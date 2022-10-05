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好鬧！日本Google推165公分「棒狀物鍵盤」 喊話4手聯彈、不怕貓來亂踩

聯合新聞網／ 綜合報導
日本Google推出長達165公分的棒狀物鍵盤，還煞有其事地找來使用者聊產品用後心得。（翻攝自日本Google YouTube）
日本Google推出長達165公分的棒狀物鍵盤，還煞有其事地找來使用者聊產品用後心得。（翻攝自日本Google YouTube）

今天可不是愚人節，但日本Google日前推出了「一排」長達165公分的鍵盤「Gboard Bar」（Gboard棒），還建立官網介紹產品作用，標榜可以「4手聯彈」又好握，整個產品看起來相當滑稽。

「Gboard棒」長度達165公分，因此近拍也無法呈現「整條面貌」。（翻攝自日本Google YouTube）
「Gboard棒」長度達165公分，因此近拍也無法呈現「整條面貌」。（翻攝自日本Google YouTube）

日本Google日前推出「Gboard 棒」鍵盤，但該鍵盤並非一般5至6排的按鍵，而是將每個鍵盤按鍵做成一長排棒狀物，長達165公分，「Gboard棒」甚至還有獨立官網與介紹影片。Google表示想做出「難以忘懷的設計」，因此該鍵盤使用了16個按鍵安裝板加上1張控制板變成1條直線，「寬度只有6.4公分」，認真聲稱可以在雜亂桌面找出放置它的空間。

「Gboard棒」聲稱可以解決一般鍵盤的問題，像是可以在雜亂桌面找到放置的空間。（翻攝自日本Google YouTube）
「Gboard棒」聲稱可以解決一般鍵盤的問題，像是可以在雜亂桌面找到放置的空間。（翻攝自日本Google YouTube）

Google還進一步煞有其事地表示，Gboard棒解決了一般鍵盤常見的問題，像是不需要一直清潔鍵盤，或是搞不清楚某個鍵位在什麼位置，但使用Gboard棒後「變得相當方便」，就可以知道「G鍵是左邊的第16個鍵」，甚至還提到永遠不用怕被家中愛貓踩到，非常適合居家辦公的人。

他們也表示，Gboard棒的用途相當廣泛，你可以透過該鍵盤的「長度」創造出個人空間，避免有「人與人的連結」，還可以2個人同時使用，「工作效率更加倍」，也能透過鍵盤交到好朋友；另外還提到Gboard棒可用來量孩童身高、當成筷子架、變成登山杖輔助健行，整體介紹令人噴飯。

「Gboard棒」也因為長度相當長，擺放後可以創造出「個人空間」。（翻攝自日本Google YouTube）
「Gboard棒」也因為長度相當長，擺放後可以創造出「個人空間」。（翻攝自日本Google YouTube）

「Gboard棒」標榜可以四手聯彈，讓工作效率加倍，也能因此交到好朋友。（翻攝自日本Google YouTube）
「Gboard棒」標榜可以四手聯彈，讓工作效率加倍，也能因此交到好朋友。（翻攝自日本Google YouTube）

「Gboard棒」甚至可以變成登山杖，讓爬山不再麻煩。（翻攝自日本Google YouTube）
「Gboard棒」甚至可以變成登山杖，讓爬山不再麻煩。（翻攝自日本Google YouTube）

網友笑稱「期待有漢字版本」、「日本的創造力在全世界No.1」、「可以將兩個配對，一個用於手，一個用於腳嗎？」雖然不少粉絲敲碗「Gboard 棒」產品發售，但大家可要失望了，「Gboard 棒」尚未有量產計畫，但有提供鍵盤製作手冊及代碼，可至Github下載

「Gboard棒」也能變成捕蟲網展開良好的親子互動。（翻攝自「Gboard棒」官網）
「Gboard棒」也能變成捕蟲網展開良好的親子互動。（翻攝自「Gboard棒」官網）

「Gboard棒」提供QWERTY開頭等多種不同按鍵順序的版本。（翻攝自「Gboard棒」官網）
「Gboard棒」提供QWERTY開頭等多種不同按鍵順序的版本。（翻攝自「Gboard棒」官網）

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