蘋果iPhone 15七大亮點一次看！更清晰「酒紅色」露臉、Pro鏡頭比Pro Max更凸原因曝
蘋果（Apple）的iPhone 15系列有望在今年9月登場，外媒也不斷曝光iPhone 15的「新進度」，並聲稱獲得「多個消息來源管道的確認」，像是iPhone 15 Pro將有全新酒紅色，《聯合新聞網》也整理出iPhone 15系列的7個亮點。
1.手機外觀更圓潤
據《9to5mac》報導，iPhone 15 Pro系列堪稱是這次「最大的升級」，其中手機外框改用鈦合金，且採用圓邊設計，相較於iPhone 14 Pro系列更為圓潤，同時也解決了果粉認為邊緣有些銳利情況。
2.邊框更窄
除了讓iPhone 15 Pro系列更為圓潤外，蘋果也會繼續縮小螢幕邊框，傳出iPhone 15 Pro系列邊框剩下1.55公釐，且螢幕玻璃邊緣也巧妙地接入鈦合金框架中。而iPhone 14 Pro邊框與iPhone 13 Pro相比，縮窄了20%。
3.手機更好握
因iPhone 15 Pro擁有更窄的邊框與更圓潤的設計，在螢幕大小不變的情況下，iPhone 15 Pro系列將比iPhone 14 Pro系列還要小一些，握起來的手感將更舒適。
4.相機凸好凸滿
相機代代相傳，每代iPhone的相機都會改良並「一代大一吋」，這次iPhone 15 Pro系列也不意外，傳出iPhone 15 Pro系列將搭載全新的感測器技術，可以捕捉更多光線並減少過度曝光或曝光不足。
另外，從渲染圖可見，iPhone 15 Pro的鏡頭「凸出」高度比iPhone 14 Pro增加1倍多，但iPhone 15 Pro Max的鏡頭凸出高度卻比iPhone 15 Pro少，被推測iPhone 15 Pro Max可能會搭載潛望式鏡頭。
5.全面改為Type-C接孔
不斷傳出iPhone 15系列將全面改為Type-C接孔，且接孔處還有金屬設計環繞包覆，更具質感，若依照蘋果的「老規則」，想要獲得最快的充電速度，應該僅限於有蘋果認證的Type-C充電線。
6.側邊按鈕調整
傳出旗艦款iPhone 15 Pro系列的電源鍵、音量鍵不再用傳統機械式的壓按方式，將簡化成壓感形式設計（模擬按鈕），透過新觸覺系統可感應處理。
7.酒紅色新色登場
外媒曝光更清楚的iPhone 15 Pro系列酒紅色渲染圖，代碼為「410DOD」，將會取代iPhone 14的深紫色，與蘋果常用的銀色、太空黑色和金色一同販售。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】大咖都不來…我就不辦E3 2023電玩展了！
📢 【話題】台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結
📢 【話題】哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言