意義文藝角落，將部分切合特展的精選詩稿，由文字詩稿轉錄製成音檔，讓前來觀展的民眾不僅能讀詩，還能在現場聆聽詩句，感受創作者文字裡對島嶼的呼喊與告別。若是參觀民眾有特別鍾意的詩作，現場也能將完整詩作「撕」回家珍藏。

將文字詩稿透過聲音轉化呈現，讓民眾能以不同的方式欣賞「島遊情書」的詩作。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
將文字詩稿透過聲音轉化呈現，讓民眾能以不同的方式欣賞「島遊情書」的詩作。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

邀請民眾參展之餘，也能帶走一封情書。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
邀請民眾參展之餘，也能帶走一封情書。（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

臺史博年度特展「離人･離島」從政治空間、經濟空間、文化空間、社會空間等不同面向來定義及觀察「臺灣」這個空間，透過「離」這個概念，再去思考及鬆動目前「臺灣」對於定型化、排他式或自我隔離式的想像與論述，重新再去觀察今日臺灣社會已經長期衍生發展出不同「離」的狀況、實態及歷史文化現象，進而再去重新思考、再去想像與定義「臺灣」。該展期也從原訂6月6日結束，現已延長至8月29日，後續將推出策展人導覽，預計6至7月份將邀請協力單位辦理講座、演出等活動，歡迎有興趣的民眾前來參展，或者關注臺史博官網釋出的最新動態。


活動資訊

離人．離島：臺灣離島的多重變貌

特展展期：即日起至08月29日

地點：國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第1特展室

（地址：臺南市安南區長和路一段250號）

更多資訊： 立即查閱

臺史博 徵文 情書 博物館 閱讀 讀創故事

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