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果粉快跟回憶說再見！iPod、豆腐頭都掰了 外媒盤點今年停產5款蘋果產品

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果今年陸續停產5款產品。圖擷取自蘋果官網
蘋果今年陸續停產5款產品。圖擷取自蘋果官網

蘋果今年度發表眾多新品，包含搭載A16的iPhone 14 Pro系列新機、iPad Pro、Apple Watch UltraApple TV 4K等，同時也有許多舊產品也早已不符使用需求、逐漸被淘汰；近日就有外媒盤點蘋果今年停產的5款產品及配件。

根據《ＭacRumors》報導，蘋果產品不斷推陳出新，在今年陸續停產5款產品與配件。

一、27吋iMac

在今年3月推出Mac Studio和Studio Diaplay之後，蘋果隨即宣布停產最後一款搭載Intel處理器的iMac機型。

iMac Pro在去年度停產，搭載M1晶片的24吋Mac成為目前仍在銷售的一體機台式電腦，因此據彭博新聞記者Mark Gurman所稱，Mac Pro將於明年春季發表。

二、iPod Touch

最後一代iPod Touch於2019年5月時推出，而蘋果於今年5月宣布正式停產，且自6月起將該產品資訊從蘋果官網上刪除，等於宣告iPod產品全面停產。

第一代iPod於2001年上市後，成為忠實果粉心中絕對必須入手的產品，但隨著科技進步，iPod的功能逐漸被更多小巧、多工的科技產品取代，自2019年更新後便再無新品推出。

三、Apple Watch Edition

Apple Watch Edition自2015年問世，憑藉金、陶瓷和鈦等更高等級的外殼材料脫穎而出，但目前已被最新推出的Apple Watch Ultra取代。

如今Apple Watch Ultra是唯一一款具鈦金屬外殼的型號，且提供全新3款表帶設計（越野環錶帶、高山表環及海洋錶帶），適應全方位極限運動使用。

四、Apple TV HD

自今年10月推出第三代Apple TV 4k之後，蘋果決定停售2015年發售的Apple TV HD。此為第一代運行tvOS，及支援App Store、Siri遙控器的Apple TV，但其僅限支援1080p畫質的功能已不符合現今的使用需求。

五、5W充電頭

5W充電頭（俗稱豆腐頭）是早期iPhone盒裝產品的必備配件，但如今5W規格的充電速度早逐漸不被用戶接受，於是蘋果似乎已於今年8月在美國地區停售5W充電頭。

更何況蘋果受歐盟法規影響，最晚要在2024年全面改用Type-C充電口，未來蘋果勢必要對充電設備進行一番大改造。

蘋果 Apple Watch Ultra Apple TV iPod iMac Mac Pro Type-C

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