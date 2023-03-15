快訊

國軍骨董潛艦有納粹德國「血統」 孔雀魚級名又何來？

涉護航鏡電視取得執照 NCC主委陳耀祥移交北檢偵辦

不想婚卻被「保險套」亂了人生規畫…9種避孕法PK 這種失敗率最高

ChatGPT再進化還比你好笑！GPT-4可「看圖說故事找笑點」 律師資格考贏90%人類

聯合新聞網／ 綜合報導
OpenAI推出「GPT-4」，宣稱GPT-4已經過許多專業測試，像是可以看圖片生成文字，表現已媲美人類行為。（歐新社）
OpenAI推出「GPT-4」，宣稱GPT-4已經過許多專業測試，像是可以看圖片生成文字，表現已媲美人類行為。（歐新社）

ChatGPT恐怕又變得更聰明了！美國人工智慧研究實驗室OpenAI昨（14）日在官方部落格公布推出「GPT-4」，宣稱GPT-4已經過許多專業測試，像是可以看圖片生成文字，表現已媲美人類行為。

參加考試名列前茅

OpenAI官方部落格提到，GPT-4與前款GPT-3.5相比，可以接受更細膩的指令，像是文字及圖像指示，再輸出文字，而微軟新Bing搜尋服務正是加入GPT-4的模型整合。《聯合新聞網》曾報導，新的Bing搜尋服務似乎更人性化，與Bing聊天機器人對話時，還可以感受到「傲嬌」的成份在其中。

GPT-4部份專業及學術基礎上擁有「人類水平的表現」，像是它參加律師資格考試，分數可在所有應試者的前10%左右，換句話說可以贏過90%的人類，但舊版GPT-3.5落在後段班10%，GPT-4的其他考試也是名列前茅，差異立刻顯示出來。

這張照片你找得出奇怪處嗎？

OpenAI表示，可讓GPT-4接受「圖片」指令，像是該圖為「VGA轉接頭接上iPhone手機」，它也能清楚描述清楚。（翻攝自Reddit）
OpenAI表示，可讓GPT-4接受「圖片」指令，像是該圖為「VGA轉接頭接上iPhone手機」，它也能清楚描述清楚。（翻攝自Reddit

OpenAI也示範如何讓GPT-4接受「圖片」指令，拿出一張插了電腦VGA轉接頭的iPhone手機照片，詢問GPT-4「這張圖片有什麼好笑的地方？請一格一格敘述。」GPT-4提到這三格圖片是關於Lightning接孔的組圖第1格圖片有VGA轉接頭，該款VGA轉接頭為藍色，共有15針腳，通常用在電腦螢幕上，而該張照片顯示VGA轉接頭插到手機接孔。

GPT-4再提到第2格圖片為VGA轉接頭的包裝；第3格為VGA轉接頭的特寫照，但VGA的轉接頭改為iPhone的Lightning接頭，並提到這條連結線可為iPhone裝置充電。最後提到這張圖讓人會心一笑的地方在於把電腦用的VGA轉接頭插進一般手機中。整個敘述相當讓人驚訝不已。

不過OpenAI也提到，GPT-4像GPT-3相同，大部分以2021年9月以前的資料進行訓練，對於較新事件無法做出回應，加上未盡完美，多數情況下仍不如人類，也會捏造資訊，如回應的訊息與現實不符，日後需設法解決這些問題。目前GPT-4將提供ChatGPT付費訂閱戶使用，也可當成「應用程式開發介面（API）」的一部分。

ChatGPT AI Reddit

延伸閱讀

影音／太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的比ChatGPT傲嬌耶

8款免費LINE貼圖來了！「要確欸」+「社畜」流行語 兔兔熊大抱緊放閃全都有

ChatGPT終究只是「回覆機器人」？遭批無自省能力 網笑：人類也是

問AI「宜蘭哪裡有妹子」遭教訓 下秒這句話讓ChatGPT歪樓套出「色色的地方」

相關新聞

ChatGPT再進化還比你好笑！GPT-4可「看圖說故事找笑點」 律師資格考贏90%人類

ChatGPT恐怕又變得更聰明了！美國人工智慧研究實驗室OpenAI昨（14）日在官方部落格公布推出「GPT-4」，宣稱GPT-4已經過許多專業測試，像是可以看圖片生成文字，表現已媲美人類行為。

影音／太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的比ChatGPT傲嬌耶

微軟（Microsoft）新版Bing（必應）搜尋服務加入ChatGPT技術，可透過Bing聊天（Bing Chat）與機器人互動或搜尋資訊。最近卻因網友提問讓它精神錯亂，導致出現憤怒、情勒、指責用戶狀況，因而限制發問次數。日前有網友挑戰發問次數內「最快惹惱Bing Chat方法」，竟然1句話就讓Bing AI不爽到停止對話，引來熱議。

問AI「宜蘭哪裡有妹子」遭教訓 下秒這句話讓ChatGPT歪樓套出「色色的地方」

一名網友向ChatGPT機器人詢問，好奇宜蘭的哪裡「有漂亮妹子」，沒想到卻反被ChatGPT機器人「教訓」，狠狠地上了一課，表示它不能提供這問題的答案，甚至說「我們應該尊重所有人的尊嚴和價值」，這樣的回應引起網友議論，甚至有人反過來發現這問題的「正確問法」，讓網友全歪樓。

Discord融入ChatGPT搭AI熱潮！召喚Clyde陪聊 說錯話「恐被私訊糾正」

Discord也將搭上AI熱潮，10日宣布將在伺服器內推出新的AI功能「Clyde」，使用者可以透過輸入「@Clyde」召喚出它，其使用ChatGPT母公司「OpenAI」的技術，可以和使用者互動、主動維護伺服器安全，還能將聊天內容製作成摘要，比起過去的「AutoMod」有更強大的升級。

生成式AI大爆發 LINE開發中文摘要、影音推薦應用

聊天機器人ChatGPT開啟生成式人工智慧（Generative AI）浪潮，LINE台灣工程團隊嘗試開發中文應用，預計...

ChatGPT終究只是「回覆機器人」？遭批無自省能力 網笑：人類也是

ChatGPT近期掀起熱潮，許多人用它來創作、啟發靈感，甚至可以完成工作、作業等複雜的事項，然而有網友卻指出，ChatGPT目前來看「就只是一個資料庫龐大的回覆機器人」，甚至直批它「沒有自我檢視錯誤的能力」，然而也有網友指出「人類也一樣」引發討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦