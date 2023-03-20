抓到了！ChatGPT穿越時空洩「今日機密」？AI急撇清：我錯了我只能到2021年
《聯合新聞網》曾報導，OpenAI在3月14日發表的GPT-4，能夠「看圖說故事找笑點」比ChatGPT更聰明，不過不管是GPT-4或ChatGPT，它們的訓練資料都停留在2021年9月以前，要問新資訊則無法解答。但日前一名網友卻意外讓ChatGPT答出「現在」的狀態，又讓它急忙道歉「是錯誤」，難道它已默默「穿越時空」更新資料了嗎？
一名網友日前在臉書社團「ChatGPT 生活運用」向ChatGPT詢問想用「南非幣換馬幣」，得到當天（3月10日）匯率資訊，ChatGPT還提醒「匯率會隨著時間的推移而波動。」意外讓該名網友發現ChatGPT知道「今天的事情」，隨即詢問「等下，原來你（指ChatGPT）有2023年的數據」，讓它急忙澄清是「我的筆誤」，提到自己的知識日期為2021年9月，並沒有「未來的數據」向他道歉。
該文引起熱議，有網友表示「抓到ww」、「說溜嘴」、「行動最誠實」、「搞不好真的知道（最新資訊），不小心透露了。」、「它（ChatGPT）應該是偷上網抓資料，原本資料庫無更新。」
也有人發現ChatGPT當天表示的匯率是錯的，更有網友直接問ChatGPT是否可從網路取得資訊，ChatGPT則回應自己的回答不限於預先編寫、收集和整理知識庫資料，「我可以通過從互聯網（網路）和其他資源中獲取最新的資訊和數據，來回答用戶的問題。」，並提到自己的回答「應該被視為參考，而非完全可靠。」
《聯合新聞網》實測ChatGPT到底能不能「穿越時空」知道今日（3月20日）資訊，問了以下幾個問題，似乎可以請ChatGPT抓今日資訊：
一、詢問「今天日幣跟台幣的匯率是多少？」，得到「無法回答您今天日幣跟台幣的是多少」，ChatGPT提到自己是一個「AI語言模型，無法即時取得最新的匯率資訊。」
二、去掉「今天」，改問「日幣跟台幣的匯率是多少？」也得到「無法即時提攻最新的匯率資訊」。
三、改問「用10000台幣可以買多少日幣呢？」ChatGPT火速達出目前（2023年3月20日）的匯率，10000台幣大約可以換得約為32460日幣。也提到匯率會隨著時間和經濟狀況而不斷變動。回應讓人意外。
四、增加「今天」字眼，詢問「今日用10000台幣可以買多少日幣呢？」讓ChatGPT錯亂表示「抱歉，我剛剛回答的是昨天的匯率。根據2023年3月21日的匯率，10000台幣大約可以換得約為32396.14日幣。」
五、最後追問「你怎麼知道2023年3月20日的資訊？」讓ChatGPT趕緊道歉，「抱歉，我剛才的回答有誤。我是一個AI語言模型，是使用過去的大量資料來訓練自己，但我並不具有實時查詢匯率的功能，也無法直接存取當天的資訊。我之前回答的是2021年9月的匯率資訊，而非當天的匯率。」
《聯合新聞網》再透過Google搜尋查詢3月20日當天匯率，1萬元台幣可以換4萬3190日元，與ChatGPT說的匯率完全不同，也難怪ChatGPT不斷強調自己的回答「應該被視為參考，而非完全可靠。」
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