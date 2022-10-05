整理包／想當日本在地通？下載6款旅遊必備APP 吃喝玩樂全包了

一、交通指南─JAPANTRANSIT（又名乘換案內）

圖擷自APP Store

這是一款日本交通必備APP，堪稱是「鐵道交通指南」，無論是鐵路、地鐵或公車全都收錄在內。用戶只要輸入起迄站，APP就會迅速列出如何轉乘的詳細資訊，包含班次時間表、轉乘路線、票價及車程時間等。另外，如果臨時列車出狀況，它也會即時顯示在頁面中。

依序填入起迄站名，並選擇出發時間後，點擊查詢鍵即可查找乘車資訊。以此圖為例，輸入起站為成田機場、迄站為淺草，出發時間設定在2022年10月8日早上9點。

系統搜尋結果顯示，紅色框為乘車路線1至5分別代表5種不同交通路線，第一條標註「早」代表抵達時間最早、第二條標註「楽」代表轉乘次數（時間）最短、第三條標註「安」代表車資最便宜。

以抵達時間最早路線為例，藍色框資訊顯示乘客要先從成田機場搭乘9點19分的SKLINER特急列車至京成上野駅，乘車時間44分、於上午10點3分抵達；黃色框顯示在上野駅等待9分鐘後，換乘往淺草方向的東京地鐵銀座線，乘車時間6分、於10點18分抵達目的地淺草。

二、天氣預報─tenki.jp

日本查詢天氣資訊神器「tenki.jp」。 圖擷自APP Store

旅遊最怕遇到壞天氣！tenki.jp提供日本氣象廳資訊，系統預設GPS判斷用戶所在地，來即時顯示當前地點的目前與未來每小時的最高氣溫、最低溫度、降雨機率，甚至是日出、日落時間等資訊都能掌握。此外，將首頁畫面向右滑即可切換到「地震」資訊版面，提供日本地區的地震與海嘯情報。

「tenki.jp」提供近2週氣溫變化、降雨機率、最高溫度及最低溫度等資訊。 圖擷自手機畫面

「tenki.jp」也可以查詢日本地震資訊。 圖擷自手機畫面

一說到日本，絕對會想到櫻花盛開的絕美景象，tenki.jp也能提供賞櫻或賞楓季節的情報，APP蒐集日本不同縣市最新一年的賞櫻（楓）名勝，讓你的旅遊規劃更完善。

透過「tenki.jp」也可以查找賞楓最佳時機及最佳觀賞景點。 圖擷自手機畫面

三、旅遊高手─Japan Travel

這是一款專門為外國人設計的日本景點介紹APP，堪稱是全能旅遊指南。Japan Travel不只提供旅遊最基本的交通資訊，也提供美食推薦、觀光景點、店家情報等內容，就連免費Wifi也可以透過這款APP幫你輕鬆找到，讓你變身「偽日本人」！

「Japan Travel」是一款專門為外國人設計的旅遊指南APP。 圖擷取自APP Store

四、美食地圖─食べログ

「食べログ」（Tabelog）是日本最大美食地圖APP。 圖擷自APP Store

日本最大美食評論網站食べログ（Tabelog）是許多人挑選日本美食的重要依據，Tabelog除了可以精準定位用戶當下位置， 搜尋鄰近的餐廳，也可以鎖定「想吃哪一類美食？」如炸豬排、拉麵…等，用戶可以參考餐廳評分1至5分，來決定今晚想吃哪一家日本在地美食。

五、購物神手─Payke

「Payke」用於查找商品資訊的便利小工具。 圖擷自APP Store

日本堪稱是藥妝天堂，只要到日本旅遊，藥妝產品絕對是必敗戰利品之一，但若是看不懂日文、不了解產品成分該怎麼辦？只要使用Payke掃描當地商店的商品條碼，系統就會立即顯示產品名稱、型號、成分或使用方式等更詳細的資訊，且貼心提供中文翻譯，讓您簡單就能讀懂商品資訊。最特別的是，Payke不只可以搜尋藥妝產品，連在日本好買的家電、零食等也都可以派上用場！

六、省錢達人─XE Currency

「Xe Currency」是一款便利的匯率換算神器。 圖擷自APP Store

XE Currenc絕對是旅遊必備神器！這款APP除了可以查詢匯率外，更可以一鍵切換匯率單位、查看匯價走勢等資訊。當你在日本看見喜歡的商品、家電再也不用遲疑，打開匯率APP一查便知CP值高不高囉～

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