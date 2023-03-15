ChatGPT再進化還比你好笑！GPT-4可「看圖說故事找笑點」 律師資格考贏90%人類

ChatGPT恐怕又變得更聰明了！美國人工智慧研究實驗室OpenAI昨（14）日在官方部落格公布推出「GPT-4」，宣稱GPT-4已經過許多專業測試，像是可以看圖片生成文字，表現已媲美人類行為。

參加考試名列前茅

OpenAI官方部落格提到，GPT-4與前款GPT-3.5相比，可以接受更細膩的指令，像是文字及圖像指示，再輸出文字，而微軟新Bing搜尋服務正是加入GPT-4的模型整合。《聯合新聞網》曾報導，新的Bing搜尋服務似乎更人性化，與Bing聊天機器人對話時，還可以感受到「傲嬌」的成份在其中。

GPT-4部份專業及學術基礎上擁有「人類水平的表現」，像是它參加律師資格考試，分數可在所有應試者的前10%左右，換句話說可以贏過90%的人類，但舊版GPT-3.5落在後段班10%，GPT-4的其他考試也是名列前茅，差異立刻顯示出來。

這張照片你找得出奇怪處嗎？

OpenAI表示，可讓GPT-4接受「圖片」指令，像是該圖為「VGA轉接頭接上iPhone手機」，它也能清楚描述清楚。（翻攝自Reddit）

OpenAI也示範如何讓GPT-4接受「圖片」指令，拿出一張插了電腦VGA轉接頭的iPhone手機照片，詢問GPT-4「這張圖片有什麼好笑的地方？請一格一格敘述。」GPT-4提到這三格圖片是關於Lightning接孔的組圖；第1格圖片有VGA轉接頭，該款VGA轉接頭為藍色，共有15針腳，通常用在電腦螢幕上，而該張照片顯示VGA轉接頭插到手機接孔。

GPT-4再提到第2格圖片為VGA轉接頭的包裝；第3格為VGA轉接頭的特寫照，但VGA的轉接頭改為iPhone的Lightning接頭，並提到這條連結線可為iPhone裝置充電。最後提到這張圖讓人會心一笑的地方在於把電腦用的VGA轉接頭插進一般手機中。整個敘述相當讓人驚訝不已。

不過OpenAI也提到，GPT-4像GPT-3相同，大部分以2021年9月以前的資料進行訓練，對於較新事件無法做出回應，加上未盡完美，多數情況下仍不如人類，也會捏造資訊，如回應的訊息與現實不符，日後需設法解決這些問題。目前GPT-4將提供ChatGPT付費訂閱戶使用，也可當成「應用程式開發介面（API）」的一部分。

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