蘋果新款MacBook Pro、Mac Pro今年推出無望 恐延後至明年春季登場
彭博新聞記者Mark Gurman指稱，原本計畫在今年下半年更新的MacBook Pro，以及全新Mac Pro將延後至明年春季發表。
雖在蘋果近期公布財報顯示，Mac機種帶來不少營收成長，但蘋果方面卻認為在年底時的銷售表現將會趨緩，似乎也間接證實今年下半年將不會推出新款MacBook Pro，以及傳聞中的新款Mac Pro。
不過，Mark Gurman並未獲得延後推出新款MacBook Pro與新款Mac Pro的具體原因，但可能與後者研發進度與預期產生落差有關。
新款MacBook Pro將維持與去年更新版本相同設計，但處理器將升級為M2 Pro或M2 Max，至於新款Mac Pro則傳將採用兩組M2 Max組成的M2 Ultra，甚至採用更高運算規格，而外型預期也會與過往的Mac Pro明顯不同。
除了新款MacBook Pro、Mac Pro，蘋果似乎也在準備新款Mac mini，至於是否推出更大螢幕規格設計，或是運算效能更高的iMac機種，暫時還無法確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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