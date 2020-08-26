【udn閱讀‧讀創徵文】島遊情書──短文與詩徵件活動
#後疫旅遊潮 #臺灣旅行 #離情依依 #島遊情書
疫後時代，報復性的 「臺灣旅行」成為國人心中的一時之選，無法出境的我們也因此察覺不少島嶼故事、重拾遺忘的故鄉記憶。遊歷的你最想留下什麼隻字片語？又或者想寫封情書給誰呢？
這一次，udn閱讀頻道與國立臺灣歷史博物館（簡稱：臺史博）特別企劃，舉辦「島遊情書」徵文活動，邀請網友們共感疫後時事，號召旅人、遊子們透過創作短文或新詩方式，分享屬於自己的旅遊故事，書寫對這片島嶼的一紙情書。作品需email至「reader@udn.com」信箱，並填妥Google表單完成報名，截稿時間為10/05（一）止。有別於以往徵文，本次除了擴增優勝作及佳作入選名額外，優勝作品不僅有稿酬，還有機會刊登在《觀臺灣》季刊中，並應用於臺史博館方年底特展「離人‧離島：島的多種樣貌」的展場布置中！
☞ 立即報名：https://reader.pse.is/T3EY3
詳細徵文辦法
一、徵文內容：
寫下你在臺灣旅行的美好經歷，寫下短文（800字為限）或是新詩（含空行二十行以內、每行含標點符號最多22字）。
（未在任何媒體發表過）
二、徵文時間：
2020/08/26（三）～2020/10/5（一）
三、徵文結果與贈獎：
1.優勝獎：
本次活動分為「短文組」與「新詩組」，評選將分組進行
「短文組」：遴選5位優勝作者，每人稿酬2,000元（含稅）
「新詩組」：遴選5位優勝作者，每人稿酬1,500元（含稅）
所有優勝作入選者皆可獲稿酬，以及「豪華島遊禮組」一份。此外，入選作品將有機會刊登在《觀臺灣》季刊，並應用於特展「離人‧離島：島的多種樣貌」的展場布置。
2.佳作獎：
此獎評選亦分組進行，「短文組」及「新詩組」各遴選5位入選。
所有佳作入選者皆可獲「質感島遊禮包」一份。此外，入選作品亦將有機會刊登在《觀臺灣》季刊，並應用於特展「離人‧離島：島的多種樣貌」的展場布置。
3.參加獎： U利點數50點
每人每組評選限領一次。參加獎將直接派入udn帳號中，欲領取獎請先請於填寫Google表單 報名時填入udn帳號。若無udn帳號，歡迎免費申請（https://member.udn.com/member/center.jsp）。
（U利點數可用於「讀創故事（優質小說）」、「贊助好文（深度探討時事）」、「全文報紙資料庫（查閱近十年資料）」，更多關於U利點數，歡迎點此連結查閱。）
瞭解更多：https://upoints.udn.com/upt/Point.do
四、投稿方式：
1.請投稿至「reader@udn.com」信箱。來信主旨請註明：「【閱讀徵文活動】筆名／島遊情書／短文或詩：標題」，投稿後，請務必填 Google表單 登錄資料，才算完成報名資格。
eg.【閱讀徵文活動】王小明／島遊情書／短文：獨自一人的壯遊
eg.【閱讀徵文活動】王小明／島遊情書／詩：致臺灣的一封情書
2.信件夾檔投稿作品格式統一為的方式存檔交件。
（1）作品一律電腦打字，儲存為word格式。
（2）A4直式橫書。
（3）檔名：「閱讀徵文_島遊情書＿短文(或詩則一)_(標題)」
五、入選名單：
預計11月23日網路、公告勝選金榜名單。
優勝作及佳作共計二十名入選作品將會直接刊登在【udn閱讀‧讀創故事】專欄，並集結收錄在「讀創故事／原創」作品中。
協辦單位：國立臺灣歷史博物館
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