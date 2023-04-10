蘋果iPhone 15七大亮點一次看！更清晰「酒紅色」露臉、Pro鏡頭比Pro Max更凸原因曝

蘋果（Apple）的iPhone 15系列有望在今年9月登場，外媒也不斷曝光iPhone 15的「新進度」，並聲稱獲得「多個消息來源管道的確認」，像是iPhone 15 Pro將有全新酒紅色，《聯合新聞網》也整理出iPhone 15系列的7個亮點。

1.手機外觀更圓潤

據《9to5mac》報導，iPhone 15 Pro系列堪稱是這次「最大的升級」，其中手機外框改用鈦合金，且採用圓邊設計，相較於iPhone 14 Pro系列更為圓潤，同時也解決了果粉認為邊緣有些銳利情況。

外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）

2.邊框更窄

除了讓iPhone 15 Pro系列更為圓潤外，蘋果也會繼續縮小螢幕邊框，傳出iPhone 15 Pro系列邊框剩下1.55公釐，且螢幕玻璃邊緣也巧妙地接入鈦合金框架中。而iPhone 14 Pro邊框與iPhone 13 Pro相比，縮窄了20%。

外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）

3.手機更好握

因iPhone 15 Pro擁有更窄的邊框與更圓潤的設計，在螢幕大小不變的情況下，iPhone 15 Pro系列將比iPhone 14 Pro系列還要小一些，握起來的手感將更舒適。

4.相機凸好凸滿

相機代代相傳，每代iPhone的相機都會改良並「一代大一吋」，這次iPhone 15 Pro系列也不意外，傳出iPhone 15 Pro系列將搭載全新的感測器技術，可以捕捉更多光線並減少過度曝光或曝光不足。

外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）

另外，從渲染圖可見，iPhone 15 Pro的鏡頭「凸出」高度比iPhone 14 Pro增加1倍多，但iPhone 15 Pro Max的鏡頭凸出高度卻比iPhone 15 Pro少，被推測iPhone 15 Pro Max可能會搭載潛望式鏡頭。

外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）

不斷傳出iPhone 15系列將全面改為Type-C接孔，且接孔處還有金屬設計環繞包覆，更具質感，若依照蘋果的「老規則」，想要獲得最快的充電速度，應該僅限於有蘋果認證的Type-C充電線。

外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）

6.側邊按鈕調整

傳出旗艦款iPhone 15 Pro系列的電源鍵、音量鍵不再用傳統機械式的壓按方式，將簡化成壓感形式設計（模擬按鈕），透過新觸覺系統可感應處理。

外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）

7.酒紅色新色登場

外媒曝光更清楚的iPhone 15 Pro系列酒紅色渲染圖，代碼為「410DOD」，將會取代iPhone 14的深紫色，與蘋果常用的銀色、太空黑色和金色一同販售。

外媒曝光iPhone 15系列的渲染圖照，外觀、鏡頭、接孔及螢幕都有所變化。（翻攝自9to5mac）

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