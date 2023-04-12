蘋果、三星、Google三款新機保值度揭曉！「它」二手慘打6折出售

購買新手機時會擔心它不夠保值嗎？外媒引述二手交易平台統計數據，發現上市2個月後，蘋果（Apple）iPhone、三星（Samsung）及Google的Pixel新機中，保值度以iPhone表現最優秀，但在iPhone當中以iPhone 14 512G貶值率40.1％最高，相當於二手價大打6折。

外媒《9to5mac》觀察二手交易平台sellcell以3款手機比較折舊價格，由於iPhone 14系列及Google Pixel 7已上市逾半年，而三星Galaxy S23系列才剛上市不到3個月，因此折舊比較範圍分別選擇1個月和2個月的時間做比較。

首先發現iPhone 14在上市第一個月就貶值32.3%，Galaxy S23和Pixel 7的平均折舊率分別為41.1％和43.1%。

從2個月的範圍比較，發現iPhone的價值有所提升，但Galaxy S23和Pixel 7的價值卻持續下跌；2個月觀察範圍可見iPhone跌價31%，Galaxy S23和Pixel 7則平均跌價43.3%及45.9%。

iPhone、三星、Google Pixel三款新機折舊率大評比。圖／取自《9To5Mac》

這份觀察報告也揭露最保值手機，在iPhone 14系列中，iPhone 14 Pro 128在上市2個月後的貶值幅度僅13.6%，貶值最少的Galaxy手機則是S23 Plus（貶值36.4%），Pixel手機貶值最少的則是Pixel 7 Pro 128G（貶值39.4%）。

iPhone 14系列的保值率遠高於競爭對手，但這份報告也顯示iPhone 13系列的表現更加優秀，iPhone 13系列在上市2個月後平均跌價的23.4％，而iPhone 14系列平均跌價則是31%。

iPhone、三星、Google Pixel三款新機折舊率大評比。圖／取自《9To5Mac》

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