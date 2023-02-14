快訊

火鍋吃不完打包送遊民遭批 黃大米重回現場曝「對方現況」

網友控「星雲舍利子盜圖」又刪文 拍攝弟子痛心遭汙衊

畫面曝光！恐怖「爆炸聲」連3響 高雄老翁騎電動車燒焦屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳淡如評ChatGPT寫作「仍在我樓下」 情人節N連發戰酸民：害怕AI請向比爾蓋茲比財力

聯合新聞網／ 綜合報導
吳淡如昨因「AI電腦繪圖」引起爭議，在情人節當天至中午前已4連發討論「AI未來趨勢」，被網友酸「不要再發AI文」。（翻攝自吳淡如臉書）
吳淡如昨因「AI電腦繪圖」引起爭議，在情人節當天至中午前已4連發討論「AI未來趨勢」，被網友酸「不要再發AI文」。（翻攝自吳淡如臉書）

作家吳淡如昨（13）日因首張個人「AI電腦繪圖」作品「櫻花貓少女」與網友互戰，面對酸民還提到「還好我家養出一個有家教的孩子。」今（14）日中午前再次4連發貼出「AI改變未來」的相關文章，還提到「你要阻止它的發展，那麼請跟比爾蓋茲或谷哥比財力跟能力吧。」

吳淡如未接受網友解釋的「AI繪圖」與「電腦繪圖」的不同，今在臉書以「比爾蓋茲投資百億美元用AI改變未來」Po文表示，聊天機器人「ChatGPT」可提升辦公效率，很有組織地寫一篇稿子，提到「（要）成為使用他的人，而不是被這些聰明的人工智慧淘汰的人。」並秀出用「AI電腦繪圖」畫的兔子，但對於用何種軟體製作則說「你要問免費軟體的話，網路上到處可以搜尋的到。」繼續「藏私」未分享軟體名稱。

吳淡如今（14）日秀出「AI電腦繪圖」畫的兔子，但對於用何種軟體製作則未多做說明。（翻攝自吳淡如臉書）
吳淡如今（14）日秀出「AI電腦繪圖」畫的兔子，但對於用何種軟體製作則未多做說明。（翻攝自吳淡如臉書）

她進一步表示，那麼多人怕AI的原因，可能是因為「可以把一個沒什麼概念的人瞬間放到101樓上第70層」，並以自身為例，發現ChatGPT寫中文文案寫得比她快很多，「但是還在我的『樓下』，畢竟我會突發奇想而他不會。」也明白它的未來「會比一個寫作超過30年的作家老練。」回應網友「如果你要阻止他的發展，那麼請跟比爾蓋茲或谷哥（Google）比財力跟能力吧。」

吳淡如從情人節當天到中午前的4連發文章引起網友討論，網友大酸她是「同溫層繪畫女王」、「好了啦不要再發AI文」，表示眾人在意的是「使用電腦畫圖」和「AI算圖」的問題，「沒有人在說害怕人工智慧」，批評她「一言不合就封鎖刪除留言，實在不是一個公眾人物應該有行為。」

吳淡如 情人節 AI ChatGPT

延伸閱讀

吳淡如戰翻網友 內行人曝「電腦繪圖者不喜歡AI繪圖」真正原因

吳淡如不要看！他問ChatGPT「學電繪但用AI畫出來有啥問題？」 網笑：連AI都不挺

還學會色色？AI機器人繪出超性感AV女優 老司機啊嘶：「幫我弄整套」

圖／可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了

相關新聞

吳淡如評ChatGPT寫作「仍在我樓下」 情人節N連發戰酸民：害怕AI請向比爾蓋茲比財力

作家吳淡如昨（13）日因首張個人「AI電腦繪圖」作品「櫻花貓少女」與網友互戰，面對酸民還提到「還好我家養出一個有家教的孩子。」今（14）日中午前再次4連發貼出「AI改變未來」的相關文章，還提到「你要阻止它的發展，那麼請跟比爾蓋茲或谷哥比財力跟能力吧。」

吳淡如不要看！他問ChatGPT「學電繪但用AI畫出來有啥問題？」 網笑：連AI都不挺

作家吳淡如昨（13）日在臉書Po出首張個人「電腦繪圖」作品引起爭議，遭網友質疑這應該算是「AI繪圖」，她因而跟網友開戰並封鎖「酸民」。而有網友利用最夯的聊天機器人「ChatGPT」詢問「若一個人學電腦繪圖卻是用AI畫出來的，你認為有什麼問題？」它的回應被笑稱「連AI都不挺她」。

清大教授把期末考題丟ChatGPT竟對75％ 無法取代一功能

美國OpenAI推出聊天機器人ChatGPT，中國大陸百度也宣布要推出簡體中文版類ChatGPT「文心一言」，台灣今宣布...

Opera瀏覽器也結合AI 新增「縮短」按鍵可自動抓網頁重點

在微軟與OpenAI合作，將ChatGPT背後人工智慧技術整合進Bing搜尋服務、新版Microsoft Edge瀏覽器之後，Opera也計畫將類似ChatGPT的人工智慧技術應用在其同名瀏覽器內。

不落人後！北京將支持巨頭企業打造對標ChatGPT大模型

在人工智慧的熱潮下，由美國人工智慧實驗室「Open AI」開發的聊天機器人「ChatGPT」備受矚目。在此背景下，北京人...

ChatGPT幫台灣人規劃香港3天2夜行程 引發當地人「一起找碴」笑翻

新型人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT，靠著快速理解和回答人類語言的能力，在短短兩個月內紅遍全球科技界，現時活躍用戶已突破一億人。不少港人都爭相試用ChatGPT進行人工智能對答，而且網絡上也出現了各種的玩法，例如要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦