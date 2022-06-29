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Podcast解讀區塊鏈／微軟IE再見 Opera打造全新Web3瀏覽器！配區塊鏈好用在哪裡？

聯合新聞網／ 區塊勢
（圖／區塊勢提供）
（圖／區塊勢提供）

嗨，早！

你現在習慣使用哪款瀏覽器上網呢？最近微軟宣布淘汰 IE 瀏覽器，象徵一個世代的終結。但市面上的瀏覽器選擇仍非常多，功能也不盡相同。

最近 Opera 就宣佈推出專為 Web3 使用者量身打造的全新瀏覽器 —— Crypto Browser。幾個月前我曾在區塊勢粉絲專頁分享過這款瀏覽器，沒想到事後竟然收到 Opera 的來信感謝，也就促成了這次的 podcast 訪談。

這集區塊勢邀請目前人在英國的 Opera 資深產品經理姚德謙（Danny）來聊聊 Opera 這家公司靠什麼賺錢，以及究竟 Crypto Browser 和大家都相當熟悉的 Chrome、Safari 或是 Brave 瀏覽器有何不同？

這集內容包含：

．不只 Web3 瀏覽器，Opera 還有電競玩家專用的瀏覽器

．Crypto Browser 內建錢包和自己安裝 MetaMask 差在哪裡？

．幣圈投資者的資訊聚合器 Crypto Corner 竟然還內建空投日曆

．為什麼 Web3 瀏覽器都要內建廣告阻擋器和 VPN 功能？

．未來還會支援哪些新功能？中文化、ENS 與「Whoscall」

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

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