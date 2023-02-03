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影音／Google「棒狀物鍵盤」他真的做出來了！「比電子琴還長」超驚人

聯合新聞網／ 綜合報導
網友自製超長「Gboard棒」，實物比電子琴還長。翻攝自Reddit
網友自製超長「Gboard棒」，實物比電子琴還長。翻攝自Reddit

你會想用這種鍵盤嗎？Google在2022年10月推出超滑稽的「Gboard棒」，其為165公分的「長型鍵盤」，因其特殊的造型也衍生出如「4手聯彈」、「登山杖」、「捕蟲網」等功能。沒想到近日一名網友竟真的自製出類似Gboard棒的鍵盤，引起許多網友討論。

日前曾報導，Google日本在2022年10月時推出「Gboard Bar」（Gboard棒），該鍵盤並非一般5至6排的按鍵，而是將每個鍵盤按鍵做成一長排棒狀物，長達165公分，造型看似相當滑稽，但Google日本不僅為他建立官網，還特地拍攝一部介紹影片。

從影片，Google日本表示該鍵盤解決了「一般鍵盤常見的問題」，如清潔變得更方便、按鍵位置更好找、永遠不怕被家中愛貓踩到等。Google日本還強調，人們可以透過該鍵盤的「長度」創造出個人空間，除此之外還可以2個人同時使用，另外還提到Gboard棒可用來量孩子的身高、變成筷子架、變成登山杖等。

Google日本雖然提出該想法，但並沒有量產的計畫，不過仍提供鍵盤製作手冊及代碼。沒想到數個月後，在Reddit上還真的有網友將Gboard棒製作出來。該名網友表示，這是他基於Gboard棒概念製作的鍵盤，也是他製作的第一個手動有線鍵盤。

gboard bar

網友自製的「Gboard棒」從QWERT行開始排列。翻攝自Reddit
網友自製的「Gboard棒」從QWERT行開始排列。翻攝自Reddit

網友也貼出自製「Gboard棒」的組裝前模樣。翻攝自Reddit
網友也貼出自製「Gboard棒」的組裝前模樣。翻攝自Reddit

從網友提供的影像來看，該鍵盤的長度比電子琴還要長。且原PO使用淡藍色調為基底設計，鍵盤順序從Q、W、E、R、T開始排列，接著順著原始鍵盤的原始字母排列一路排到「M」，之後進入數字區與符號區，不同區段之間都會用不同深淺的藍色做為區隔，以利使用者分辨不同符號。

Reddit Google 鍵盤

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