快訊

我飛官「台灣黑熊痛扁小熊維尼」臂章爆紅！登BBC、CNN頭版

網購根本不需要…出版業拚減碳 「書腰將走入歷史」

早晨財經速解讀／IMF再下調全球GDP 台Q1出口年減2成 利空不跌？

蘋果、三星、Google三款新機保值度揭曉！「它」二手慘打6折出售

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果iPhone 14系列於去（2022）年9月上市。示意圖／記者余承翰攝影
蘋果iPhone 14系列於去（2022）年9月上市。示意圖／記者余承翰攝影

購買新手機時會擔心它不夠保值嗎？外媒引述二手交易平台統計數據，發現上市2個月後，蘋果（Apple）iPhone三星（Samsung）及Google的Pixel新機中，保值度以iPhone表現最優秀，但在iPhone當中以iPhone 14 512G貶值率40.1％最高，相當於二手價大打6折。

外媒《9to5mac》觀察二手交易平台sellcell以3款手機比較折舊價格，由於iPhone 14系列及Google Pixel 7已上市逾半年，而三星Galaxy S23系列才剛上市不到3個月，因此折舊比較範圍分別選擇1個月和2個月的時間做比較。

首先發現iPhone 14在上市第一個月就貶值32.3%，Galaxy S23和Pixel 7的平均折舊率分別為41.1％和43.1%。

從2個月的範圍比較，發現iPhone的價值有所提升，但Galaxy S23和Pixel 7的價值卻持續下跌；2個月觀察範圍可見iPhone跌價31%，Galaxy S23和Pixel 7則平均跌價43.3%及45.9%。

iPhone、三星、Google Pixel三款新機折舊率大評比。圖／取自《9To5Mac》
iPhone、三星、Google Pixel三款新機折舊率大評比。圖／取自《9To5Mac》

這份觀察報告也揭露最保值手機，在iPhone 14系列中，iPhone 14 Pro 128在上市2個月後的貶值幅度僅13.6%，貶值最少的Galaxy手機則是S23 Plus（貶值36.4%），Pixel手機貶值最少的則是Pixel 7 Pro 128G（貶值39.4%）。

iPhone 14系列的保值率遠高於競爭對手，但這份報告也顯示iPhone 13系列的表現更加優秀，iPhone 13系列在上市2個月後平均跌價的23.4％，而iPhone 14系列平均跌價則是31%。

iPhone、三星、Google Pixel三款新機折舊率大評比。圖／取自《9To5Mac》
iPhone、三星、Google Pixel三款新機折舊率大評比。圖／取自《9To5Mac》

iPhone Pixel 三星 Galaxy S23 蘋果

延伸閱讀

真的無緣？Google首款摺疊機傳不在台灣上市 關鍵1原因曝光

小偷「浮誇式行竊」闖蘋果門市 摸走436台iPhone、損失金額破千萬

蘋果iPhone 15七大亮點一次看！更清晰「酒紅色」露臉、Pro鏡頭比Pro Max更凸原因曝

女子擴音聊天好惱人！他還原「實況」：妳住三重台北橋下、剛拍完婚紗嫌老公矮

相關新聞

蘋果、三星、Google三款新機保值度揭曉！「它」二手慘打6折出售

購買新手機時會擔心它不夠保值嗎？外媒引述二手交易平台統計數據，發現上市2個月後，蘋果（Apple）iPhone、三星（Samsung）及Google的Pixel新機中，保值度以...

說好的高階機？HTC悄悄推新款「野火機」規格曝 網受驚：賣情懷嗎？

宏達電（HTC）去（2022）年7月推出首款元宇宙手機HTC Desire 22 pro後，手機市場就處在「安靜階段」。HTC全球業務總經理黃昭穎曾在今（2023）年2月表示，HTC 預計在今年第2季推出新款手機，規格將會再「更高階」一些。不過HTC其實已悄悄在官網推出全新「野火機」──Wildfire E3 Lite。

圖／這麼大！少女氣噗噗「怒吞手機」 卡在胃中花1小時取出

一名15歲青少女竟然一氣之下把一台按鍵式手機吞進口中！接著手機便卡在她的胃裡動彈不得，家人只好把她帶去醫院就診。醫院在判斷後，決定進行手機取出手術，最後終於將青少女肚子中的手機取出，而醫院也表示這是他們第一次這麼做，相當順利的手術過程也是一項成就。

堪稱兩大陣營「最強對決」！iPhone男跳槽三星S23 Ultra列「3優點2缺點」最後是它贏了

蘋果（Apple）iPhone 14系列自去（2022）年9月發布後，高階Pro版機型銷量驚人，不少人為了搶先體驗「動態島」多工效能，一上市便形成全球瘋搶熱潮。時隔5個月，三星（Samsung）S23系列在今年...

vivo直向摺疊手機X Flip 4月20日登場！還有vivo Pad 2平板

日前透露將推出採用更大外部顯示螢幕的直向凹折手機X Flip之後，vivo稍早確認將在4月20日晚間7點揭曉新款螢幕可凹折手機，同時也會公布新款平板裝置vivo Pad 2。

韓媒：三星顯示為iPhone 16開發OLED面板新材料

集微網消息，據業內消息人士透露，三星顯示將使用其M12材料組用於今年向蘋果供應的iPhone 15系列OLED面板，同時為iPhone 16系列開發M14材料。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦