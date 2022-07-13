Podcast解讀區塊鏈／不當投資魯蛇！他曝牛市做過的蠢事 如何健康面對熊市？
嗨，早！
如果你有加入一些幣圈社團、群組或是追蹤投資 KOL，會發現許多網友在過去這段牛市的投資幾乎是穩賺不賠。似乎所有人都是「虧錢絕緣體」，只有自己是投資「魯蛇」。
但真的是這樣嗎？至少我不是。這集節目我邀請自己的朋友，同時也是倡導健康投資的自媒體《詹姆士Z投資吧》創辦人周子鈞，來聊聊我們在牛市做過的蠢事，以及如何以健康的心態面對熊市？
這集內容比較輕鬆，像是朋友聊天。我們都大方公開自己在牛市做出的「錯誤」決定，以及如果有下個牛市會怎麼調整。區塊勢 podcast 的剪輯師亞雯在剪完這集內容之後，問我的第一個問題是：「你們到底虧了多少錢？」
這集內容包含：
．如何定義牛市、熊市？怎麼判斷開始和結束？
．DeFi 流動性挖礦高達 1,000% APY，為什麼還會虧錢？
．NFT 被騙走 350 萬台幣的慘痛經驗，如何坦然面對？
．見山是山；見山不是山；見山又是山
．StepN 走路挖礦沒虧錢，卻還是痛苦的原因？
．熊市最好的投資不是金錢而是時間，為什麼？
《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》
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