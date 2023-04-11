堪稱兩大陣營「最強對決」！iPhone男跳槽三星S23 Ultra列「3優點2缺點」最後是它贏了

蘋果（Apple）iPhone 14系列自去（2022）年9月發布後，高階Pro版機型銷量驚人，不少人為了搶先體驗「動態島」多工效能，一上市便形成全球瘋搶熱潮。時隔5個月，三星（Samsung）S23系列在今年2月上市後也引起搶購潮，有一名就分享從蘋果陣營跳槽安卓陣營，堪稱兩陣營的「最強對決」使用心得。

這名網友在PTT的MobileComm版分享iPhone 14 Pro Max跳槽S23 Ultra後使用1個月的心得。他表示S23 Ultra用起來順暢、好滑且續航力很好，電量能支撐一整天工作回家都還有電，「可以告別一天一充，跟iPhone 14 Pro Max比沒有降級感。」

他也分享日常使用並未特別注意到會燙或異常卡頓的情形，比起iPhone 14 Pro系列，他認為「支援動態島的程式到現在還是很少，且少了礙眼的『島』還能讓視覺效果大大提升–。」而S23 Ultra使用起來不只曲面變少、誤觸減少且自拍效果感覺比iPhone更好，「2億（畫素）的演算時間也不到久，可以拍出滿滿細節。」

iPhone 14系列Pro版本一上市便掀起全球搶購潮。示意圖／美聯社

不過，原PO認為與iPhone相比，原PO感覺「收到通知的時間比較慢，常用的APP都是iPhone先收到，沒例外。」且通知列表展開方式不符合他的期待；在辨識解鎖方面，S23 Ultra雖然成功率高，但（成功率）似乎會直線下降，不如直接按密碼。

最終原PO相較兩者後，認為iPhone的Face ID解鎖勝出，「Face ID好用多了，除了平放時不好用，剩下情況看了就解鎖，連戴口罩時也是」，因此原PO在堪稱蘋果與安卓陣營中的「最強對決」中選擇了iPhone 14 Pro Max。

超真實心得文曝光後，不少網友也讚嘆「Face ID真的比較強，三星的超音波指紋是真的不太好用」、「推～我安卓十年用戶，最好的也敗給Face ID」、「Face ID真的比指紋辨識省心，不用擔心手太乾辨識不了」、「安卓就是很麻煩，一大堆都要設定，所以懶人還是用iPhone」、「Face ID好用的一點是放在1公尺外的充電支架上，如果有訊息來、螢幕亮起時就會自動掃描臉，瞄一眼就能解鎖，我無法想像如果是指紋解鎖每一次都要伸手過去解鎖有多麻煩。」

但也有人認為三星還是不錯的選擇，「原廠膜指紋解鎖幾乎不會失敗，比Face ID好用太多，Face ID戴口罩要抓角度和距離，下雨天眼鏡霧掉也無法解鎖，平常就容易（解鎖）轉半天打不開，反觀指紋溼手也能秒解」、「Face ID挺好用的啊，但他願意把Touch ID吐回來更好，安卓這邊還能臉部解鎖+指紋，總體還是比較方便，特別是放桌上要解鎖手伸過去就好。」

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