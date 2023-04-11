圖／這麼大！少女氣噗噗「怒吞手機」 卡在胃中花1小時取出
一名15歲青少女竟然一氣之下把一台按鍵式手機吞進口中！接著手機便卡在她的胃裡動彈不得，家人只好把她帶去醫院就診。醫院在判斷後，決定進行手機取出手術，最後終於將青少女肚子中的手機取出，而醫院也表示這是他們第一次這麼做，相當順利的手術過程也是一項成就。
根據海灣時報報導，印度一名15歲的青少女居住在阿瑪洋（暫譯，原文：Amayan）地區，由於青少女對某件事感到相當憤怒，因此下一秒她竟然選擇「怒吞手機」，將一台按鍵式手機完整吞入自己的肚子裡，家人見狀後相當立刻將她帶去醫院，而第一間醫院表示此事相當嚴重，需要轉院，因此還到瓜廖爾地區的另一間醫院才得以被救治。
另一間醫院的醫師見狀後，立刻決定要進行手術以把手機取出，手術在一個小時的時間完成，醫生順利從青少女的體內取出一台完整手機，這是醫院第一次動這樣的手術。
其他醫師表示，因為院方有立刻決定進行手術，才順利把這名青少女的命撿回來，這是這間醫院的一大成就，相當值得慶賀。
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