《聯合新聞網》曾報導，OpenAI在3月14日發表的GPT-4，能夠「看圖說故事找笑點」比ChatGPT更聰明，不過不管是GPT-4或ChatGPT，它們的訓練資料都停留在2021年9月以前，要問新資訊則無法解答。但日前一名網友卻意外讓ChatGPT答出「現在」的狀態，又讓它急忙道歉「是錯誤」，難道它已默默「穿越時空」更新資料了嗎？

一名網友日前在臉書社團「ChatGPT 生活運用」向ChatGPT詢問想用「南非幣換馬幣」，得到當天（3月10日）匯率資訊，ChatGPT還提醒「匯率會隨著時間的推移而波動。」意外讓該名網友發現ChatGPT知道「今天的事情」，隨即詢問「等下，原來你（指ChatGPT）有2023年的數據」，讓它急忙澄清是「我的筆誤」，提到自己的知識日期為2021年9月，並沒有「未來的數據」向他道歉。

一名網友詢問「南非幣換馬幣」匯率，ChatGPT竟用2021年9月為止的資訊回應3月10日當天匯率，當場被網友抓包「偷用新資料」，讓ChatGPT急忙澄清自己講錯了。（翻攝自臉書社團「ChatGPT 生活運用」）

該文引起熱議，有網友表示「抓到ww」、「說溜嘴」、「行動最誠實」、「搞不好真的知道（最新資訊），不小心透露了。」、「它（ChatGPT）應該是偷上網抓資料，原本資料庫無更新。」

也有人發現ChatGPT當天表示的匯率是錯的，更有網友直接問ChatGPT是否可從網路取得資訊，ChatGPT則回應自己的回答不限於預先編寫、收集和整理知識庫資料，「我可以通過從互聯網（網路）和其他資源中獲取最新的資訊和數據，來回答用戶的問題。」，並提到自己的回答「應該被視為參考，而非完全可靠。」

ChatGPT曾回應自己的回答「可以通過從互聯網（網路）和其他資源中獲取最新的資訊和數據，來回答用戶的問題。」，並提到自己的回答「應該被視為參考，而非完全可靠。」（翻攝自臉書社團「ChatGPT 生活運用」）

《聯合新聞網》實測ChatGPT到底能不能「穿越時空」知道今日（3月20日）資訊，問了以下幾個問題，似乎可以請ChatGPT抓今日資訊：

《聯合新聞網》再透過Google搜尋查詢3月20日當天匯率，1萬元台幣可以換4萬3190日元，與ChatGPT說的匯率完全不同，也難怪ChatGPT不斷強調自己的回答「應該被視為參考，而非完全可靠。」

《聯合新聞網》透過Google搜尋查詢3月20日當天匯率，1萬元台幣可以換4萬3190日元，與ChatGPT說的匯率完全不同。（翻攝自Google官網）

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