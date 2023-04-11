韓媒：三星顯示為iPhone 16開發OLED面板新材料
集微網消息，據業內消息人士透露，三星顯示將使用其M12材料組用於今年向蘋果供應的iPhone 15' rel='iPhone 15' data-rel='/2/204791' class='tag'>iPhone 15系列OLED面板，同時為iPhone 16系列開發M14材料。
據韓媒The Elec報導，三星顯示首次在iPhone 14系列兩款高階機型上的OLED中使用了M12材料，消息人士稱，但對於iPhone 15系列，預計將適用於所有機型。另外，三星顯示正在為蘋果研發M14材料，可能用於2024年發佈的iPhone 16系列。與此同時，三星顯示也在為其它客戶開發一款名為M13的新材料，可能會用於谷歌今年推出的折曡手機上。
除了材料開發外，三星顯示也計劃擴張OLED面板產能，該公司近日宣佈到2026年投資4.1萬億韓元以升級牙山園區生產線，該產線產品用於平板電腦、筆記本電腦和其他IT設備的發光二極體OLED面板。
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