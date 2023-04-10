快訊

《五福星》演員吳耀漢離世！晚年每日洗腎 享壽83歲

2019年播三市長合體出現「鳳凰雲」挨罰40萬 中天打官司抗罰勝訴

世紀流水席！高雄總鋪師辦200桌「超豪華菜色圖輯曝光」一桌要價2萬以上

蘋果iPhone 15七大亮點一次看！更清晰「酒紅色」露臉、Pro鏡頭比Pro Max更凸原因曝

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）
外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac

蘋果Apple）的iPhone 15系列有望在今年9月登場，外媒也不斷曝光iPhone 15的「新進度」，並聲稱獲得「多個消息來源管道的確認」，像是iPhone 15 Pro將有全新酒紅色，《聯合新聞網》也整理出iPhone 15系列的7個亮點。

1.手機外觀更圓潤

據《9to5mac》報導，iPhone 15 Pro系列堪稱是這次「最大的升級」，其中手機外框改用鈦合金，且採用圓邊設計，相較於iPhone 14 Pro系列更為圓潤，同時也解決了果粉認為邊緣有些銳利情況。

外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）
外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac

2.邊框更窄

除了讓iPhone 15 Pro系列更為圓潤外，蘋果也會繼續縮小螢幕邊框，傳出iPhone 15 Pro系列邊框剩下1.55公釐，且螢幕玻璃邊緣也巧妙地接入鈦合金框架中。而iPhone 14 Pro邊框與iPhone 13 Pro相比，縮窄了20%。

外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）
外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac

3.手機更好握

因iPhone 15 Pro擁有更窄的邊框與更圓潤的設計，在螢幕大小不變的情況下，iPhone 15 Pro系列將比iPhone 14 Pro系列還要小一些，握起來的手感將更舒適。

4.相機凸好凸滿

相機代代相傳，每代iPhone的相機都會改良並「一代大一吋」，這次iPhone 15 Pro系列也不意外，傳出iPhone 15 Pro系列將搭載全新的感測器技術，可以捕捉更多光線並減少過度曝光或曝光不足。

外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）
外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac

另外，從渲染圖可見，iPhone 15 Pro的鏡頭「凸出」高度比iPhone 14 Pro增加1倍多，但iPhone 15 Pro Max的鏡頭凸出高度卻比iPhone 15 Pro少，被推測iPhone 15 Pro Max可能會搭載潛望式鏡頭。

外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）
外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac

5.全面改為Type-C接孔

不斷傳出iPhone 15系列將全面改為Type-C接孔，且接孔處還有金屬設計環繞包覆，更具質感，若依照蘋果的「老規則」，想要獲得最快的充電速度，應該僅限於有蘋果認證的Type-C充電線。

外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）
外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac

6.側邊按鈕調整

傳出旗艦款iPhone 15 Pro系列的電源鍵、音量鍵不再用傳統機械式的壓按方式，將簡化成壓感形式設計（模擬按鈕），透過新觸覺系統可感應處理。

外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）
外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac

7.酒紅色新色登場

外媒曝光更清楚的iPhone 15 Pro系列酒紅色渲染圖，代碼為「410DOD」，將會取代iPhone 14的深紫色，與蘋果常用的銀色、太空黑色和金色一同販售。

外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）
外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac

蘋果 Apple iPhone 15 Type-C

延伸閱讀

女子擴音聊天好惱人！他還原「實況」：妳住三重台北橋下、剛拍完婚紗嫌老公矮

iPhone 15 Pro Max傳機身更薄 「Ultra」機種要等到這年才登場

弟弟手機搜「長頸鹿落枕、蝌蚪正面照」 他看完引網笑：害我也去查

一周數位爆報／她的LINE「個人群組」驚現通話紀錄、普發6000元ATM這裡查、索尼PS VR2「不改這功能」恐GG

相關新聞

蘋果iPhone 15七大亮點一次看！更清晰「酒紅色」露臉、Pro鏡頭比Pro Max更凸原因曝

蘋果（Apple）的iPhone 15系列有望在今年9月登場，外媒也不斷曝光iPhone 15的「新進度」，並聲稱獲得「多個消息來源管道的確認」，像是iPhone 15 Pro將有全新酒紅色，《聯合新聞網》也整理出iPhone 15系列的7個亮點。

iPhone 15 Pro Max傳機身更薄 「Ultra」機種要等到這年才登場

稍早於Twitter傳出疑似蘋果（Apple）的iPhone 15系列的CAD圖像，其中透露新款iPhone 15 Pro Max的寬幅將維持與iPhone 14 Pro Max一樣，但長度與厚度則比iPhone 14 Pro Max縮減一些，同時主相機鏡頭突出幅度也將有所縮減。

對決三星摺疊機！vivo預告推直向凹折手機X Flip 外部螢幕更大

在OPPO推出其直向凹折設計的Find N Flip之後，vivo也由其品牌副總裁賈淨東於官方微博頁面透露將推出名為X Flip的直向凹折手機，並且公布部分硬體細節，預計會在4月間與新款X Fold 2螢幕可凹折手機一同亮相。

蘋果手機最強升級 沒電也能用？

蘋果秋季發佈會時間越來越近，黑科技的消息不時爆出。近日就傳出蘋果將在iPhone 15Pro首次採用新的低功耗微處理器，在手機關機或沒電時，仍能在一段時間內使用部分功能。

恐被駭客利用快更新！蘋果緊急釋出iOS 16.4.1修復bug Siri無法連線也有救了

蘋果（Apple）iOS 16.4正式版自上（3）月28日開放更新後，許多果粉躍躍欲試、搶在第一時間下載體驗，未料卻爆發Siri無法連線等災情，讓「搶先...

蘋果iPhone控制中心6年沒長進…iOS 17值得期待？爆料揭「重大改變」

若你是一位iPhone用戶，你可能會對控制中心的設計感到十分熟悉。現在，據一位來自MacRumors論壇的成員透露，iOS 17即將對iPhone控制中心進行「重大」修改...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦