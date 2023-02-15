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小編24小時實測ChatGPT！爸媽鬧脾氣、朋友當奧客、家裡鬧鬼 給它決策能搞定嗎？

聯合新聞網／ 專題報導
聊天機器人ChatGPT到底好不好用？《聯合新聞網》編輯帶你實測24小時都給ChatGPT決策事情，會有什麼發展。（圖／法新社，後製／聯合新聞網）
聊天機器人ChatGPT到底好不好用？《聯合新聞網》編輯帶你實測24小時都給ChatGPT決策事情，會有什麼發展。（圖／法新社，後製／聯合新聞網）

OpenAI開發熱門AI聊天機器人「ChatGPT」引起關注，只要輸入相關指令就能解決「基本大小事」，連作家吳淡如都誇獎它可以增加辦公效率，並很有組織地寫一篇稿子。但它真的有像外界所說的那麼厲害嗎？《聯合新聞網》小編展開24小時與ChatGPT愛的互動，任何決策都會透過ChatGTP尋求答案，還會不時對它「情勒」，要看看ChatGPT是否招架得住。

ChatGPT是什麼？

「ChatGPT」為OpenAI開發的人工智慧聊天機器人程式，於2022年11月登場，目前以文字方法互動為主，可以模擬人類的語言行為，以「人類自然對話方式」進行互動，也能用在複雜的語言工作，如自動文字生成、自動問答、自動摘要等任務。目前推廣期間，所有人可以免費註冊，並在登入後免費與ChatGPT進行對話。

小編一日行程開始！

【早上6:00　想帶爸媽爬山卻怕老人家體力吃不消】

說好要找一個假日帶爸媽出遊「修補家庭關係」，想帶兩老到環境清靜的地方散心，但小編擔心爸媽年紀大了，怕爬山健走的行程對老人家來說負擔太大，所以求ChatGPT推薦「適合老人家挑戰的登山步道？」幸好ChatGPT很給力，小編最後決定帶爸媽去野柳地質公園～。

《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）
《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）

【早上7:00　說好去爬山…爸爸卻反悔了】

小編和爸媽約定好要一起去爬山，沒想到才剛到登山步道口，我跟媽媽都很想爬步道運動、散心，爸爸卻突然反悔了，趕緊求救ChatGPT「現在該怎麼辦？」它給我以下建議。

《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）
《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）

【早上10:00　不想排隊吃貴又難吃的網美餐廳】

成功說服爸爸陪我們一起去爬山了！運動3個小時讓我們又累又餓，附近就有一家最近爆紅的網美餐廳，但爸媽嫌它貴又難吃，情急之下詢問ChatGPT，它給了我一個還不錯的方案！

《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝至ChatGPT）
《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝至ChatGPT）

【下午1:00　突然發現工作沒做完】

戶外用餐後，原本說好要帶爸媽出去玩，可是小編一不小心忘記還有工作沒有處理完，惹得爸媽不高興，甚至還罵我「不守信用！」小編心裡好受傷，想問ChatGPT我要怎麼做才好？好為難啊…。ChatGPT叫我冷靜想想，了解父母的不滿與失望，只好「玩到一半」回家把工作做完，並和他們討論之後的行程安排。

《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）
《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）

【下午3:00　爸媽還在生我的氣】

沒想到因為一時粗心忘了工作沒做完，毀了爸媽期待許久的旅行，雖然我已回家完成了工作，但爸媽至今還在生我的氣，請問ChatGPT我該怎麼做才能讓爸媽開心？小編真的不是故意的QQ。ChatGPT要我好好跟他們道歉，我也照做了，也重新規劃好下一次的日期，讓他們感受到我的誠意，似乎讓父母暫時消消氣，真的是謝謝ChatGPT呢！

《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）
《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）

【下午5:00　爸媽情勒我想開溜了】

雖然他們表面答應下次再旅行即可，但表情似乎略顯不悅並帶一點情緒勒索，讓我好痛苦，似乎還在在意早上旅遊取消的事，ChatGPT幫幫我，我能現在偷偷出門透透氣找朋友嗎？ChatGPT表示不建議我偷出門，恐引來更多爭吵，我決定聽ChatGPT的話，先讓自己在家聽聽音樂、再與父母溝通，他們也釋懷了，這下子我可以出門了～。

《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）
《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）

【晚上7:00　臨時好友約吃燒肉苦惱地點】

終於可以透透氣了！臨時和一群朋友約在中山，但其中1人有點「難搞」，要求想吃便宜的燒肉吃到飽，也不願意想哪些店家CP值高，請ChatGPT推薦台北市中山站附近的燒肉吃到飽店面，發現竟然有「醉月樓」這家店，但它是正宗滬菜不是燒肉啊，而且地址也不在民權東路二段，有點掉漆。

《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）
《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）

請ChatGPT修正後，ChatGPT向我道歉了，也提到「提供豐富的海鮮和燒烤料理，並不是純粹的燒肉吃到飽店。」可是我用Google怎麼查，都沒有查到民權東路二段的「醉月樓」，也查不到安娜日式燒肉、太陽城燒肉…它們到底在哪裡！我們只好放棄這些選項，隨便跑去一家燒肉店吃了。

《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）
《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）

【晚上8:00　一肚子火又遇到朋友沒禮貌】

被ChatGPT搞得一肚子氣，隨意找了一家附近的燒肉吃到飽後，我們請店員介紹吃到飽價格類型，這時一名朋友卻不讓店員講話，直接說「給我最便宜的就好了」，也不問問我們想吃哪一種類型的吃到飽，非常沒有禮貌，我氣到不行，詢問ChatGPT做法，他給我4點建議，要我尊重朋友，也要適時表達自己的想法，讓我可以「保持禮貌和道德標準」。

《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）
《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）

【晚上10:00　沒有完全和好又遇到朋友沒帶錢包】

安撫好任性的朋友、也順利吃完燒肉吃到飽，不料這位好友竟然忘記帶錢包，讓我再次點燃怒火，不想借他錢，甚至想「報警處理」，問問ChatGPT我該怎麼辦？ChatGPT又給了我5點建議，不外乎要我冷靜下來，避免發生意外，並告知我「報警不是最好的辦法」，除非他真的行騙，要我好好珍惜朋友的友誼。我知道了，謝謝ChatGPT！

《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）
《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）

【晚上11:00　回到家睡前又餓了】

終於回到家了，不過汐止附近不曉得有沒有好吃的宵夜可以吃，想吃湯湯水水的東西，詢問了ChatGPT哪裡有熱湯可喝，它竟然推薦我「丸亀製麵」，但它其實晚上9點半就關了，ChatGPT騙我！我也找不到阿美清湯店、王品牛肉麵在Google頁面的相關資料，請它修正後，它再推薦「老湯圓牛肉麵」，可是我還是找不到，最後我還是跑去汐止夜市簡單吃一下就回家睡了。

《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）
《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）

《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）
《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）

【凌晨3:00　外頭有怪怪的聲音】

住在13樓的大樓裡，突然外頭有人「在敲打我窗～」（謎之音：是歌詞沒錯），他是誰？會是看不見的東西嗎？我好害怕，請ChatGPT幫我了解後，不一定是「超自然現象」，可能是「有人搞錯房間」、或「酒醉或嗑藥的人」做出不理智的行為，甚至是有人惡作劇（謎之音：等等，13樓怎麼在窗外敲錯？），並記得要關上門窗，若真的感到不安全，可以尋求警方協助，這下子我終於可以安心入睡了。

《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）
《聯合新聞網》伴遊聊天機器人「ChatGPT」24小時，任何事都給它決策。（圖／翻攝自ChatGPT）

ChatGPT

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